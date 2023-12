¡Ojo! El chocolate subiría de precio esta navidad, siendo el mayor aumento en 46 años

El precio del mercado del chocolate o cacao podría alcanzar su nivel más alto en 46 años durante el periodo navideño.



Desde principios de 2023 los valores se habían incrementado en un 75% por las malas cosechas de Costa de Marfil y Ghana, países que concentran cerca del 63% de la producción mundial de cacao, según cifras de Procolombia, organización del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. En este mes el precio no pararía de aumentar.



(Le puede interesar: Los productos que más subirían de precio con el impuesto al plástico de la tributaria).

Facebook Twitter Linkedin

Costa de Marfil y Ghana concentran cerca del 63% de la producción mundial de cacao. Foto: Google Maps

Según un informe de la Organización Internacional del Cacao (ICCO), desde principios hasta finales de noviembre de 2023, los precios del cacao aumentaron un once por ciento de 3.808 a 4.241 dólares por tonelada.



El portal de noticias internacional Bloomberg explicó que este fenómeno de aumento constante se debe a que en los países de la costa de África occidental, es decir, Costa de Marfil y Ghana, quienes se encargan de vender el cacao a Europa, América y Asia para hacer chocolate, están viviendo una crisis climática que afecta la cosecha.



Las lluvias están reduciendo la producción y retrasando las cosechas. Según el medio, los aminos están llenos de charcos, atascando el transporte y las constantes y abundantes precipitaciones permiten que enfermedades como la vaina negra, un patógeno que puede causar una pérdida de rendimiento del 30% y 10% del total de árboles de cacao, se propague.



(Además: Los productos y servicios que subirían de precio por el aumento al salario mínimo).

El cacao requiere lluvias constantes con períodos de exposición intermitente al sol para prosperar FACEBOOK

TWITTER

"Los rendimientos son bajos. El tiempo no nos ha ayudado", contó un productor de cacao de Costa de Marfil a Bloomberg. El hombre explicó que debido a las lluvias, los pocos árboles sanos que quedan nacen con menos vainas y granos.



Jon Davis, meteorólogo jefe de Everstream Analytics, una plataforma global de gestión y análisis de riesgos, explicó que las condiciones climáticas extremas experimentadas en la zona plantearon una pérdida significativa de cultivos.



"El cacao requiere lluvias constantes con períodos de exposición intermitente al sol para prosperar", añadió Davis al medio Fox Weather. "El gran volumen e intensidad de las precipitaciones han provocado la caída generalizada de las flores que se convierten en mazorcas de cacao al cabo de 22 semanas", concluyó el experto.



Sin embargo, el clima no es el único desafío. La región occidental de África tiene una alta inflación constante que " ha creado una crisis de efectivo en la que los proveedores de cacao no pueden acceder a fertilizantes y pesticidas asequibles y no pueden pagar a los trabajadores y agricultores", dijo Davis.



(Lea también: Ecopetrol decidió bajar sus inversiones para el 2024).

Facebook Twitter Linkedin

El chocolate es utilizado actualmente para múltiples dulces, postres y preparaciones culinarias. Foto: iStock

Todo lo ocurrido ha causado que los fabricantes de chocolate y productos de dulces, que dependen de los insumos de cacao, empezaran a aumentar los precios al consumidor.



En Nueva York, Estados Unidos, ya alcanzó el nivel más alto desde 1977.



Sin embargo, hay que destacar que estos países de África no tienen el control completo del mercado. Según Procolombia, lugares como Ecuador, Brasil, Perú, República Dominica y Colombia se ubican en el 15% restante de la producción mundial del cacao.

Laura Nathalia Quintero Ariza.

Redacción Últimas Noticias.

Escuela de Periodismo Multimedia El Tiempo.

Lea más noticias...