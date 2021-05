‘Empleo para jóvenes debe tener un capítulo especial en los diálogos’

Construir confianza en las instituciones del país, deponer los intereses partidistas, actuar con responsabilidad, crear consensos con la participación activa de ciudadanos, empresarios, partidos políticos y del Gobierno hacen parte de la fórmula que Julián Domínguez Rivera, presidente del Consejo Gremial Nacional y de Confecámaras, propone para que el país salga de la actual crisis social y económica en que está sumergido y que deja su recuperación en peligro.

Es consciente de que superar esta coyuntura no será fácil ni sucederá de la noche a la mañana. En su opinión, se requerirá de tiempo, aunque hay temas que necesitan ser atendidos con urgencia, como el de las oportunidades laborales de los jóvenes. Pero esa misma circunstancia obliga a actuar con prudencia, pues está claro que, bajo las actuales circunstancias, ya no hay margen para el error ni las equivocaciones.

¿Cómo deben avanzar esos diálogos para que arrojen una verdadera salida a esta situación?

Las crisis tienen la condición de poner de presente las dificultades que atraviesan los países, especialmente los que están en desarrollo, donde las necesidades son muy altas. Lo importante es entender que el camino correcto es la búsqueda de oportunidades de mejoría. Lo que no puede pasar es quedarnos en un diálogo que no resuelva las situaciones que son muy graves, porque esa es una espiral perversa. Que a través de los paros y el vandalismo se haga la conversación no llevará a una pronta resolución de la crisis; son dos temas donde es importante dialogar dentro del cauce de la ley.



Aquí hay bienes que son muy importantes proteger, como la adecuada alimentación, la movilidad de las personas, su bienestar y la paz pública, que son los que se están alterando por el vandalismo. Es importante entender que no puede haber retroalimentación en esto, no puede ser que la propuesta pacífica se retroalimente de la violencia ni la violencia de la protesta pacífica. Esa conexión es perversa y el rechazo de la sociedad es total.

Julián Domínguez Rivera, presidente de Confecámaras y del Consejo Gremial Nacional (CGN). Foto: Claudia Rubio. Archivo EL TIEMPO

¿Qué decirles a los que hacen oídos sordos al llamado al diálogo?

Que es una gran oportunidad abrir este diálogo nacional, que hay que deponer intereses partidistas o ideologías para pensar en el país, en unos acuerdos mínimos sobre los que nosotros hemos venido haciendo un gran llamado y creemos que es perfectamente alcanzable, porque Colombia tiene mucha más gente de bien que quiere trabajar y que busca el interés de todos que aquellos que quieren desestabilizarla.



Entonces, esos sectores hay que incluirlos en estos diálogos en ese contexto de interés general.

Y a los violentos...

Que es necesario dejar que el país se mueva, que las actividades productivas y las cadenas de suministro se restablezcan porque de otra manera se pone en riesgo el abastecimiento de alimentos y de bienes de primera necesidad. El llamado es a que la protesta pacífica no interrumpa el discurrir de la sociedad, porque ahí hay obreros de la construcción, personas que trabajan en los sectores productivos queriendo ir a sus trabajos y no han podido hacerlo porque no los dejan transitar.



Creo profundamente en la necesidad de construir confianza en las instituciones del país, entender que es a través de estas que se pueden agenciar muchas de las carencias y dificultades; por eso es el momento de actuar con responsabilidad y construir consensos.

¿Cree que está en riesgo la gobernabilidad?

No. El país tiene unas instituciones sólidas que han superado crisis muy grandes. Colombia es un país absolutamente resiliente y saldrá fortalecido de esta situación.

Y la reactivación de la economía corre peligro...

La resiliencia empresarial es muy grande. En mayo del 2020 teníamos 5 millones de desempleados, de los cuales ya se han recuperado cerca de 2 millones, pero aún faltan 3 millones. En ese sentido, lo que venimos haciendo es mantener puestos de trabajo. El 63 por ciento de los empresarios consultados en la más reciente encuesta de Confecámaras indicó que había conservado los puestos de trabajo y un 4 por ciento los incrementó.



