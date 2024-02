Estamos más expuestos a la bolsa porque los generadores no nos hacen ofertas: Codisgén

Solo cinco días tienen las empresas de Codisgén, (Comercializadores y Distribuidores de Energía sin Generación Despachada) que representan al 17 por ciento del mercado local, para contratar directamente a los generadores y no seguir expuestos a los precios de la energía en bolsa.



Yulieth Porras Osorio, la presidente del gremio, y gerente de la empresa de energía de Pereira, explicó por qué esperan propuestas y las salidas que tienen para atender a sus usuarios en este Fenómeno de El Niño.

¿Por qué están pidiendo propuestas?



Nosotros no formamos precio en bolsa de energía y somos las empresas que más usuarios vulnerables atendemos en el país. Nuestros agremiados son: Air-e, la Empresa Distribuidora del Pacífico, Empresas Municipales de Cali, la Electrificadora del Huila, la Empresa de Energía de Pereira Esp. Cartago, la Empresa de Energía de Pereira, la Empresa de Energía del Bajo Putumayo y la Electrificadora del Caquetá. Nacimos hace dos meses y el porcentaje de comunidades vulnerables que atienden las agremiadas es del 78 por ciento de los usuarios que están en los estratos 1,2 y 3.

No tenemos integración vertical, es decir, no tenemos generación a gran escala y normalmente somos los mercados que estamos más expuestos al precio de energía en bolsa, pero no por ineficientes, como dicen, sino porque los generadores no nos hacen ofertas.



Durante los dos últimos años, hemos salido a contratar más o menos 137.000 gigavatios en transacciones, y solamente entre esas convocatorias hemos podido contratar el 9 por ciento de la energía que buscábamos comprar.

Esa compra es un proceso regulado que se hace a través de una plataforma que se llama Sicep, donde nosotros simplemente decimos cuáles son las necesidades, XM se las manda a todos los generadores, pero no nos llegan ofertas.

¿Por qué no les hacen ofertas?

Porque no somos usuarios o comercializadores atractivos para las generadoras, porque nos ven de alto riesgo por los mercados que precisamente atendemos. Porque nadie se presenta en la contratación.

Pero hay otra característica de estos mercados y es que son especialmente los que están en la Costa y tienen altos aumentos de demanda cuando tenemos altas temperaturas. Entonces teníamos proyectado una demanda, por decir algo de 100 kilovatios (KW), pero resulta que hizo calor y creíamos que íbamos a estar expuestos a un alza del 10 por ciento en la bolsa, pero subió entre el 14 y el 18 por ciento comparado con el mismo mes del año inmediatamente anterior. Entonces es muy difícil salir a contratar. A nosotros se nos subió la demanda y el precio creció al 18 por ciento y esa exposición al precio de la bolsa nos supone un alza.

¿Cuál es el cambio en la contratación?

Facebook Twitter Linkedin

Yulieth Porras Osorio, presidente de Codisgen Foto: Codisgen

Antes teníamos que ir a través del Sicep, pero la Creg salió con una resolución el viernes pasado que nos permite hasta el 18 de febrero, registrar los contratos ante XM directamente con los generadores. Entonces la resolución lo que permite es que los generadores puedan hacer ofertas a un precio específico y les pone un techo. Ese precio es el MC, un precio promedio en contratos del mercado más un 50 por ciento, que para este 2024 es de 450 pesos y para el 2025 es solo el MC.

Codisgén lo que hace es un llamado a las generadoras del país para que nos puedan ofertar durante este tiempo, para que sea energía a precios competitivos y atender a nuestros usuarios, especialmente en medio del Fenómeno de El Niño.

¿Esa contratación directa, no sería más riesgosa en precio para los usuarios?



Por eso le colocaron un techo a esas compras. Cada mercado tiene lo que se llama un alfa, que es el porcentaje máximo que se puede trasladar al usuario del precio en bolsa. Entonces, digamos que el precio de contratos de todo el mercado está en 280 pesos, pero los que contrató la firma están en 350 y el alfa es de 35 por ciento, que es lo que ellos pueden trasladar, el resto lo tiene que asumir la empresa. El usuario va a tener un precio superior cuando suba en la bolsa, ya que ese sí se traslada 100 por ciento.



El Gobierno está tratando de que el precio no quede expuesto a esas alzas y bajas. Cuando es por contratos, el alza es de lo que esté contratado y el tope es un valor que se divide entre la empresa y el usuario. Nuestro objetivo es que nos vendan esos cuatro generadores. Que vean que nuestras empresas están dispuestas al negocio. Ellos saben de nuestra necesidad

Facebook Twitter Linkedin

Energía Foto: Cortesía Air-e

¿Qué pasa si no les venden?



Sí. Es más, yo le escribí a la Creg y están dándonos solo días para conseguir la energía. Lo que ellos quieren es que el contrato se despache a partir del primero de marzo, pues ya en abril o mayo, que se espera que pase El Niño, empezarán a bajar los precios en la bolsa. Sin embargo, lo ideal de cualquier mercado, sin importar si compró caro o barato, es que no esté expuesto a la bolsa. Está en juego la energía de lo que queda del año, del 2025 y de los dos primeros meses del 2026.



Lo peor que nos puede pasar es que sigamos expuestos a los precios de la bolsa, porque son muy altos. Estuvo hace cuatro meses en 1.060 pesos. Depende de muchas condiciones y si llega a pasar algo con el Gobierno, puede ser que suba en la bolsa; si llega a haber otra guerra, puede ser que suba. O sea, no necesariamente tiene que ver con un Fenómeno de El Niño porque hemos visto precios altos en bolsa cuando hay lluvia.

¿Se podría cambiar el modelo?



No queremos quedar a la deriva, queremos estabilidad para todos, para los usuarios, para empresas y para las tarifas.



Si no se presentan las ofertas seguimos expuestos y el Gobierno podría estudiar la propuesta de pasarnos a un esquema de costos. Eso depende de como se hagan los estudios. Pueden hacerlo entre 6 o 7 meses, si es que realmente se concentran en esa opción.



Habría mucha oposición, pero precisamente la forma como se está ofertando la energía en bolsa está demostrando que realmente no es eficiente. Entonces, lo que se necesita es un muy buen trabajo por parte de las generadoras, desde luego de los distribuidores, pero es necesario establecer las políticas claras y necesarias para que ese precio que se esté dando en la bolsa sí sea un precio que revele la realidad del mercado.



Si se llega al precio de hace cuatro meses, estamos todas las empresas con limitación de suministro. Por eso es necesario ese control. Incluso si se pudiera hacer una diferenciación tarifaría por tecnología como hídricas o térmicas sería buena idea.

Porque es claro que el precio de la bolsa no es el de la realidad y le hemos pedido a la Creg que el precio en escasez se diferencie para que las hídricas no se beneficien sobre las térmicas. Incluso hemos tenido opciones de contratación con empresas generadoras térmicas que son más económicas que las de las hídricas.

Más noticias