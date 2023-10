¿En qué consiste la contrapropuesta de Acemi, gremio de las EPS, al Gobierno?

Acemi entrega propuesta clave al Gobierno sobre reforma de la salud y espera respuesta, dice Ana María Vesga, presidenta del gremio. En exclusiva, EL TIEMPO obtuvo el documento. Esta es la esencia.



¿Es cierto que Acemi, gremio que reúne a las principales EPS del sector, está dividido entre los que quieren cederle al Gobierno y entre los que no?

No. Ha habido manifestaciones individuales de algunas EPS que tomaron, se puede decir, la avanzada, para advertirle al Gobierno acerca de la crisis que se está viviendo, pero hay consenso entre todas en que esa crisis requiere una acción conjunta.

Pues la avanzada la tomó Sura con un video que no sabemos si se filtró accidental o voluntariamente, dejando la impresión, por parte de su vocera, de que Sura se rindió…

Pues aquí tengo que revelarle que el gremio le envió al ministro el 4 de octubre pasado una propuesta conjunta, surgida de esta coyuntura de desbalance financiero que vive el sector. La propuesta consiste en la transformación de las EPS al modelo de gestoras de salud y vida, que es el nombre que les ha asignado el proyecto de reforma del Gobierno.

¿Y esa posición entre sus agremiados es unificada o no?

Lo que las EPS realizan, de acuerdo con la ley, es la administración del riesgo en salud y la financiera. La primera es la representación y agencia del usuario, la conformación de una red y su acompañamiento desde la atención primaria hasta la final.



También hacemos administración de riesgo financiero, nos entregan la UPC, se reparte, pero cuando no alcanza, me quiebro. La transformación consiste en que cuando el Estado no ha garantizado la suficiencia de los recursos para gestionar la salud y el plan de beneficios crece y crece, pero la UPS no, la exposición patrimonial mía es tan exagerada, que me lleva a situaciones de pérdida patrimonial, de reservas, de indicadores.



Entonces yo le digo al Estado: hágase usted responsable del riesgo financiero, no me entregue la plata. Y yo le administro integralmente a sus pacientes y págueme el 8 por ciento.

La UPC es lo que le entrega el Estado a las EPS por cada paciente…

Sí, y sube todos los años.

¿Entonces, por qué ya no les alcanzó más?

Por varios factores que, juntos, nos han demostrado que la velocidad de ajustes de la UPC no reconoce factores como, por ejemplo, el plan de beneficios que incluyó todas las tecnologías y los procedimientos.



Foto: Milton Díaz / El Tiempo

Además, está el aumento en la expectativa de vida, el covid…

Más la volatilidad del dólar y la inflación. Súmele que se han trasladado 10 millones de usuarios de las EPS intervenidas, que llegan enfermos, mal diagnosticados y hay que ponerlos en día.



Añádale los presupuestos máximos que no están incluidos en el plan de beneficios. Desde julio no se los pagan a las EPS. ¿Qué hace uno? Descapitalizarse. Esto no es culpa solo de este Gobierno, pero fue en este donde ocurrió la eclosión total, porque no nos han pagado desde julio a octubre.



Y de ahí viene el dinero que les pagamos a las IPS. Si eso es administrar el riesgo financiero, no nos interesa. Si tengo un riesgo gigante y una prima bajita, prefiero no administrar.

¿Qué ha dicho el Gobierno ante esto?

Que no nos va a entregar la plata porque somos intermediarios. Bueno, que haga del Adres el gran pagador, siempre y cuando este lo pueda hacer con fondos territoriales y con el riesgo de que esos 90 billones de pesos vayan a quedar en manos de un gran administrador público.

¿Todas sus EPS están de acuerdo sobre qué significa quedarse solo como gestoras?

Sí. Ser gestor es que yo no pierda mi población afiliada. Pero todos vamos a estar afiliados a un Caps.

Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO

¿Cuándo los Caps van a tener actualizada la información de lo que nos aqueja a cada uno de los colombianos en nuestra salud?

Buena pregunta. Por eso la gestión de salud no se puede fragmentar entre diferentes agentes. Es la crítica mayor a este proyecto de ley. Aparecen Caps, entidades territoriales, gestoras; les encanta la palabra coordinar, pero si usted se encarga de coordinar una fiesta, ¿quién pone la casa? ¿Quién la comida? ¿Quién el trago? Lo que hemos dicho repetitivamente es que los usuarios tienen que estar a cargo de un “alguien”, porque tienen que saber a quién le reclaman o le ponen una tutela.



Seremos gestores si no nos fragmentan la atención de la población. Hay un consenso en que gestión integral de salud significa llevar a cabo esa caracterización de la población, esa conformación de la red y no romper la atención primaria de la mediana y de la de alta complejidad.

¿Qué es lo que finalmente le proponen ustedes al Gobierno en este documento que le enviaron –que publica hoy EL TIEMPO en exclusiva– y que aún no obtiene respuesta del ministro?

Le estamos proponiendo que nos quedamos con la población que tenemos las once EPS afiliadas a Acemi. Seguimos administrando íntegramente a nuestra población afiliada. Pero estamos de acuerdo en que probablemente hay que hacer una reorganización territorial de las EPS o de las gestoras, que tiene toda la racionalidad.



Que estamos de acuerdo con los Caps, pero tienen que estar administrados por nosotros. No pueden hacer funciones de EPS. Son centros de atención pública que prestan servicios de salud en la fase primaria de atención.

