En busca de un plan C

Desde cuando en la noche del miércoles pasado empezó a circular en forma extraoficial el texto del proyecto de ley de solidaridad sostenible, que sería radicado en el Capitolio unas horas más tarde, las reacciones tanto de analistas como de políticos, dirigentes gremiales y el público, en general, no se hicieron esperar. Dependiendo del comentarista de turno, las reacciones sobre la iniciativa oscilaron entre la indignación, la resignación y el aplauso.



Calificativos de distinto calibre seguramente se seguirán escuchando durante los días que vienen, mientras los congresistas comienzan un debate que los integrantes de las diferentes bancadas aspiran a terminar antes de que concluya la presente legislatura el próximo 20 de junio. Aunque la propuesta –que abarca temas que van mucho más allá de la búsqueda de dinero– podría hacer tránsito y quedar para el segundo semestre, pocos desean que el asunto siga pendiente, justo cuando se acercan las elecciones parlamentarias del año que viene.



El siguiente paso

Aun si la opinión se muestra impaciente, lo que pasará en las próximas semanas es una especie de calma chicha hasta que los ponentes destapen sus cartas y comience el trámite formal en las comisiones conjuntas del Senado y la Cámara. En el intermedio habrá mucha negociación a puerta cerrada, mientras toma forma una versión que se parecerá mucho a la final y que –si se toma como base lo ocurrido en épocas recientes– será muy distinta al articulado original.



La razón es, indudablemente, política. Así la administración Duque cuente sobre el papel con una mayoría en ambas cámaras, en la práctica el margen de maniobra que tiene para imponer su voluntad es escaso. Ello quedó en evidencia a finales de 2018, cuando se discutió el proyecto de ley de financiamiento, y en 2019, con ocasión de la ley que expidió el plan de desarrollo vigente durante el presente cuatrienio.



En ambas oportunidades el péndulo del poder se movió del Ministerio de Hacienda al Congreso, entre otros motivos porque, aparte de la persuasión, el espacio para ofrecer cupos indicativos y cuotas burocráticas se redujo significativamente. Ante la ausencia de ‘mermelada’ gubernamental, los ponentes tuvieron más margen de maniobra a la hora de imponer su voluntad, aunque respetaron algunos temas importantes para la Casa de Nariño.



La pregunta, ahora, es si puede pasar lo mismo. Quienes saben de estas cosas discuten respecto a la eventualidad de una peluqueada, una trasquilada o, peor todavía, la conformación de lo que se conoce como un Frankenstein: una ley incoherente y hecha a pedazos, que ahonde en vez de corregir los problemas.



Otros hablan de una sustitución casi total de la criatura, por cuenta de la propuesta venida de la Andi que, a pesar de no ir tan lejos en materia de recaudos, es más simple y suena menos dolorosa que la del Gobierno. En pocas palabras, esta suspende un descuento tributario y aplaza una rebaja en la tarifa del impuesto a las sociedades, con lo cual se conseguirían buena parte de los fondos para garantizar la sostenibilidad fiscal.

Los menos se inclinan por hundir cualquier texto, incluso si las declaraciones de los distintos partidos hacen pensar que hay más votos en contra que a favor. Más allá de las críticas surgidas, varias de las colectividades que aspiran a llegar al poder en 2022 saben que es mejor que la cuenta del desprestigio la pague la administración que se va y no la que llega.



Además, están los temores justificados de que la economía entre en un círculo vicioso de no tomarse los remedios a tiempo, ante lo cual la deuda pública se volvería inmanejable. Las proyecciones muestran que cruzarse de brazos desembocaría en un ciclo de crecimiento bajo que traería consigo más desempleo y mayor pobreza.



En la ecuación también aparecen las variables electorales. Aparte de mantener las cuentas estatales en relativo orden, la preocupación central de muchos es no antagonizar a diferentes sectores de la opinión que pueden acabar siendo seducidos por los cantos de sirena del populismo. Es difícil desear que Colombia se enfrente a una disyuntiva como la que tendrán los peruanos el 6 de junio, cuando deberán escoger entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori.



Ninguna salida, por lo tanto, es sencilla. Lo planteado por el Ministerio de Hacienda implica aumentar los recaudos en 28 billones de pesos, una suma que equivale a más del triple de lo que generó la reforma tributaria más reciente y que saldría en su mayoría de los bolsillos de las personas de clase media.



Irse por el esquema de los empresarios suena tentador, aunque tiene el inconveniente de que no soluciona el problema de fondo, sino que lo deja para más adelante. Fuera de ello, equivaldría a echar para atrás el modelo defendido por Iván Duque en su momento.



Debido a ello está la opción de un ‘plan C’ que incorporaría ingredientes de uno y otro lado. Aquí el peligro es la aparición del populismo parlamentario que puede acabar mezclando favores para unos sectores y castigos para otros, en desmedro del propósito de equilibrar mejor las cargas.

Las opciones

Para que eso no ocurra, la discusión tiene que ser constructiva y abierta. Sería ideal, entonces, que los debates comiencen pronto con el fin de que tanto el Gobierno como sus críticos puedan ventilar diferencias y se escuchen también las voces de los expertos.



Solo así el público estaría dispuesto a aceptar sacrificios, así sea a regañadientes. Por ejemplo, resulta indispensable que se explique hasta la saciedad el porqué más colombianos deberían declarar y pagar impuesto sobre la renta o cuál es el motivo para proponer la ampliación de la base del IVA.



