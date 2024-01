A pesar de baja en compra de motos en el país, se vendieron 1.859 cada día, 77 por hora

El año pasado, por cada carro nuevo que se vendió en Colombia, al mismo tiempo salieron de las vitrinas 3,7 motocicletas cero kilómetros. Y a pesar de que ese sector de la industria tuvo una caída de 15,6 por ciento con respecto al 2022, la cantidad de esos aparatos que ahora ruedan por calles y carreteras no es despreciable.

En el 2023 se vendieron, según el Registro Único Nacional Automotor (Runt), 678.488 motocicletas, frente a las 804.193 del año anterior, lo que convierte a estos aparatos de dos ruedas en el medio de transporte más apetecido por los colombianos, por encima del transporte público y del carro particular.



Una mirada al movimiento de las ventas permite inferir que los nuevos motociclistas le siguen haciendo el quite al transporte público, por una razón elemental: el carro ‘popular’ no está al alcance de sus bolsillos y la moto significa un ahorro importante para su economía.

En el 2023 se vendieron, según el Registro Único Nacional Automotor (Runt), 678.488 motocicletas. Foto: iStock

Ni tampoco que la gente se esté bajando del carro particular para subirse a la moto, teniendo en cuenta que el segmento de los autos populares, que arranca muy cerca de los 60 millones de pesos, fue el que menos se movió en el 2023. Los precios de los cinco carros más vendidos en Colombia fluctúan entre los 80 y 140 millones de pesos.

Que se vendan tal cantidad de motos en el país no es una novedad, su prelación sobre otro tipo de vehículos viene en ascenso desde el 2000, y en los últimos cinco años, en promedio, han salido a las calles 680.000 nuevas cada año, con todas las implicaciones que esto tiene para la movilidad en las ciudades.En ese lapso se vendieron 3’400.119 motos; cada día 9.315; y cada hora 388.

Siniestralidad y movilidad

Si bien la motocicleta es un vehículo clave para el transporte y el trabajo de más de 9 millones de colombianos, los resultados positivos de las ventas contrastan con la siniestralidad de sus usuarios. Hasta noviembre del año pasado, según cifras del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, 4.704 motociclistas murieron en accidentes de tránsito; y en los últimos 14 años perdieron la vida 49.372.

A esto hay que agregar los heridos. Según Fasecolda, en los últimos años se han atendido más de 700.000 personas por lesiones derivadas de accidentes de tránsito que generan cargos al Soat por dos billones de pesos anuales. Del total de víctimas en esos siniestros, en 88 por ciento de los casos estuvo involucrada una motocicleta.

Este es uno de los principales problemas asociados al crecimiento de las motos.



Estadísticas de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, ANSV, muestran que 59,8 por ciento de motociclistas aprendió a conducirlas entre los 15 y los 20 años de edad y que el 15,6 por ciento lo hizo cuando tenía 14 años o menos.

Según Fasecolda, en los últimos años se han atendido más de 700.000 personas por lesiones derivadas de accidentes de tránsito que generan cargos al Soat por dos billones de pesos anuales. Foto: iStock

La falta de experiencia y poca pericia en la conducción, sumadas a la deficiente formación en las escuelas de enseñanza, muestran que una tercera parte de los motociclistas accidentados tienen entre 15 y 24 años de edad. Además, el 50 por ciento de ellos tenía licencia de conducción hacía menos de 2 años y el 25 por ciento, menos de 10 meses.



Esta situación no ha cambiado en los últimos años y aún no se toman decisiones para evitar la siniestralidad lo cual se evidencia en el número de licencias de conducción nuevas que se expidieron el año pasado: 485.128, lo cual significa que casi el 72 por ciento de quienes compraron motos en el 2023 son novatos.



Más grave aún es que, a pesar de su inexperiencia, a la mayoría de ellos las autoridades les expidieron licencias de conducción de categoría A2, que en otros países está reservada para motocicletas de alta cilindrada, más de 250 cm³, y solo se otorga a personas que logren demostrar con pruebas y exámenes más de dos años conduciendo en la categoría A1, destinada a motos de menos de 125 cm³.

El panorama en Colombia es el siguiente: de las 678.888 motos matriculadas en el 2023, 612.502 son de menos de 125 cm³; y 65.986 son de cilindrada superior a 200 cm³, es decir las de mediana y alta cilindrada. En contraste, se expidieron a nuevos motociclistas 485.131 licencias de conducción de categoría A2; y tan solo 497 de categoría A1. En otras palabras, los motociclistas novatos en Colombia acceden con facilidad a una licencia para expertos.



La falta de pericia y experiencia sobre la moto, sumadas al mal estado de las vías, obstáculos imprevistos, objetos fijos, el clima, el desconocimiento de las normas de tránsito, el exceso de velocidad, el poco uso de elementos de seguridad como cascos y guantes, y la ausencia de asistencias a la conducción como sistemas de frenos ABS o encendido automático de luces en la mayoría de motos que se venden en el país, que son obligatorios de fábrica en otras latitudes, son la fórmula perfecta para la alta siniestralidad en Colombia.