¿Creen que este Gobierno dejará que las EPS manejen sus Caps?

Pues si son entidades prestadoras, perfectamente las incorporo a mi red y las administro. Pero si es otro administrador que compite conmigo, ahí está la dificultad.

¿Y a cambio de qué prestarían esa función?

De que me paguen un porcentaje entre el 5 y el 8 por ciento basado en resultados, aunque aún no es claro el concepto. Así garantizaríamos que nuestra población siga teniendo buena salud, buena calidad de atención a lo largo de una red.

¿A qué renuncian?

A seguir recibiendo el pago de una UPC mensualmente, a los rendimientos financieros (que no son un mundo de plata, como ellos dicen), nos convertimos en gestores y administradores de nuestra población y recibimos una contraprestación por eso.



¿Dónde está la bolita? Tenemos que llegar limpios a ese modelo. No nos podemos convertir de la noche a la mañana en gestores. Ese período de transición tiene que tener una etapa de tiempo, reglas claras, y saneamiento de las deudas, del Estado a las EPS y de las EPS a la red.



Ahí tenemos un tema grande del Gobierno para hacer una conciliación sobre depuración y pago, y abrir unos espacios para que las EPS entren limpias a ese nuevo capítulo.

Entonces son tres pasos: que las EPS entren libres de deudas, del Estado con ellas y ellas con las IPS. El segundo es determinar cuánto va a durar el período de transición y cuánto va a durar, con reglas claras. No tenemos ni idea. Y eso es porque la señora congresista ponente del proceso, Martha Alfonso, del partido Verde, opina que para qué lo del marco fiscal del Ministerio de Hacienda, que eso no se necesita...

El presupuesto de la salud nunca será el mismo bajo la reforma del Gobierno. Primero, porque hay un esfuerzo intensivo en capital para crear los Caps. Dos, porque se ha hablado fuertemente de subsidio a la oferta: de cómo les damos a esas entidades recursos para que puedan financiar la oferta, a pesar de que no cuenten con los recursos para su equilibrio financiero; sería un subsidio para mandarles a los hospitales públicos todos los meses un cheque para su funcionamiento.



Y tres, hay un supuesto: que todo esto se va a montar bajo un gran sistema de información que va a integrar la historia clínica con las facturas y todo eso. Vale por lo menos 150.000 millones de pesos.



Con estos tres factores, el presupuesto no alcanzaría. Lo único que se conoce es la famosa carta de los exministros cuando dicen: ojo, esto va a costar de a 10 billones por año. No tenemos más información. En cambio, en el presupuesto que se va a estudiar la semana entrante, el aseguramiento crece muy poquito.

¿Cuál es la expectativa? Se han aprobado 66 artículos. En algunos casos se saca la autonomía médica y en otros artículos la vuelven a meter. Esto indica una gran descoordinación y desorden en el texto. Pero además está el tema de las elecciones regionales, después de las cuales seguirá la discusión; y no sabemos si de acuerdo con sus resultados, se radicalizará o se flexibilizará por parte del Gobierno….

De lo que se ha aprobado hasta hoy ningún artículo es banal. Y ya han aprobado unos que nos inquietan. La votación en bloque impidió que se discutiera el articulado sin ninguna articulación, lo que implica que cosas que se han aprobado acá y allá no concuerden.



Foto: Nueva EPS

¿Qué les inquieta más, hasta ahora?

Que está renaciendo el manejo regional de los fondos territoriales de los recursos de la salud. En la Comisión Séptima de Cámara se habían eliminado los fondos regionales de la Adres y aquí vuelven y asoman.



La otra es que se pierde el principio de destinación específica del aseguramiento en el régimen subsidiado. Esto es, que los recursos para la salud de los más pobres solo pueden ser destinados para eso: su salud.



Aquí se abren usos diversos y eso empieza a vulnerar la protección financiera del sistema. ¿Qué esperamos para la siguiente ronda? Que se dé una discusión, uno a uno, de los artículos, no como se ha hecho hasta ahora.

¿Entonces, esto no significa que Sura vaya a partir cobijas con Acemi y que los demás sigan luchando por subsistir?

De ninguna manera. Lo que hay es una propuesta gremial dirigida al ministro y estamos esperando a que él nos responda. Se le envió esa comunicación a comienzos del mes de octubre y no nos ha llegado la respuesta. Es para avanzar en esta transformación.



Sura lo hizo público, nosotros hasta ahora no, pero por eso consideramos que nosotros también teníamos que hacerla pública. Lo cierto es que si pasa un mes más, todos nuestros afiliados quedan en estado de intervención.

¿De qué depende que no suceda esa catástrofe?

Una, de que el Gobierno responda a esta propuesta puntualmente. A eso me comprometí cuando pasé de la Andi a Acemi. Le hice la tarea al ministro, como se lo prometí. Pero creemos que es irresponsable quedarse sin que algo cambie.



Nos habían advertido que esto sería un dominó. Por eso es que lo que dice Sura está dicho aquí, aunque de manera diferente. También hemos propuesto EPS por EPS unas mesas de acuerdo con la Adres, pero tampoco han respondido. Y con esta carta tampoco ha pasado nada.



Lo que le quiero decir al país es que tenemos una propuesta, que no estamos amarrados al mástil en espera de que nos llegue el agua al cuello y que queremos que el Gobierno nos escuche y nos responda.



MARÍA ISABEL RUEDA

Especial para EL TIEMPO