Esto es lo que hay que conservar, porque la reactivación lo que implica es empresas que puedan estar en el mercado, que perduren y puedan crecer para que generen empleo y bienestar en sus localidades. Nuestro afán es que esto se cumpla, por eso son tan lesivos los cierres, sea porque no dejan desplazar a los trabajadores o las mercancías, porque impiden que los consumidores compren sus artículos de primera necesidad o porque evitan que los medicamentos fluyan a los hospitales. Estos cierres son nefastos para la actividad económica que se mueve fundamentalmente con la salud de las personas.



Entonces, sí se pone en riesgo la reactivación económica si continúa esta situación.

Un elemento común en las últimas protestas es la violencia de los jóvenes. ¿Esto no envía un mensaje sobre las necesidades de empleo, oportunidades y educación de estos?

Hay segmentos de la sociedad que sin duda es indispensable vincular de manera más eficiente al mercado laboral. Por eso, el empleo para los jóvenes debe tener un capítulo muy especial en estos diálogos. Hemos venido acompañando procesos para que los jóvenes puedan hacer empresa con requisitos más simples que el de cualquier otro empresario. También nos parece que va en el sentido correcto facilitar la educación gratuita en un ámbito mucho más universal, esto es clave.



Pero en ocasiones, y este ejercicio se ha venido haciendo, al preguntarles a los jóvenes que están en la protesta por qué lo hacen, ellos mismos no lo saben o las razones que dan son muy genéricas.



Entonces, siempre habrá, en un país como el nuestro, necesidades. Lo importante es cómo se logran tramitar para que esto se convierta en un aspecto creativo que permita avanzar como sociedad.



Por ejemplo, los jóvenes están reclamando temas como un régimen laboral que les permita tener tres o cuatro empleos simultáneos, pues dicen tener la capacidad de manejar temas de digitalización por horas.



Eso les permitiría estabilizar sus ingresos, pero a veces las propias normas laborales no permiten este tipo de contratación.

El proyecto de reforma tributaria pudo ser el gran detonante de esta situación. ¿Qué se espera ahora con la nueva propuesta que debe presentar el Gobierno?

La reforma fiscal fue un pretexto porque el paro estaba convocado antes de que se presentara dicho proyecto y, en ese sentido, nosotros consideramos que se hace necesario buscar recursos para mantener las ayudas a los más necesitados.



Tenemos un déficit fiscal, es decir, más gastos que ingresos y en consecuencia hemos hecho planteamientos muy serios de cómo podemos aportar más como empresarios para lograr esos ingresos; sobre cómo creemos que debe morigerarse el gasto público, cómo se pueden movilizar activos improductivos para mejorar los ingresos del Estado y mantener el Ingreso Solidario, los subsidios de Familias en Acción, de Jóvenes en Acción; mantener la condición de sustentabilidad de los sectores más pobres.



En ese sentido, nuestras propuestas van en cómo aportar en temas como la renta y el patrimonio, a lograr que efectivamente el Gobierno tenga los ingresos suficientes para mantener esta subsidiaridad y que no vaya a desaparecer en el corto tiempo. La realidad es que nosotros estamos en una situación atípica y en una crisis.



Nuestro esfuerzo debe ser resolver esta coyuntura, para lo cual es indispensable tener recursos que permitan subsidiar a los más necesitados y, en consecuencia, no es en este momento oportuno plantear hacia el futuro nuevas reformas sin perjuicio de la necesidad que habrá más adelante de alcanzar el propósito de tener unas condiciones donde la informalidad se vincule a la formalidad y, de esa manera, exista una base tributaria más amplia que contribuya a solucionar los problemas de déficit fiscal, por ejemplo.



