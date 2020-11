¿Busca trabajo esta temporada? Tenga en cuenta estas claves

La pandemia impactó todos los ámbitos de la sociedad, y la tradicional contratación de personal para la temporada de fin de año no será la excepción. En eso coinciden expertos de firmas especializadas en apoyar procesos de búsqueda y selección de talento humano.



Conscientes de los altos niveles de desempleo que dejó la crisis, estiman que se convertirá en una etapa clave de búsqueda de trabajo para muchas personas, con distintos niveles de preparación y experiencia, en sectores que están reactivándose tras haber sido muy golpeados por la crisis, como el industrial (manufactura), el de comercio y el de alojamiento.



Juan Camilo Garcés, gerente nacional de operaciones de ManpowerGroup, señala que, de acuerdo con estadísticas del Dane 2019, en Colombia, para un año normal sin pandemia, se activan entre 200.000 y 220.000 empleos a lo largo de diciembre y enero: “No tenemos claro, en estas circunstancias, qué va a ocurrir este año, pero sin duda esa dinámica se impactará; aun así, conviene tener en cuenta que cerca del 80 por ciento de los empleos que se activan son informales”.



Afirma, además, que para los sectores mencionados los perfiles más solicitados, y particularmente a ManPowerGroup, son los de operarios de producción, operarios logísticos, asesores de venta, asesores de experiencia de clientes, impulsadores y promotores, que podrían acceder a contratos de tres meses en promedio.



Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, señala que el sector comercio es un gran generador de empleo, especialmente en temporada alta: “En estos momentos nuestra esperanza más grande es que podamos mantener abiertos todos los establecimientos; de eso depende la generación de puestos de trabajo que se necesitan. Los toques de queda y las restricciones nos preocupan bastante”.



Señala que la posibilidad de que se adelante parte de la prima a la gente, sumada a un tercer Día sin IVA, al Black Friday y a la iniciativa Madrúguele a la Navidad, del presidente Duque, pueden empujar mucho las ventas, para lo cual será necesario reclutar personal.



“Claramente – aseguró el presidente de Fenalco- la pandemia también influirá en este aspecto; dado el auge que han ganado el comercio electrónico y las ventas a domicilio, se va a requerir gente calificada en áreas como el mercadeo digital, e igualmente personal para domicilios puerta a puerta y a través de plataformas tecnológicas”, aseguró el presidente de Fenalco.

¿Qué perfiles buscan las empresas?

En cuanto al personal que están reclutando las compañías, Felipe Delgado, director de PageGroup, señala que ya es evidente la reactivación de proyectos en distintos sectores, lo que está dinamizando las contrataciones.



Cabe anotar que de acuerdo con la encuesta hecha este mes por Confecámaras a más de 10.000 empresarios de todo el país, el 29,5 por ciento de ellos vislumbra una mejora en sus negocios y la economía del país durante los próximos tres meses.



Delgado advierte, no obstante, que para finales de este año está previsto un incremento en el número de contagios de covid-19 e incluso no se descarta un rebrote. “Hay mucha expectativa en torno a la contratación que se concentra en el impulso a la venta en distintas categorías, como juguetería, licor, belleza, automóviles y todo el retail que hay, en establecimientos; todo depende de cómo se comporte la crisis sanitaria”.



De acuerdo con el director de PageGroup, la pandemia ha dejado aprendizajes importantes sobre el trabajo virtual y la capacidad de cada persona de autogestionarse y hacerse responsable de sus tareas, también sobre el autoaprendizaje y la automotivación: “Lo que tienen claro los head hunters y las personas a cargo de la selección de personal de las compañías, es que los perfiles que no contengan estas características son muy sensibles a no entender la nueva normalidad que están manejando las empresas”.



En otras palabras, la mayoría de los reclutadores está buscando gente con capacidad para trabajar de manera remota y autónoma, “esto los lleva a identificar habilidades blandas relacionadas con la gestión en la distancia: una persona automotivada, inclinada por el autoaprendizaje y que se autogestione tiene los diferenciales que ahora se buscan”.

Tenga en cuenta estas claves

Los voceros de PageGroup y ManPowerGroup recomiendan a los aspirantes tener en cuenta estas recomendaciones:



1. Las compañías buscan, para sus plantas de personal, gente con habilidades para el trabajo remoto. Si estas hacen parte de sus fortalezas, hágalas evidentes ante los seleccionadores.



2. Cuando se trata de perfiles para soportar los volúmenes de operación de fin de año en empresas y comercio (manufactura y ventas, por ejemplo), el trabajo remoto no es tan relevante. De los gestores de estos equipos de venta, por otro lado, sí se esperan estas habilidades y la capacidad para gestionar. Es importante poner todo esto sobre la mesa, según sea el caso.



3. No se recomiendan los currículos demasiado extensos y detallados. No olvide que empresas como ManPowerGroup recurren a la inteligencia artificial para filtrar hojas de vida; de modo que estas deben ser cortas, precisas y destacar las habilidades diferenciales de cada candidato, en particular las que demandan los empleadores en este momento.



4. La entrevista es muy importante. Cuide siempre su presentación personal. Si la entrevista es mediante herramientas tecnológicas, elija un sitio tranquilo y silencioso. No olvide verificar antes la conexión a internet.



5. Evite estafas. Ninguna compañía en Colombia está autorizada para cobrarles a personas naturales o candidatos por la gestión de un proceso de selección o búsqueda de empleo. Conviene recurrir a canales formales y reconocidos para buscar trabajo.

