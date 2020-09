En agosto mejoró la confianza de los consumidores colombianos

La confianza de los consumidores colombianos mejoró en agosto con respecto a julio, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Pulso Social, del Dane.



Juan Daniel Oviedo, director de la entidad, explicó que la variación fue de 3,6 puntos, al pasar de 28,9 en julio a 32,5 el mes pasado, “lo cual señala una mejora de las expectativas de los consumidores, particularmente de los urbanos agregados en las 23 principales ciudades del país y sus áreas metropolitanas”, señaló Oviedo.(Le puede interesar: 'Economía de seis de cada diez hogares empeoró en el último año')

Es importante aclarar que en el módulo de Confianza del Consumidor del Pulso Social se incluyen cinco preguntas sobre el comportamiento de la economía del hogar (presente y futura), de la economía en general (presente y futura) y de la capacidad de consumo de bienes duraderos. Estas cinco preguntas componen el Indicador de Confianza del Consumidor (ICC), y tienen opciones de respuesta con ponderadores diferenciados con el propósito de capturar adecuadamente las percepciones de confianza. Los siguientes son los resultados más relevantes:



De acuerdo con la encuesta, llevado a cabo entre jefes y jefas de hogar, el ICC es mayor entre los hombres, pues pasó de 28,8 en julio a 32,9 en agosto, frente al 28,9 de julio y 32,2 de agosto.



“Esa mejora de más 4,1 en hombres sobre el 3,3 de las mujeres puede ser una evidencia confirmatoria de cómo la pandemia ha tenido un efecto más fuerte contra ellas, particularmente en el tema de empleo”, explicó Oviedo.



Cuando se les preguntó por la situación económica del hogar con respecto a hace un año, el 71,1 por ciento de los hogares de las ciudades y núcleos urbanos consultados señaló que es peor o mucho peor que en agosto del 2019, apenas dos puntos por encima que el dato reportado en julio, que se ubicó en 73,1 por ciento.



“Eso significa que el ajuste de la percepción de daño o afectación de las dinámicas económicas de los hogares ha sido supremamente lento entre julio y agosto”, afirmó el director del Dane.



Frente a la pregunta: ¿Cómo percibe la economía de su hogar en los próximos 12 meses?, el 41 por ciento de los encuestados ve que la situación será mejor o mucho mejor que la actual.



Ese porcentaje en julio se ubicó en 32,2 por ciento, lo que quiere decir que un 9 por ciento más de los hogares está viendo un horizonte más positivo, con respecto a hace un mes.



“No obstante –afirmó Oviedo- ambos niveles de percepción (los de julio y agosto) están por debajo del 50 por ciento; entonces, el escenario es negativo en términos de expectativas de los consumidores con respecto a las dinámicas económicas del hogar”.

En agosto, el 34,9 por ciento de los hogares consideró que la situación de la economía en el próximo año mejorará, frente al 27,1 por ciento de las familias que tuvieron esa percepción en julio FACEBOOK

TWITTER

Con respecto a agosto del 2019, el 91,7 por ciento de los hogares urbanos de las 23 ciudades principales y sus áreas metropolitanas consideran que la situación del país hoy es peor o mucho peor.



Ese porcentaje fue del 92,7 por ciento en julio de este año, es decir, señala el director del Dane, “que no hay una corrección importante de las percepciones de los hogares frente a la situación económica del país en el presente frente a hace 12 meses”.



La percepción mejora un poco cuando de proyecciones se trata. En agosto, el 34,9 por ciento de los hogares urbanos del país consideró que la situación de la economía colombiana en los próximos doce meses mejorará, frente al 27,1 por ciento de las familias que tuvieron esa percepción en julio. Esta mejoría, dice Oviedo, puede estar relacionada con la perspectiva del fin de las medidas de confinamiento.



'Confianza industrial vuelve a situarse en terreno positivo'



Con respecto a la situación económica actual de los hogares, el 82,6 por ciento de las personas confirmó que no tiene, en este momento, mayores posibilidades de comprar artículos de primera necesidad, como ropa, zapatos y alimentos, y el 87,9 por ciento sostuvo que tiene menores posibilidades de hacer compras para el hogar, como muebles, televisor, lavadora y otros aparatos electrónicos.



Juan Daniel Oviedo señaló que, de manera significativa, el 95,2 por ciento de los encuestados no planea comprar carro nuevo o usado en los próximos 12 meses, y el 85,6 por ciento dice no tener planes de comprar, remodelar o construir vivienda (en julio ese porcentaje fue de 86,1 por ciento, de modo que la corrección ha sido mínima).

Otros resultados

Vacaciones y ahorro



En agosto de 2020, solamente el 10 por ciento de las personas consideró que ellos o algún otro miembro del hogar tendrán dinero disponible durante los próximos 12 meses para salir de vacaciones, y el 67,1 por ciento manifestó que no tenía, en ese momento, posibilidades de ahorrar alguna parte de sus ingresos.



Precios



En comparación con los anteriores 12 meses, el 35,1 por ciento de las personas consideró, en agosto, que los precios en el país aumentarán mucho en los siguientes 12 meses, y el 30,4 por ciento afirmó que el empleo en el país disminuirá mucho en el siguiente año.



Actividades en casa



La Encuesta Pulso Social evidenció que en agosto del 2020 el 41,2 por ciento de las personas no se sintió, durante los siete días previos a la encuesta, más sobrecargado con las tareas laborales; el 38,9 por ciento no realizaba este tipo de tareas o no tenía empleo, y el 19,8 por ciento sentía que sí tenía esta sobrecarga.



(También: 'El 57,7 por ciento de trabajadores labora más de ocho horas al día en cuarentena')



Estado de salud



El 57,1 por ciento de los jefes y jefas de hogar encuestados afirmó que en agosto su estado de salud era bueno; el 23,4 por ciento dijo que era regular, y para el 15,9 por ciento era muy bueno.



Bienestar personal



Al indagar sobre las actividades desarrolladas en los siete días anteriores a la encuesta para sentirse mejor, el 72,5 por ciento de las personas manifestó que había hablado con la familia o amigos; el 41,6 por ciento se enfocó en una actividad que tenía que hacer, y el 32,7 por ciento hizo actividades físicas.



Asistencia de los niños al colegio



En agosto, el 87,4 por ciento de los encuestados afirmó que los niños y las niñas de su hogar continuaron las actividades educativas o de aprendizaje desde que cerraron las escuelas o colegios; el 4,5 por ciento sostuvo que no las continuaron, y el 8,1 por ciento dijo que los niños y niñas del hogar no asistían ni realizaban actividades educativas o de aprendizaje.ECONOMÍA Y NEGOCIOS