El día en que el bitcoin cayó US$ 1.800 en diez minutos

El repunte de esta semana en los precios del bitcoin revivió temas bastante conocidos por la moneda digital, los cuales se inflaron y luego explotaron en menos de dos años.



Entre ellos: enorme volatilidad y sobrecargas cambiarias.

El bitcoin se disparó hasta un 39 por ciento esta semana a 13.852 dólares, el precio más alto desde enero de 2018. Pero chocó contra una muro cerca de las 4:30 p.m., hora de Nueva York del miércoles, y perdió más de 1.800 dólares en apenas 10 minutos.



Momentos después, la prominente bolsa de criptomonedas Coinbase Inc. informó sobre una interrupción del sistema que se resolvió después de una hora.Las fluctuaciones siguieron el jueves, con la moneda oscilando desde un 4,8 por ciento hasta un 7,3 por ciento. Bajó un 4,8 por ciento a 12.125 a las 8:02 a.m. en Nueva York. La volatilidad del bitcoin está cerca de los niveles mas altos desde principios de 2018, cuando la burbuja estaba explotando.

Según analistas, esto era probablemente una señal de lo que vendría.



"Un retroceso del 20 por ciento al 30 por ciento no sería sorprendente y sería muy compatible con los recientes retrocesos del mercado alcista del bitcoin", escribió Robert Sluymer, estratega técnico de Fundstrat Global Advisors, en una nota de investigación.

Proyectos nuevos

La moneda digital de mayor comercialización se recuperó tras una caída que duró más de un año, a medida que las grandes corporaciones multinacionales anunciaban nuevos proyectos en el sector. Facebook Inc. reveló sus planes para lanzar una stablecoin llamada libra el próximo año.



PricewaterhouseCoopers LLP dijo el miércoles que había agregado el servicio de auditoría de criptomonedas entre sus prestaciones. Y JPMorgan Chase & Co. dijo que esta analizando el interés de los clientes en un prototipo de moneda digital para acelerar el comercio de valores como los bonos.



"A pesar de lo exitosa que será la libra, lo único exitoso ha sido atraer de vuelta la atención en el bitcoin", dijo Zennon Kapron, director gerente de la consultora de tecnología financiera Kapronasia y autor de un libro sobre bitcoin en China.



Las acciones también tienen algo que decir. Algunas acciones que fueron populares apuestas relacionadas con el auge del bitcoin en 2017 se recuperaron nuevamente esta semana, con Nvidia Corp, un fabricante de unidades de procesamiento de gráficos populares entre los mineros de criptomonedas, que avanzó 4,9 por ciento desde el comienzo de la semana.



Riot Blockchain Inc, que cambió su nombre para capitalizar el interés en las tecnologías de contabilidad distribuida, creció 38 por ciento durante el mismo periodo. Algunas acciones vinculadas a criptomonedas en los mercados asiáticos también consiguieron ganancias.



Richard Ross, jefe de análisis técnico de Evercore ISI, dijo que si el bitcoin logra superar su nivel actual de resistencia de 14.100 dólares, su próxima resistencia será cercana a 17.400 dólares. Atribuyó las recientes ganancias a las señales de los bancos centrales globales.



"El 'problema' con el bitcoin no es el propio bitcoin, sino el escenario que ha dado lugar a este segundo acto incendiario": mas flexibilización monetaria y bonos con rendimientos negativos, dijo.



BLOOMBERG