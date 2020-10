En el primer semestre, 1,6 millones más se bancarizaron en Colombia

En los primero seis meses del 2020 más de 1,6 millones de colombianos se bancarizaron, con lo que hasta junio pasado, 31 millones de personas en el país tenían, al menos, un productos de ahorro o crédito, con lo que el nivel de bancarización ya supera el 85,9 por ciento.(Le puede interesar: '17,5 millones de personas en Colombia, en condición de pobreza')

Sin duda, las restricciones por la pandemia del covid-19, que arribó al país a finales de marzo pasado, fueron un gran dinamizador no solo en el proceso de inclusión financiera en el país, sino también para que las personas hicieran un mayor uso de sus productos, muchos de los cuales se encontraban inactivos antes de decretarse las medidas de cuarentena y restricciones a la movilidad de las personas.



“En particular, la evolución del indicador de uso tuvo un crecimiento superior al 4 por ciento entre marzo y junio, mientras que en el primer trimestre dicho indicador fue de 0,8 por ciento”, señaló el programa estatal Banca de las Oportunidades.



De hecho, la entidad informó que a junio de 2020, unos 2,3 millones de adultos usaron productos que estaban inactivos en diciembre pasado; y que, para el primer semestre de este año, 25,8 millones de colombianos tenían productos activos en el sistema financiero.



Este porcentaje de colombianos llegó al 71,6 por ciento, 5,6 puntos porcentuales por encima del dato registrado en diciembre pasado y 5,4 por debajo de la meta del cuatrienio.



El nivel de inclusión financiera en el país alcanzó en junio pasado 3,4 puntos porcentuales por encima del dato de diciembre del año pasado. Con esto la meta del plan de gobierno se cumplió dos años antes de lo previsto.



“En este frente el país traía una dinámica positiva que, bajo el escenario de pandemia, se ha profundizado especialmente en acceso y uso de servicios financieros digitales, resultado de la coordinación entre el sistema financiero y entidades de Gobierno. Este salto ratifica que la transformación digital no tiene reversa”, señaló Freddy Castro, director de Banca de las Oportunidades.



Agregó que los programas de transferencias monetarias del Gobierno, como Ingreso

Solidario y Compensación del IVA, jugaron un rol importante en este propósito. El primero logró que más de 759.000 de sus beneficiarios activaran sus productos de depósito o abrieran uno por primera vez. El segundo, por su parte, permitió que más de 99.000 reactivaran o abrieran un producto de depósito, la mayoría digitales.



En marzo se registraron 2,3 millones de adultos con Cuentas de Trámite

Simplificado (Cats) y 2,7 millones usuarios de Cuentas de Depósito Electrónico (CDE) activas. Tres meses después, el primer producto contaba con 4,3 millones de titulares activos, mientras que en el segundo escaló hasta 7,4 millones de usuarios, según cifras oficiales.



