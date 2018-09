Ser miembro del consejo es una decisión voluntaria

La dueña de un apartamento cuenta que en acta general del 2016, la asamblea tomó la decisión de designar a los propietarios por piso como miembros del consejo de administración, de manera obligatoria; esto, debido a la escasa participación para el cargo.

La consultante explica que a los inmuebles del segundo piso les correspondió asumir durante el 2016 y a los del tercer piso, en el 2017. A esto le sumó una sanción de dos salarios mínimos al piso o propietario que no participara en el año asignado.



Y agrega: “Soy dueña de un apartamento en el tercer piso y en el 2017 debía formar parte del consejo, es decir, nombrar apoderado e ir a las reuniones. Teniendo en cuenta las difíciles relaciones que a lo largo de 18 años he tenido con un vecino del tercer piso y con dos del quinto piso, el año pasado radiqué una carta en el consejo para no estar más allí. Actualmente, me están facturando la sanción y me están enviando una carta donde nuevamente me recuerdan que debo pagar esa multa.



“Estuve averiguando y tanto en el 2016 como en el 2017 algunos copropietarios solo asistieron a una o, máximo, a tres reuniones del consejo. Hay casos como el de una copropietaria que vive en Canadá y no pudo asistir a las reuniones; en otro caso, en el tercer piso un apartamento estaba arrendado por inmobiliaria y esta envió representante a una sola reunión. Por lo tanto, quiero saber si en aras del principio de igualdad puedo proponer a la asamblea o al consejo que los del sexto o séptimo piso participen o sean parte de otro consejo.

“Teniendo en cuenta las difíciles relaciones con los vecinos, también quería ver si es posible citar al consejo a un centro de conciliación y solicitarles a sus miembros la presentación de las actas; esto, para demostrar la participación de los copropietarios en cada una de las reuniones y, de esa forma, determinar si se cumple la orden de la asamblea. Me parece injusto que dos copropietarios solo fueron a dos reuniones y no les cobraron multa”.



Finalmente, la consultante hace otra pregunta: “¿Puedo pedir que redacten un reglamento para el consejo de administración que incluya todas las circunstancias que se puedan presentar para su óptima operatividad?”.



Respuesta. Aunque las medidas tomadas por la asamblea buscaban una mayor participación de los propietarios en el consejo del edificio, lo cierto es que la postulación y la aceptación de los miembros de este órgano de administración son voluntaria.



En varias oportunidades he sugerido que es más conveniente estimular a las personas con algún beneficio económico, como la disminución de un porcentaje de la cuota de administración, lo cual debe quedar previsto tanto en el reglamento, como en el presupuesto aprobado por la asamblea. Esto, en razón del tiempo adicional que deben dedicarle al conjunto o al edificio, y también porque asumen una responsabilidad de un impacto importante para los residentes.



Sin embargo, considero que sí sería objeto de sanción quien acepte la postulación al cargo de consejero y no asista después a las reuniones programadas. Caso contrario sería el de la persona que no acepte el nombramiento. De todas formas, también creo que la situación debe analizarse con mayores elementos, entre ellos, si en la asamblea que aprobó este procedimiento se tuvieron en cuenta los aspectos legales y reglamentarios sustantivos y de procedimiento, para establecer la posibilidad de impugnar la decisión.



De igual manera, es necesario determinar si el reglamento hizo alguna previsión al respecto, pues hay que tener en cuenta que la asamblea debe regirse a este y a la Ley 675 del 2001, en materia de imposición de sanciones (artículos 59 al 62).



Finalmente, con relación a las reglas que pueden ser aplicadas para el funcionamiento del consejo, también hay que tener claridad de que pueden ser incluidas en el reglamento interno o en el manual de convivencia. De paso, este debe sujetarse al reglamento de propiedad horizontal.

Para tomar cualquier decisión, la asamblea debe tener en

Es mejor llegar a acuerdos y conciliar

Teniendo en cuenta que en muchos edificios y conjuntos la convivencia es complicada, también es importante tener en cuenta que siempre existirá la posibilidad de resolver cualquier controversia. Por eso, es importante que los residentes y los dueños de los apartamentos –como es el caso de la consultante del artículo anexo–, acudan a los mecanismos de solución de conflictos y que, además, tengan la posibilidad de impugnar, no solo la decisión de la asamblea sino la sanción impuesta, dentro del término legal.

NORA PABÓN GÓMEZ

*Abogada, asesora externa