Muchos nunca estarán de acuerdo con esas ideas, pero no faltará quien entienda que ninguna sociedad que aspira a ser justa es viable si no se aplica el principio del ‘todos ponen’, ajustado a las capacidades de cada cual. Asimismo, no está de más recordar que lo usual en el mundo es que las personas tributen mucho más que las empresas, algo que en Colombia opera al revés.



Más trascendental todavía es defender la idea de aumentar las transferencias de dinero en beneficio de los más pobres, lo cual serviría para mejorar la distribución del ingreso en este, que es uno de los países más inequitativos del mundo. Si la situación ya era mala antes de la pandemia, ahora es mucho peor, lo cual exige pasar a la ofensiva y concentrarse en esos 20 millones de colombianos que están en la base de la pirámide.



De acuerdo con los cálculos oficiales, poner en marcha el propósito de volver permanente y reforzar el programa de Ingreso Solidario llevaría a que el poder adquisitivo de los hogares que pertenecen al 10 por ciento más pobre de la población suba 68 por ciento y el del siguiente 10 por ciento se incremente en una cuarta parte. Como consecuencia, la miseria que el año pasado afectaba a una de cada nueve personas bajaría a 6,7 por ciento este año y a 4 por ciento en 2025.



En contraste, quienes están en el 10 por ciento más rico tendrían que ajustarse un poco el cinturón, al perder el 4 por ciento de su poder adquisitivo. Y aunque ese impacto parezca menor, la iniciativa cae muy mal entre aquellos que estarían obligados a pagar la cuenta.



Curiosamente, los técnicos habrían querido más. “A mí me hubiera gustado una reforma más ambiciosa en varios sentidos: en tratar de conseguir más recaudo, en eliminar más exenciones y beneficios sectoriales injustificados y en que hubiera podido incluir lo pensional y laboral, temas conspicuamente ausentes, como si no fueran urgentes”, señala Eduardo Lora.



Por su parte, Marcela Eslava, decana de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, opina que la propuesta “se queda corta en progresividad por no gravar con suficiencia las rentas de capital, darle carácter temporal al impuesto al patrimonio, subir el monto a partir del cual los dividendos tributan y no gravar pensiones altas por debajo de los siete millones de pesos mensuales”.



Algún observador desprevenido podría creer que esas observaciones les servirían a algunos opositores al Gobierno para afirmar que el proyecto es muy tímido en lo social y que habría sido ideal ir más lejos en el combate a la pobreza. Pero lo que aparece por ahora es el rechazo contundente de las organizaciones que conforman el comando nacional unitario al cual pertenecen las centrales sindicales, las confederaciones de pensionados y Fecode, que convocaron a un paro nacional el 28 de abril.



También es llamativo el silencio de aquellos que son partidarios de un medioambiente más limpio respecto a iniciativas que buscan reducir la contaminación, ya sea a través del impuesto al carbono, los plaguicidas o los plásticos de un solo uso. En plena emergencia derivada del calentamiento global suena lógico gravar a los vehículos automotores que emiten gases de efecto invernadero, pero la idea es vista como otro ataque más en contra de la clase media.



Sigue el debate

Semejante actitud sugiere que los colombianos quieren soluciones que cumplan la doble condición de ser efectivas y no tener costo. Parte de la justificación es que en medio de la crisis causada por el covid-19, el palo no está para cucharas.



Y si bien es cierto que cientos de miles de personas perdieron su trabajo y vieron desmejorar su calidad de vida, también lo es que un grupo importante de la población vio mejorar su situación económica. A este segmento pertenecen los empleados formales –estatales y del sector privado– que forman parte de lo que se conoce como la ‘clase laptop’, los mismos que dejaron de ir a la oficina regularmente y ahora laboran a distancia.



Tanto en Colombia como en buena parte del mundo, los integrantes de esa categoría aumentaron su ingreso disponible. A fin de cuentas, ganan lo mismo, pero se ahorraron los gastos de desplazamiento diario o de salir a almorzar cerca de la oficina. Aun así, nadie quiere compartir ese dinero extra con la Dian.



Por tal razón, para bien o para mal, al Congreso no le queda de otra que tomar cartas en el asunto. Sin duda alguna, es fundamental que haya un filtro que permita examinar con lupa las ideas de la administración y evitar excesos.



Bruce Mac Master, presidente de la Andi, se encuentra entre quienes opinan que, sin sacrificar los programas sociales, el Gobierno podría defenderse bien con una suma menor que la que aspira a conseguir. “La verdad es que 12 o 15 billones son una tonelada de plata”, subraya.



Llegar a la cifra final obliga a que la tarea quede bien hecha. Un buen escrutinio le daría legitimidad a una reforma que, en cualquier caso, causará urticaria, pero que dolería menos si la opinión considera que se optó por la salida que antepone el interés común al individual.



En cambio, si vuelven los debates a las carreras, junto con los pupitrazos de siempre, la reacción del público sería negativa. Eso sería tan indeseable como optar por la salida fácil de patear el problema para adelante con tal de no enemistarse con parte del electorado, posponiendo indefinidamente los remedios que permitirían disminuir radicalmente la pobreza y la marginalidad.



Es verdad que los colombianos de más abajo votan menos, pero no estaría mal que por esta vez se hiciera el esfuerzo de mejorar la vida de millones, recortando un poco los privilegios de cientos de miles, mientras se preserva la salud de la economía.



No se trata, en último término, de pensar en lo que es popular en las capitales más grandes, sino de hacer lo correcto. Y eso, definitivamente, está por verse.



RICARDO ÁVILA

ANALISTA SENIOR DE EL TIEMPO

​En Twitter: @ravilapinto