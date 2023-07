Aunque la discusión de la reforma pensional en la segunda legislatura del 2023 no ha comenzado aún y el Gobierno no ha revelado los detalles de fondo de lo que será su nuevo intento por sacar adelante reformas cruciales como la laboral y la de la salud, empresarios y banqueros del país consultados coinciden en que es necesario que haya una discusión abierta a la opinión, profunda y bien encaminada sobre lo que más le conviene al país y, por supuesto, a los colombianos en esos tres frentes fundamentales, sin pasar por alto que la búsqueda de consensos debe ser la norma a cumplir.

De lo que apruebe el Congreso de la República con estas reformas, claro, si finalmente a la pensional (la más avanzada) se le suman las otras dos que no pasaron en la anterior legislatura (salud y laboral), dependerá en buena medida que Colombia logre corregir las enormes iniquidades sociales de su población, que se reduzcan los niveles de pobreza, que la atención en salud llegue a toda su población, en especial a los más vulnerables; que se reduzcan las elevadas tasas de desempleo e informalidad (10,5 y 57 por ciento, respectivamente) y que haya una verdadera protección y asistencia a la vejez, entre otros temas urgentes.



Sin embargo, el consenso de los empresarios y banqueros es que esas metas se deben lograr con reformas que no pongan en riesgo las finanzas públicas ni ahoguen al sector productivo del país, al punto que impidan que este continúe aportando y jugando un papel protagónico en la solución de esas problemáticas.



Si bien la reforma pensional entre en una nueva etapa en su análisis en el Legislativo, también sobre esta es que existen las mayores preocupaciones en el sector privado debido al impacto que esta tendría en el largo plazo, de ser aprobada tal y como está hasta el momento.



“Al no haber una comprensión de sus alcances en el tiempo, no en el corto sino en el largo plazo, es factible que esta reforma pase sin mayores problemas en el Congreso, pero sin duda los problemas graves vendrán a la vuelta de un par de décadas, cuando empiecen a faltar los recursos para pagar las pensiones de los jóvenes de hoy”, comentó un empresario del sector energético.

La razón de este aumento salarial viene desde 1991. Foto: Archivo EL TIEMPO Néstor Gómez / iStock

Según el centro de estudios económicos Anif, en el debate de la pensional en la Comisión Séptima del Senado se aprobaron algunos cambios con respecto a su primera versión, “de los cuales los que más resuenan son aquellos que impactan el régimen de transición, así como la edad requerida para ser beneficiario de los pilares solidario y semicontributivo”.



Señala que esos ajustes buscan beneficiar a las mujeres, y si bien ese es un objetivo loable que comparten en Anif, “las medidas que se han propuesto representan un mayor costo para las finanzas públicas y no resuelven los verdaderos problemas de fondo”.



Esos ajustes, unidos a la aplicación de la Sentencia C-197 de 2023 de la Corte Constitucional que orden a que las mujeres puedan pensionarse con mínimo 1.000 semanas cotizadas hará que el pasivo pensional ascienda a 218 por ciento del producto interno bruto (PIB) en valor presente al 2100.



Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia, pone sobre la mesa otro punto de discusión que, si bien no está directamente relacionado con las personas, al final sí termina afectándolas, y son los límites que esta reforma, como está concebida, impone al mercado de capitales clave en la financiación de la infraestructura, la vivienda, la generación de empleo y el desarrollo mismo del país.



“Es un tema que las personas pueden ver un poco lejano, que unos actores tan importantes como los fondos de pensiones queden muy limitados en sus recursos para llevarlos a financiar ese desarrollo del país a través del mercado de capitales, creo que es una discusión que se debe dar”, señala el banquero, quien considera que si bien permitir que más personas tengan acceso a una pensión es fundamental, también es clave balancear ese tema con otros aspectos que también son cruciales para Colombia y el bienestar de toda su población.



Algo en lo que concuerda Javier Suárez Esparragoza, presidente del Banco Davivienda, para quien es importante que en lo que concierne al fondo de ahorro planteado en la reforma se tengan unos elementos que permitan canalizar esos recursos que administrará hacia el sistema financiero y que este irrigue crédito necesario y suficiente a largo plazo a la economía.



