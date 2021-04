¿En qué ciudades fue más fuerte el aumento de la pobreza en 2020?

Según el Dane, durante 2020 se reportaron 21 millones de personas en condición de pobreza, debido al impacto del covid-19, situación que llevó que el indicador pasara del 35,7 por ciento al 42,5 por ciento, y en pobreza extrema, del 9,6 por ciento al 15,1 por ciento.



De acuerdo con la entidad, en las zonas urbanas que agregan a las ciudades principales se vio un efecto concentrado de esa situación de pobreza monetaria porque se pasa del 32,3 por ciento al 42,4 por ciento.



Estas son las ciudades en las que más subió la pobreza, en puntos porcentuales, durante el 2020, por la pandemia y los cierres de la actividad económica, que afectaron principalmente a trabajadores informales e independientes.

Escalafón de aumento de pobreza en ciudades

Ciudad Variación (puntos porcentuales)

Barranquilla AM 15,6

Bucaramanga AM 14,7

Cali AM 14,4

Neiva 14,2

Cartagena 13,5

Sincelejo 13,3

Bogotá 12,9

Villavicencio 12,8

Valledupar 12,5

Ibagué 12,3

Tunja 12,1

Pereira AM 11,9

Manizales AM 11,8

Santa Marta 11,1

Armenia 11,1

Montería 11,1

Pasto 9,2

Medellín AM 8,5

Cúcuta AM 8

Riohacha 7,8

Florencia 6,6

Popayán 6

Quibdó 5,2

Ranquin de incremento de pobreza extrema

Ciudad Variación (puntos porcentuales)

Bucaramanga AM 11,8

Cúcuta AM 10,7

Neiva 10,4

Ibagué 10

Valledupar 10

Santa Marta 9,6

Armenia 9,6

Cartagena 9,6

Tunja 9,3

Bogotá 9,1

Barranquilla AM 9,1

Sincelejo 8,9

Villavicencio 8,9

Florencia 8,9

Pasto 8,9

Cali AM 8,6

Popayán 8,6

Riohacha 8,2

Montería 8

Pereira AM 7,8

Quibdó 6,3

Manizales AM 6

Medellín AM 5,4

