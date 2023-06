Un llamado al empresariado colombiano en general, para que cambien su tónica negativa frente a las reformas que necesita el país y frente al actual Gobierno, hizo Cecilia López Montaño, exministra de Agricultura, quien en entrevista este domingo con EL TIEMPO, señaló que estos "tienen que empezar a ser conscientes de que estamos en un gobierno de izquierda".



La exfuncionaria de la cartera del Agro en el país, dijo que más que lamentarnos, este es el momento para un cambio fundamental y aseguró que le dio mucha tranquilidad leer en EL TIEMPO que los empresarios dicen que hay que trabajar en armonía con el Gobierno. "Eso me parece un paso muy positivo y yo espero que el Gobierno entienda que solo no puede sacar adelante su proyecto".



Sin embargo, recalcó que: "Los empresarios no pueden seguir en la tónica negativa. Creo que se equivocaron. El establecimiento colombiano se equivocó en los primeros meses de gobierno porque fueron muy negativos y forzaron al Presidente a radicalizarse y él se siente acorralado y eso no puede ser".



Y agregó que no se puede acorralar a un presidente, porque un mandatario con una personalidad tan fuerte como la de Petro reacciona así y eso no le conviene ni a él, ni a su proyecto ni al país.



"Los empresarios tienen que empezar a ser conscientes de que estamos en un gobierno de izquierda. Lo que es inconcebible es que Colombia sea un país de ingreso medio alto y tenga estos niveles de pobreza y de desigualdad. Y eso fue producto de gobiernos que no fueron progresistas o no lo suficientemente. Entonces llegamos a una oportunidad de hacer algo distinto. Aprovechémosla, pero hagámosla sin matarnos. Todos tienen que revisar su discurso", insistió la exfuncionaria.



También cree que es el momento de partir en dos el Gobierno y arrancar de una manera distinta.



Comentó en la misma entrevista que le pareció demasiado duro el discurso del Presidente, pero también que le parece terrible que el Congreso esté a ver quién es más agresivo.



"Estoy aterrada como exsenadora de cómo está funcionando (el Congreso). Sin demeritar a las plazas de mercado, el Congreso me parece una plaza de mercado. Se perdió la dignidad, se insultan. Uno va y es un desorden. Esa no puede ser la línea de Colombia, de quién pelea más. Se necesitan cero ofensas de lado y lado. Necesitamos que el Gobierno trabaje en armonía con todos y no haya insultos", puntualizó.