Fácil acceso

Hacerse con una motocicleta en Colombia es muy fácil. Por encima de las consideraciones de la accidentalidad y el mayor riesgo para sus usuarios, están su costo y las facilidades de pago. La moto más vendida el año pasado fue la 125NKD de AKT (42.520 unidades), su precio es de 5’290.000 pesos, que es el valor promedio de las diez de mayor demanda.

El panorama en Colombia es el siguiente: de las 678.888 motos matriculadas en el 2023. Foto: MAURICIO MORENO EL TIEMPO

Además, las motos de menos de 125 cm³ no pagan impuestos gracias a la Ley 488 de 1998. Y el pasado 9 de enero, vía decreto, el Gobierno les mantuvo a las de menos de 200 cm³ el descuento del 50 por ciento en la tarifa del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat).



Para las motocicletas, las más involucradas en siniestros, el aumento del Soat fue de 10,97, y para el resto de vehículos de 18,4 por ciento. Esto, con el fin de asegurar que los recursos disponibles sean suficientes para la atención de las víctimas accidentes de tránsito, la operación del ramo y las transferencias establecidas por ley al sistema de salud.



Hay costos que deben asumir los motociclistas, como el curso de conducción y los exámenes para obtener la licencia (1’300.000 pesos en promedio), que no son muy exigentes, el equipo de protección, el mantenimiento y el combustible.

Motos en Bogotá. Foto: Carlos Ortega / EL TIEMPO

No obstante, los usuarios al poner en la balanza de sus economías el costo de mantener la moto y el del transporte público, la motocicleta resulta de lejos siendo la ganadora porque es más barata, más versátil, permite recorridos puerta a puerta, ahorra tiempo, y en muchas familias se transportan a sus trabajos dos personas o se lleva los niños al colegio, lo cual representa un ahorro importante.



También es cierto que las multas de tránsito son más costosas para los motociclistas, y en muchos casos se inmovilizan los aparatos, pero este grupo de usuarios de las vías además de ser protagonista en la accidentalidad, es al mismo tiempo el que más incumple las normas.

El costo de las multas no tiene el efecto disuasivo. Para algunos motociclistas a quienes les inmovilizan la moto por infracciones como revisión técnico mecánica o Soat, prefieren dejarla ‘perder’ en los patios a pagar la sanción porque es más barato comprar una moto usada que se consigue hasta por un millón de pesos.



Hasta se han visto casos en los cuales algunos le prenden fuego al aparato, una especie de ‘chatarrización exprés’, con lo cual el vehículo se puede dar de baja en el registro nacional automotor.



Por último, la moto sigue siendo una gran solución de transporte y empleo para muchos colombianos, pero esto tiene implicaciones para la movilidad y los sistemas de transporte público. En el primer caso, porque la mayoría de motocicletas se matriculan en pequeñas poblaciones pero ruedan en las capitales y estas son las que tienen que asumir los costos de la congestión y el mejoramiento de las vías.

La posible restricción al mototaxismo es materia de discusión en Sincelejo. Foto: Archivo/EL TIEMPO

Y en el segundo, el mototaxismo que irrumpió en el país hace más de 20 años en departamentos de la costa Atlántica se extendió al resto del país. Esta actividad ilegal aumentó con la pandemia, como una respuesta a la deficiencia y calidad del transporte público y al desempleo.



El profesor e investigador de la Universidad de Cartagena Francisco Maza asegura que en ciudades como Cartagena, Barranquilla, Bucaramanga, Santa Marta, Sincelejo y Montería el mototaxismo es muy preferido por la comunidad porque es el que ofrece a ‘bajo costo’ el servicio puerta a puerta. El segundo es más complicado, pues los ciudadanos, al no tener trabajo y ser tan fácil conseguir una moto, deben ganarse la vida, entonces recurren al mototaxismo”.

Bogotá no escapa a esta realidad, la disminución de pasajeros en el transporte público frente a los años prepandemia es del 18,5 por ciento, según estudios del Observatorio de Movilidad. Lo ratifican las cifras del Dane: en el segundo trimestre de 2023 fueron movilizados en el transporte público de las 22 principales ciudades y áreas metropolitanas del país 743 millones de pasajeros, 20,8 por ciento menos, que en el mismo lapso del 2019, según la medición de ese organismo.



Finalmente, tanto el Gobierno Nacional, autoridades locales y departamentales, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el Congreso de la República, fabricantes de motocicletas y compañías aseguradoras, son conscientes de esta problemática, pero siguen sin aplicar medidas correctivas de fondo, y las que se han tomado no pasan de anuncios y campañas publicitarias de prevención de las cuales no se sabe con certeza su efecto, o de proyectos de ley como el Estatuto del Motociclista que no han prosperado en el Legislativo.

Carlos Camacho Marin

SUBEDITOR

EL TIEMPO

