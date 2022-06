Sin lugar a dudas, abril trajo buenas noticias al país en materia laboral. La baja de 4,4 puntos porcentuales en la tasa de desempleo, hasta el 11,2 por ciento, dejó a Colombia a solo 512.000 plazas por recuperar para alcanzar los niveles prepandemia (febrero del 2020).



En el cuarto mes del año no solo se recuperaron poco más de 2,2 millones de puestos de trabajo, tal como lo reveló el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane) esta semana, también se ratificó la tendencia al alza del empleo en las mujeres desde octubre del 2021, lo que ha permitido reducir la brecha laboral.

De los 2,2 millones que en abril consiguieron trabajo, 1,3 millones correspondieron a mujeres (60,2 por ciento) y 875.000 hombres (39,8 por ciento), mencionó Juan Daniel Oviedo, director del ente estadístico oficial, quien destacó que hoy en día “por cada dos hombres que recuperaron su puesto de trabajo en abril del 2022, hubo tres mujeres”.



En lo más agudo de la pandemia de covid-19, por cada cinco hombres que perdían su empleo, ocho mujeres lo hacían.



Pese a que la tasa de desempleo femenino en Colombia sigue siendo alta –14,2 por ciento, frente al 8,9 por ciento de los hombres–, los avances en la reducción de la brecha laboral son importantes, pues para febrero ese indicador cayó a 5,3 puntos porcentuales, por debajo de los 5,5 puntos vistos antes de la pandemia.



Las cifras de empleo de abril hay que mirarlas en un contexto de notable recuperación de la economía en todos sus frentes. De hecho, después de muchos meses, en abril ninguna de las actividades productivas destruyó empleo en el cuarto mes del 2022.



En ese contexto, las ramas económicas que más empleos de mujeres generaron en abril pasado fueron, en su orden, las artísticas y de entretenimiento, con 306.000 puestos de trabajo o 23 por ciento del total; actividades de comercio, 227.000 empleos (17 por ciento); alojamiento y servicios de comida, 161.000 empleos (12 por ciento), y administración pública y defensa, 120.000 (9 por ciento).



Gobierno y empresarios coinciden en que en esa recuperación del empleo de las mujeres han jugado un papel clave la reapertura total de todos los renglones de la economía y los avances en el plan de vacunación.



“El impulso al emprendimiento y la autonomía económica de las colombianas, que hemos liderado desde el Gobierno con diversas estrategias, ha sido clave para lograr ese recorte en la brecha laboral”, dijo Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta y canciller.

Sorprende, además, que al comparar el primer trimestre del 2022 con similar periodo del año pasado, el comercio (173.031), las actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios administrativos (165.056), las artísticas y de entretenimiento (158.395) y las industrias manufactureras (146.676) fueron las que jalonaron la creación de empleo para las mujeres.



“En los sectores educación, salud y financiero, las mujeres se han convertido en fuerza mayoritaria”, dicen voceros de Fenalco, y destacan que 52 por ciento de los pequeños comercios del país (tiendas) están a cargo de mujeres, mientras el 70 por ciento de los centros comerciales son gerenciados por personal femenino.



La reactivación de la economía sin duda ha traído consigo nuevas oportunidades laborales a las mujeres. Un reciente estudio de la firma GI Group Holding advierte que con la reactivación de la economía no solo se ha fortalecido la contratación de jóvenes, sino que la inclusión laboral femenina también ha comenzado a beneficiarse, pues seis de cada 10 empresas consultadas indicaron haber contratado mujeres en este periodo.

“Tenemos que seguir trabajando para que las mujeres lideren el desarrollo nacional, ellas son el eje de la reactivación económica. Empoderar a las colombianas estimulará la generación de empleo y contribuirá de manera significativa a un aumento del producto interno bruto”, señalo la Vicepresidenta y Canciller.



La anterior consideración va en línea con el hallazgo del estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) dado a conocer el jueves de esta semana, que advierte que “si todas las barreras ocupacionales que enfrentan las mujeres fueran eliminadas, el PIB de los países del Cono Sur podría aumentar entre 4 y 15 por ciento”.



Si bien el estudio se hizo para los países del Cono Sur, las investigadoras Verónica Frisancho y Virginia Queijo señalan que “la eliminación de barreras ocupacionales que enfrentan las mujeres en relación con los hombres, como la discriminación salarial, las brechas de acumulación de capital humano y los efectos de normas sociales sesgadas en desmedro de la mujer, generarían ganancias agregadas considerables en esos países”.



Sugieren que las políticas para abordar de manera efectiva las brechas de género deberían ir más allá de incentivar a más mujeres en los campos de tecnología e ingeniería, ya que aún pueden tener dificultades en el mercado laboral cuando intentan tener éxito en campos dominados por hombres.

Las acciones de los empresarios

Para los empresarios agremiados en la Andi, los retos en materia de equidad de género siguen latentes no obstante los avances, pues el hecho de que mujeres y hombres cuenten con igualdad de oportunidades es vital para generar beneficios en términos de desarrollo social y económico en una sociedad.



“En la Andi contamos con una estrategia de equidad de género desde hace cuatro años, a través de la cual lideramos e impulsamos iniciativas y programas que apuntan a ejercer acciones en la materia. En este sentido, nos hemos centrado en consolidar planes de trabajo para promover la equidad de género en las organizaciones, al igual que promover un cierre de brechas con impacto social, entendiendo las necesidades de los sectores y de los territorios”, señalan en el gremio empresarial.

4 pautas para cerrar la brecha de género laboral

La falta de recursos y de tiempo para formarse y capacitarse para una vida laboral de calidad, las actividades de cuidado, crianza de los hijos, de personas enfermas y la realización de los oficios del hogar (trabajo no remunerado) no solo impiden que las mujeres asuman el desarrollo de sus carreras profesionales, sino que limitan su acceso al mercado laboral.



Por eso, en concepto de Confecámaras, mientras el país no avance en la redistribución del trabajo no remunerado, principal barrera para la autonomía económica de la mujer, será imposible adoptar una política efectiva de generación de empleo o desarrollo emprendedor para ellas.



Se estima que, si se asignara un valor monetario al trabajo no remunerado de la mujer, este constituiría entre el 10 y el 39 por ciento del PIB, según la ONU Mujer, advierte el gremio.



Por eso elaboró cuatro recomendaciones que se deberían tener en cuenta en el próximo Plan Nacional de Desarrollo para avanzar en la reducción de la brecha de género laboral.



El primero apunta a incentivar el desarrollo y fortalecimiento de infraestructura pública y privada para el cuidado de menores, que coadyuve a la inclusión productiva de las mujeres, bajando la carga del cuidado, que en muchos casos frena su desarrollo productivo, profesional y personal.



Lo segundo, fijar estrategias enfocadas en proporcionar igualdad de condiciones para que las mujeres asuman actividades económicas y se reduzca la brecha de género en conocimientos, habilidades e ingresos, siendo relevante la formación en ciencias básicas, programación e ingenierías, así como el desarrollo de habilidades blandas que les permitan desempeñarse de mejor manera en entornos empresariales.



Otro aspecto es propiciar la conformación de redes de mujeres productoras y emprendedoras, como medida para aportar a procesos de empoderamiento económico, y como cuarta medida, generar políticas concretas que propendan a la eliminación de las discriminaciones salariales y fomenten más participación femenina en la toma de decisiones en los altos niveles públicos y privados.



