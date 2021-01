En diciembre bajó la confianza de hogares en la economía del país

En diciembre del 2020, la confianza de los hogares en la economía sufrió una desmejora con respecto a meses anteriores.



De acuerdo con el Dane, el mes pasado el Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) se ubicó en 33,7 por ciento, mientras que en noviembre este fue del 34,4 por ciento, y en octubre, del 34 por ciento.



Este resultado coincide con el reinicio de restricciones en distintas ciudades, para contener el covid-19.

Vale aclarar que el ICC se obtiene a partir del análisis de los datos recopilados por el Dane a través del módulo de confianza del consumidor, de la Encuesta Pulso Social, cuyos resultados se presentaron ayer.



Este módulo incluye cinco preguntas para los jefes y jefas de familia y sus cónyuges en las 23 principales ciudades del país y áreas metropolitanas, sobre el comportamiento de la economía del hogar (presente y futura), de la economía en general (presente y futura) y de la capacidad de consumo de bienes duraderos.



Para el 56,5 por ciento de los consultados, la situación económica de su hogar era peor en diciembre que en noviembre. Sin embargo, al indagar sobre cómo consideran que será la situación económica de la familia dentro de un año, el 42,5 por ciento dijo que será igual, y el 36,9 por ciento cree que será mejor.



Preocupa que el 69,9 por ciento de los encuestados aseguraron que no tenían posibilidades de ahorrar parte de sus ingresos; solo el 10,8 por ciento dijo tenerlas, y el 19,3 por ciento afirmó que no contaba con ingresos en ese momento.



Con respecto a la situación económica del país, para el 75,5 por ciento de los consultados esta era peor en diciembre, en comparación con la vivida hace un año, y el 18,6 por ciento dijo que era mucho peor.



No obstante, el 32,2 por ciento es optimista y considera que la situación económica del país será mejor dentro de un año; para el 32,2 por ciento será igual.



A la vez, el 70,4 por ciento de estas personas sostuvo que en diciembre, comparado con el mismo mes de 2019, no tenía mayores posibilidades de comprar ropa, zapatos y alimentos, entre otros, y el 84,9 por ciento manifestó que tenía menores posibilidades de comprar muebles, televisor, lavadora, y otros aparatos electrodomésticos.



La encuesta encontró que durante los siete días previos a su aplicación, y en comparación con la rutina diaria que tenían antes del inicio del aislamiento, el 41,3 por ciento de los consultados no sintieron una sobrecarga con las tareas laborales (49,6 por ciento en hombres y 36,2 por ciento en mujeres), el 20,7 por ciento sí la sintió (24,5 por ciento en hombres y 18,4 por ciento en mujeres), y el 38 por ciento sostuvo que no hizo tareas laborales o no tenía empleo.

