Gobierno Nacional llevará el déficit al límite, pero respetará la regla fiscal

La situación fiscal de Colombia pinta más apretada para este 2024. Con el objetivo de consolidar una política contracíclica que permita reactivar la desacelerada economía, el Gobierno elevó la meta de déficit fiscal. Si bien cerró el 2023 en 4,5 por ciento del producto interno bruto (PIB), este subirá a 5,3 por ciento este año.



Así lo proyectó ayer el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien presentó el plan financiero para este 2024. Pese a ello, dijo que buscarán cumplir la regla fiscal.



(Lea también: ExHacienda pide investigar irregularidades en decreto de liquidación del presupuesto)

“Queremos llevar a cabo una política contracíclica, para lo cual se está estimulando a todos los ministerios que tengan programas de inversión a que los ejecuten. Recortar gastos no contribuye a la recuperación”, aseguró en rueda de prensa.



Sin embargo, ya han llegado las primeras alertas. “El déficit fiscal sería al límite de la regla fiscal”, aseguró José Ignacio González, nuevo presidente del centro de estudios económicos Anif. Adicional a ello, dado lo que ha dicho anteriormente el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) sobre los ingresos por arbitramento de litigios, los cuales son transitorios y no deberían financiar gasto permanente, el Gobierno ya de entrada tendría que hacer un ajuste de 10 billones de pesos para poder cumplir con la regla fiscal.



Igualmente, la deuda neta crecería del 52,8 por ciento del PIB de este año a 57 por ciento en el 2024, un dato que para el ministro está todavía dentro de la senda de llegar al 55 por ciento en el mediano plazo, como está estipulado.

Facebook Twitter Linkedin

Foto: Ministerio de Hacienda

Cierre del 2023



En medio de la desaceleración de la economía, el Gobierno rebajó su proyección de crecimiento para el 2023, dato que se conocerá finalmente el próximo 15 de febrero. Según el Plan Financiero, el crecimiento sería de 1,2 por ciento, menor que el 1,8 por ciento proyectado anteriormente.



“Eso significa que estamos alejando el fantasma de una eventual recesión y que en el cuarto trimestre tendríamos un cierre positivo, lo que permitiría terminar el año en 1,2 por ciento, por debajo de lo previsto”, aseguró el ministro.



Para el 2024, él mismo calificó que la proyección también será “conservadora” pues esperan llegar a crecer un 1,5 por ciento. Sin embargo, apuntó a que estaría por encima de la de algunos de sus pares. “Es decir, estamos en un buen contexto frente al escenario mundial”, apuntó.



Igualmente, Bonilla dijo que el Gobierno está haciendo cuentas este año con un barril de petróleo Brent de 78 dólares, con una tasa de cambio de 4.317 pesos y con una variación anual de la inflación para el cierre del año de alrededor de 6 por ciento.



“La inflación completó nueve meses en tendencia descendente y terminó el año en 9,28 por ciento. Esperamos que en el 2024 siga bajando a un ritmo sostenido que permita acercarnos de manera paulatina a la meta de 3 por ciento que tiene el Banco de la República para el primer semestre del 2025”, dijo.

Facebook Twitter Linkedin

Foto: Ministerio de Hacienda

La corrección de la inflación estaría explicada principalmente por la disipación de los choques de la oferta que permitiría una corrección en los precios de los alimentos. Sin embargo, Bonilla aseguró que monitorearán el posible impacto que podría llegar a tener el fenómeno de El Niño.



Adicional a ello se daría una reducción en la inflación de los bienes, dados los menores precios internacionales y la reciente apreciación de la tasa de cambio, y también por la reducción de la inflación de combustibles, luego del ajuste en los precios de la gasolina el año pasado.



(Puede leer: En diciembre, el desempleo completó cuatro meses consecutivos al alza)



Hay que recordar que el Gobierno inició un plan para disminuir el hueco que tiene el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc) y llevó el precio de la gasolina a los actuales 15.160 pesos en promedio en las diferentes ciudades.



“El último ajuste del precio de la gasolina se dio en enero. En adelante, quedará flotando con los precios internacionales. Lo que sí está pendiente es cuánto subirá el precio del diésel, para lo cual esperamos llegar a un acuerdo con los gremios del transporte”, afirmó.



Respecto a las tasas de interés, manifestó que irán bajando a la par de la senda descendente de la inflación. “Nuestra proyección es que si la inflación llega este año a 6 por ciento, la tasa de interés quede en 8 por ciento. Para ello, se tendrán que hacer rebajas en las reuniones de junta con decisión que quedan. Necesitamos tener reducciones entre 50 y 75 puntos básicos en cada una de ellas”, aseguró.



(Lea también: Gobierno bajó su proyección de crecimiento del 2023 a 1,2 %)

Facebook Twitter Linkedin

Foto: Ministerio de Hacienda

Menor recaudo



En total, los ingresos del Gobierno llegaron a 296,2 billones de pesos de manera preliminar en el 2023, un dato mayor que los 238,2 billones de pesos de hace un año, pero que representó 12,8 billones de pesos menos de lo que se tenía previsto. De ahí, 263 billones de pesos fueron los que recaudó la Dian, entidad que no cumplió la meta inicial por 11 billones de pesos.



El ministro explicó que la disminución de los ingresos tributarios se explicó principalmente por la desaceleración que ha tenido la economía, por las fluctuaciones del precio del petróleo y por el impacto de las cifras de comercio exterior. En ese sentido, hay que apuntar que el recaudo del lado externo llegó a 41,4 billones de pesos, lo que supuso una caída de 15 por ciento frente a lo registrado en el 2022.



(Le puede interesar: Gobierno fortalecerá control al contrabando y dará más apoyo a cultivadores de cebolla)



“La Dian recaudó buena parte de su tarea gracias a las últimas dos reformas tributarias (2021 y 2022). No obstante, no se cumplió la meta. Por ende, tenemos el vaso medio vacío”, afirmó Bonilla.



No obstante, aseguró que el menor gasto primario y en intereses frente al proyectado en un inicio compensó el impacto de los menores ingresos. Por ello, aseguró que el Gobierno logró cumplir con la regla fiscal, con la cual están comprometidos.

Más noticias