“Ojalá se preserve esa capacidad que es muy importante y que la reforma finalmente llegue al punto en que debe estar, con reglas de juegos claras. Pero más allá, ver cómo se logran los consensos que esos ajustes requieren y cómo se dan las discusiones para que la pensional que se apruebe sea la que necesita el país dentro de un proceso democrático y ajustado a la institucionalidad existente”, precisó el banquero.

Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, presidente de Grupo Aval. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

También Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, presidente de Grupo Aval, se refirió a esta reforma, y si bien dijo que esta tenía unas cosas buenas y otras no tanto, su mayor preocupación, al margen del objetivo de ampliar la cobertura pensional, radica en el desvío hacia Colpensiones de la inmensa mayoría de recursos que hoy ingresan a las cuentas personales de los cerca de 19 millones de afiliados a los fondos privados (AFP).



Para el directivo, hasta el momento no hay certeza sobre el destino de esos dineros, frente a lo cual señaló en reciente oportunidad en entrevista con EL TIEMPO, que si dichos dineros “se convierten en gasto, y no en ahorro, se perderá una de las fuentes más importantes de ahorro de los colombianos, y la fuente más importante de inversión en el incipiente mercado de capitales”.

Expectativa por la laboral

Pero las preocupaciones de banqueros y empresarios no giran solo en torno a dicha reforma, también sobre la laboral frente a la cual aún existe gran expectativa por el nuevo articulado que será radicado en las próximas semana, tal como lo ha mencionado el Gobierno, que ha anticipado que viene trabajan sobre la ponencia presentada.



Uno de los sectores más críticos y preocupados es el de los comerciantes (Fenalco), que ha reiterado su llamado al Gobierno para que este proyecto cuente con la participación de todos los sectores del país y porque haya un verdadero consenso tanto en lo que se presente, como en lo que se apruebe al final del día.



Jaime Alberto Cabal, presidente de esa agremiación, dice que Colombia es un país de comerciantes, el 55,1 por ciento de las empresas del país son comercios y estos, a su vez, generan más del 40 por ciento del empleo del país (más de 9,1 millones de puestos de trabajo), si se tiene en cuenta el sector de entretenimiento, que es una forma de hacer comercio.



Por eso, el dirigente gremial le viene solicitando al Gobierno que se les tenga en cuenta en las discusiones de cara a la presentación del nuevo proyecto laboral.

El presidente Petro da por hecho que la reforma laboral se hundió. Foto: Presidencia

“Nosotros insistimos en la necesidad de que sea un proyecto concertado, que el Gobierno elimine esa narrativa que divide a empresarios y trabajadores”, considera Cabal, quien además resalta sobre la necesidad de que el enfoque sea la generación de empleo y el combate de la informalidad, anteponiendo a los jóvenes, el emprendimiento y los nuevos modelos de negocios que hay en el mundo.



Pero también que sea un proyecto en el que “haya concurrencia del Estado, porque todo el esfuerzo de costos laborales que pretendía la reforma que se hundió eran a cargo del empresariado, el Estado no se metía la mano al dril”.



Entre los empresarios hay consenso en que este debe ser un proyecto que corrija los vacíos existentes en la norma actual y que esta se modernice teniendo en cuenta los cambios que se han dado en las últimas décadas en el mercado laboral en materia de contratación y nueva modalidades de trabajo, entre otros.



Ernesto Fajardo, presidente de Alpina, es consciente de que las reformas son necesarias, pero lo fundamental es que lleguen de la mejor forma posible para que al final terminen ayudando al país.



“Como empresarios confiamos en que el Congreso y quienes trabajan en esas reformas, con los pesos y contrapesos que hay, tengan las conversaciones adecuadas para que lo que se necesita hacer y se corrijan los vacíos existentes. Confiamos en que la institucionalidad del país siga funcionando y que de alguna manera pasen las reformas de la mejor forma”.



Los banqueros comparten ese objetivo e insisten, además, en que esa reforma debe crear las condiciones para un mejor bienestar de los colombianos y eso pasa por un proyecto que genere empleo y reduzca la elevada informalidad y esos objetivos se logran evitando mayores cargas a las nóminas de las empresas, sobre todo las de las pequeñas y medianas.



“Debemos seguir pensando en una reforma que permita la generación de empleos formales, eso es definitivo para que haya una mejor calidad de vida para los colombianos y hacia allá debe evolucionar ese nuevo proyecto y eso va de la mano también de la productividad de las empresas en momentos de desaceleración económica como los actuales”, señala Javier Suárez, presidente de Davivienda.

