En marzo se batió el récord en las ventas de vivienda nueva

Según datos de Galería Inmobiliaria, durante marzo los colombianos compraron 21.124 unidades de vivienda, tanto de tipo social (VIS) como no VIS, alcanzando el mejor resultado a nivel histórico, y un crecimiento de 85 por ciento frente a marzo de 2020, cuando se iniciaron las cuarentenas para contener el covid-19.



En el acumulado del primer trimestre del año se alcanzaron 56.311 unidades adquiridas, con una expansión de 25 por ciento frente al dato del primer trimestre de 2020.



Jonathan Malagón, ministro de Vivienda, aseguró que “la vivienda sigue rompiendo récords y ratifica que el sector es líder de la recuperación. Estos resultados los lidera el segmento VIS, donde también se alcanzó el récord histórico con 14.713 unidades compradas, un crecimiento de 88 por ciento frente al mismo mes de 2020”.



Y señaló que las cifras de marzo también marcan una tendencia positiva en el segmento no VIS, donde los hogares colombianos adquirieron 6.411 unidades y se tuvo una expansión de 79 por ciento.



En marzo de este año las ventas de vivienda no VIS fueron el 30,3 por ciento de las ventas totales realizadas en ese mes, mientras que hace un año fueron el 25 por ciento del total, mientras que en 2017 ese porcentaje fue del 38,5 por ciento.



Y, conforme las estadísticas, desde el año 2013 a la fecha el mayor porcentaje de ventas de vivienda no VIS frente al total para un mes de marzo se dio en el año 2016, cuando la relación llegó al 49 por ciento.



El funcionario señaló que el liderazgo de la vivienda en la recuperación de la economía es innegable y el período enero-marzo fue el mejor primer trimestre en oportunidad de compra de vivienda de la historia, con crecimientos de 27 por ciento en VIS y 22 por ciento en soluciones habitacionales no VIS.



Además, en línea con estos resultados, las cifras reveladas la semana pasada por el Dane sobre la ocupación en el sector construcción de edificaciones mostraron que en febrero de 2021 el sector edificador ocupó a 1,03 millones de personas, es decir, 50.000 trabajadores más que en febrero de 2020, cifra que es la mejor para un mes de febrero en los últimos 5 años, superando los niveles de contratación previos a la pandemia.



Según el Gobierno, los resultados generan optimismo sobre lo que será el desempeño del sector vivienda en 2021, año en el que se espera superar las 200.000 viviendas compradas por los colombianos.



Para ello, aún quedan disponibles 140.000 subsidios VIS y no VIS para que las familias colombianas hagan realidad el sueño de tener casa propia, agregó el Ministerio de Vivienda.

