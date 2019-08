Empiezan críticas y puja por el presupuesto 2020

A unos días de entrar en la agenda legislativa del Congreso el proyecto de Presupuesto de la Nación para el 2020, lo que se daría la próxima semana según estimó la senadora María del Rosario Guerra, el debate público a la iniciativa –aforada en $ 271,7 billones–, ya empezó, y esta vez no son solo los sectores y los departamentos que recibirán recursos los que reclaman. También, algunos analistas han expresado su preocupación por las cuentas relacionadas con la procedencia de los ingresos que tendrá el Estado el próximo año y por el faltante (déficit) que acumula el Estado, lo que lleva a algunos, como Anif, a señalar que, incluso, en marzo próximo se tendría que tramitar una nueva reforma tributaria.

Si bien las siete ramas a las que les recortaron la asignación presupuestal no parecen estar en posición de poner el sombrero para pedir más plata, el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana advirtió esta semana que “el Ministerio de Hacienda está incumpliendo los estándares internacionales de transparencia presupuestal al no publicar un presupuesto ciudadano detallado y segmentado para que el ciudadano lo pueda conocer a fondo”.



No obstante, la preocupación mayor de dicho observatorio, liderado por Luis Carlos Reyes, está relacionada con la posible privatización de empresas públicas como Ecopetrol e ISA, lo que ya se refleja en el proyecto, al contemplar entre los ingresos proyectados 22,7 billones de pesos provenientes de recursos de capital (es decir, ahí entrarían a contar con la venta de activos públicos).

Para el Observatorio Fiscal de la Javeriana, “si el Congreso aprueba este proyecto de ley como lo ha presentado el ministerio, de manera automática estaría autorizando un monto de ingresos por recursos de capital de la nación que –según se entiende por declaraciones del ministerio– implica contar con la venta de empresas como ISA y Ecopetrol, sin saber en cuánto se están valorando o qué métodos se utilicen para estas valoraciones. Una vez aprobado el presupuesto, la obligación legal de obtener estos ingresos por recursos de capital de la nación no tiene reversa”. En otras palabras, esto no es más que vender la participación accionaria del Estado en estas dos empresas públicas, a ciegas, según lo advertido por Reyes.



Al respecto, el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, dijo que “en el presupuesto están evidenciados $ 22 billones en ingresos de capital, que se dan por utilidades de las empresas, eventuales enajenaciones y demás. No se discrimina más porque debemos ir mirando la evolución de los hechos”.

Déficit, otra preocupación

Uno de los sectores claves para el país, el agro, tiene un recorte del 21,6 por ciento (queda con $ 1,8 billones), lo que se ha justificado en el traslado del gasto en vivienda rural al Ministerio de Vivienda, mientras que la Agencia de Renovación del Territorio hará parte ahora de la Presidencia de la República. Sin embargo, hay parlamentarios que tienen en la mira el tema, toda vez que esta es una de las ramas de la economía llamadas a desarrollarse para impulsar el empleo y la producción.



También empezó ya la puja de los departamentos para que, en la regionalización del presupuesto, no lleguen a quedar tan ajustados, sin margen para adelantar obras de desarrollo.



Además, otra preocupación fue puesta sobre el tapete por el centro de pensamiento económico Anif: “El Comité de la Regla Fiscal ha validado un acumulado de déficit adicional del Gobierno equivalente al 2 por ciento del PIB durante el período 2018-2022. Esta mayor laxitud fiscal implicará un incremento en la relación deuda-PIB”.



Para Anif, teniendo en cuenta la trayectoria del gasto, que va en ascenso del 18,9 al 19,1 por ciento del PIB entre 2018 y 2020, “lo que se requiere es presentar nuevamente ante el Congreso, en marzo de 2020, la buena iniciativa de expandir la tasa del 19 por ciento del IVA a muchos bienes y servicios que continúan a tasas del cero o del 5 por ciento”.



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS