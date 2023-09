El próximo lunes el Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional de Minería (ANM) realizarán una última revisión al proyecto de ley que se radicará en el Congreso de la República en dos semanas para crear Ecominerales, una empresa pública de minería.



"El objetivo de esa empresa es promover el desarrollo económico y el bienestar social a partir de los minerales, además de una transparencia en la comercialización, la formalización minera y la explotación de minerales estratégicos", aseguró el presidente de la ANM, Álvaro Pardo.



Ecominerales tendrá tres funciones principales. La primera es la comercialización de minerales, especialmente oro porque grupos ilegales "han capturado algunos eslabones de esta cadena y el Estado quiere entrar a quitarle esta base social a estos grupos criminales y comenzar a legalizar el oro".



La idea es que el oro que se compre sea exportado o se cree una cadena de joyería en Colombia. Incluso, si el Banco de la República lo requiere, se le podría vender ese oro.



Las otras funciones serán acompañar la formalización de mineros y que pueda competir en el mercado para participar en actividades de exploración y producción de minerales estratégicos.

Adicionalmente, aclaró que a través de esta empresa no se pretende estatizar la minería en Colombia, por el contrario, la idea es que tenga una operación similar a Ecopetrol y participe, junto con el sector privado, en minería.



Otra tarea que tendrá a su cargo Ecominerales será recibir todos los bienes que reviertan al Estado colombiano por la finalización de contratos mineros por parte de las empresas.

Como parte de los planes de transición energética y la exploración de minerales estratégicos, la ANM también está hablando con diferentes empresas internacionales para revisar la posibilidad de construir en Colombia nuevas plantas para la producción de acero, ya que actualmente solo existe una y está ubicada en Boyacá.



Además, en octubre se tiene previsto publicar la resolución que establecerá cuáles serán los 17 minerales que priorizará Colombia para avanzar en su transición energética. Aunque uno de los más importantes es el litio, este no será incluido porque se ha concluido que en el país no hay potencial para su producción.



Esto se suma a la decisión del Gobierno Nacional de no entregar títulos para la producción de carbón térmico a cielo abierto a gran escala, aunque aún está pendiente expedir una norma que así lo establezca.



"Prácticamente estamos liquidando un sector que ya solo se liquidó", aseguró Álvaro Pardo porque a la fecha la ANM no ha recibido ninguna solicitud para este tipo de minas. "No vamos a hacer absolutamente nada para sacarlos, el mismo mercado sacará al carbón térmico del mercado", agregó.