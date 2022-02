Con un llamado a que los empresarios sean firmes en la defensa de la actividad empresarial y para “que no se estigmaticen las libertades económicas”, el presidente Iván Duque, clausuró este martes el primer Congreso de Aliadas, alianza de 31 gremios y asociaciones creada en octubre del año pasado.



El sector empresarial “tiene que pararse fuerte y reivindicar esas libertades económicas porque a nadie lo eligen presidente para hacer lo que se le de la gana, ni a nadie se elige presidente para sembrar y reconstruir toda una historia de una nación”, advirtió Duque.



A lo largo del día, varios funcionarios y miembros de Aliadas analizaron temas de coyuntura y de interés para el país, según la agenda temática que diseñó Aliadas.

Uno de ellos fue el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, quien hizo un análisis sobre el panorama laboral del país. En su presentación dijo que si bien las cifras de desempleo y de informalidad se han estudiado, su cartera revisó las perspectivas desde los trabajadores que presentan la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (Pila) que es un referente sobre la situación del empleo formal del país.



Explicó que mientras en noviembre y diciembre del 2019 la tasa de desempleo fue de un dígito y estuvo entre 9,3 % y 9,8 %, rápidamente comenzando el 2020 estuvo sobre 12 %. En ese momento los registros de Pila eran de 9.837.298 personas afiliadas. “Pero en el peor pico de desempleo de este país, con 21,4% en mayo del 2020, los registros del Pila se bajaron a 9.178.502. Ese es el golpe más fuerte en el empleo formal con la pérdida de prácticamente 700.000 puestos de trabajo”, dijo el Ministro.



Sin embargo, llamó la atención de que en noviembre de 2021, con un desempleo de 10,8 %, los registros en empleos formales por la Pila llegaban a 10.372.000, lo que muestra una recuperación de 11,9 % frente al momento más duro por los confinamientos. Esto, según dijo el jefe de la cartera laboral, gracias a las medidas del Gobierno y a los empleadores de este país.



“Todos sabemos que esto que ha ocurrido dentro de la pandemia ha sido un trasegar en el tema laboral complejo no solo en Colombia, sino en el mundo entero. Por eso, en estas épocas próximas a tomar decisiones en este país hay muchas personas a las que les pareciese que aquí no pasó nada. Toman los números como si aquí no hubiera pasado una pandemia de dos años, de la que ahora estamos saliendo, de una u otra manera”, aseveró.



En el cierre del Congreso, previo a un debate de precandidatos presidenciales que organizó el gremio, la presidente de Aliadas, María Claudia Lacouture, resaltó el espíritu de la alianza y las prioridades de trabajo, centrado en cinco temas. Planteó la importancia del talento desde la necesidad de establecer acciones para una educación que permita mano de obra pertinente.



Habló sobre la transformación digital y el aumentó de infraestructura tecnológica confiable y el apoyo a la transformación digital en todos los niveles empresariales”.

Igualmente, señaló el diseño de estrategias para que el país se fortalezca en sostenibilidad, regulación y estabilidad jurídica y en el frente tributario.