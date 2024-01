Empresarios plantean los riesgos de aumentar un 12,07 % el salario mínimo para el 2024

Luego de 10 reuniones entre los empresarios y sindicatos, que comenzaron el pasado 28 de noviembre, no se logró concertar el aumento del salario mínimo para el 2024 entre las partes, por lo que el Gobierno Nacional tuvo que fijarlo.



En ese sentido, el alza decretado fue del 12,07 por ciento, que equivale a 140.012 pesos, para un total de 1'300.012 pesos. Entre tanto, el auxilio de transporte tendrá un aumento superior del 15,22 por ciento (21.400 pesos), pasando de 140.606 a 162.006 pesos.



Esto significa que los más de 2,5 millones de colombianos que ganan actualmente un salario mínimo en Colombia recibirán al mes un total de 1’462.018 pesos, frente al 1’300.606 pesos que devengaron este año.



Esta alza estuvo en línea con la propuesta de los sindicatos que, luego de poner sobre la mesa un incremento inicial del 18 por ciento, decidieron bajarla al 12 por ciento; sin embargo, no quedaron del todo contentos.



"No es lo que estábamos pensando, pero es positivo porque recupera en algo el poder adquisitivo. Sin embargo, registramos de forma negativa la actitud del empresariado, que no quiere reconocer el esfuerzo de los trabajadores en cuanto a sus salarios y los ingresos de los trabajadores, desafortunadamente se mantuvieron en posiciones supremamente bajas", aseguró Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).



Y es que los empresarios estaban planteando un aumento más bajo, del 11,5 por ciento. "Lamentablemente, los argumentos en contra de la inflación, las altas tasas de interés y el desempleo no fueron acogidos por los demás integrantes de la Comisión de Concertación de Políticas Laborales y Salariales", manifestaron los empresarios agremiados en la Andi, Fenalco, Asobancaria, Acopi y la SAC.

Además, expresaron su preocupación sobre las consecuencias que pueda tener el incremento decretado en términos de recuperación económica e inflación que afecte los hogares colombianos, pues la economía colombiana se está desacelerando y señal de esto fue el decrecimiento de 0,3 por ciento que registró el producto interno bruto (PIB) en el tercer trimestre del año.



A esto se suma que la inflación está bajando más lento de lo esperado, aunque ha pasado del 13,34 por ciento reportado en marzo al 10,15 por ciento de noviembre pasado, su nivel más bajo en más de un año.



Ante este panorama, la presidenta de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, considera que urgen medidas para la reactivación económica que mantengan y generen empleo formal, especialmente en el contexto de desaceleración económica y de productividad negativa que atraviesa Colombia.



Si se tiene en cuenta este último dato disponible de la inflación más la productividad laboral por hora del 0,76 por ciento que reportó el Dane –la productividad total de los factores fue negativa en 1 por ciento–, el piso para fijar el incremento del mínimo era de 10,91 por ciento. Finalmente, subirá 12 por ciento.



José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y rector de la Universidad EIA, señala que este aumento permite que los trabajadores tengan un aumento en el poder adquisitivo porque el alza está por encima de la inflación que se estima para el cierre del 2023 y se prevé que seguirá bajando.



Por ejemplo, Corficolombiana está previendo que al final del año la inflación será del 9,6 por ciento, mientras que en 2024 terminará en un 5,7 por ciento. Una proyección similar tiene Bancolombia, de 9,6 por ciento y 5,9 por ciento, respectivamente; mientras que BBVA prevé un 9,7 por ciento para 2023 y un 5,4 por ciento para 2024.



De ser así, se tendrían más de seis puntos porcentuales adicionales de aumento del poder adquisitivo de los trabajadores el próximo año. Esto, según comenta José Manuel Restrepo, daría suficiente espacio para las eventuales alzas que se van a dar a lo largo del 2024, pues hay varios servicios que están indexados al incremento del salario mínimo y comienzan a regir el primer día del año.



Sin embargo, la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, anunció que se van a desindexar del incremento del salario mínimo los precios de 88 bienes y servicios con el fin de permitir que los colombianos mantengan el poder adquisitivo de los sueldos para el 2024.



No obstante, aún no hay claridad sobre cuáles son específicamente esos bienes y servicios que serán desindexados, aunque podrían ser las cuotas moderadoras de las EPS u otros servicios de salud, las multas de tránsito o los pasajes del transporte público, ya que actualmente están ligados al incremento de mínimo.



Esta desindexación podría evitar que se afecte la inflación en enero con los numerosos incrementos que siempre se esperan al inicio de año y, por ende, el Banco de la República tendría más espacio para continuar la senda de reducción de su tasa de interés, que inició en diciembre con una baja de 25 puntos básicos para ubicarla en 13 por ciento.



"El Banco de la República no va a responder a ninguna presión de orden político, siempre ha tenido la convicción que su misión constitucional es preservar el poder adquisitivo de la moneda y, por lo tanto, la decisión de reducir las tasas de interés está íntimamente ligada a que no se aumente la expectativa de mayores niveles de inflación", comentó el rector de la Universidad EIA.



Entre tanto, el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Bedoya, espera que ojalá la decisión del Gobierno Nacional de aumentar el salario mínimo 12 por ciento "no termine afectando el mercado laboral, las decisiones del Banco de la República sobre las tasas de interés y los procesos inflacionarios que parecía que llegaban a su fin".



REDACCIÓN ECONOMÍA