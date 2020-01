Con anuncio de 10 nuevos pactos habrá 1,1 millón de empleos

Los 22 pactos por el empleo que el Gobierno ha firmado con igual número de sectores empresariales le aportarán unos 56 billones de pesos al crecimiento de la economía.

Así lo señaló el presidente Iván Duque, tras la firma ayer de otros 10 nuevos pactos con los que se busca generar más de un millón de empleos en el país.

El mandatario les aseguró a los más de 65 gremios de la producción colombiana asistentes que no suscribieron un acuerdo simbólico, sino un compromiso real para generar más de un millón de empleos.



La expectativa es que los 22 pactos que se completan con la firma de los 10 nuevos permitan la generación de 1,1 millones de nuevos empleos en el 2022.



“Ustedes hoy no están firmando solamente un pacto simbólico; están haciendo un compromiso real, fehaciente, que involucra a 10 sectores que se suman a los 12 que ya habían suscrito estos pactos”, les dijo Duque.



El ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, destacó que en los 10 pactos por el crecimiento suscritos este lunes están los sectores farmacéutico, frutas, lácteos, pesca y acuicultura, energía, sector agroindustrial de la caña, minería, infraestructura, hidrocarburos y palma.



Duque aseguró que el éxito de estos pactos significará que muchas familias dejen la tentación de los cultivos ilícitos y puedan tener mejores ingresos.



También afirmó que en tan solo dos décadas “pasamos de ser un país que muchos consideraban un país con riesgos institucionales (...) a ser una nación que está ingresando a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos”.



Recordó que, como lo explicó la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, “más del 80 por ciento de las metas que fijamos en los primeros pactos se han cumplido, y vamos a empezar a ver los réditos. Nos quedan unas por cumplir de aquí a finales de febrero, estoy seguro de que así será”.



“Los (pactos) que suscribimos hoy, estamos seguros que van a irrigar beneficios en muchos lugares del territorio, donde puntualmente se ubican muchas de las industrias que lo han suscrito”, argumentó el mandatario.



El Presidente reconoció que existen muchos retos en materia laboral, tema del cual dijo que “ha tenido un proceso de deterioro desde el año 2015, donde sin lugar a dudas hay que reconocer que la demanda por empleo también ha encontrado retos en los choques migratorios”.



“No obstante, el país ha mostrado una capacidad de absorción que realmente es digna de admirar y de aplaudir, cuando se compara con otros países que han sufrido choques migratorios similares”. Se refirió al empleo juvenil, que no ha tenido “desde hace años, resultados importantes”.



Frente a ello, enfatizó que “aquí no estamos para quejarnos, aquí estamos para actuar y estamos para actuar”, y eso se logra “en el marco de transformaciones de industrias que necesitan progresar; estamos también en el marco de una economía que se quiere internacionalizar y diversificarse en su encuentro comercial con el mundo”.



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS