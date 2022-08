Mientras que el gobierno entrante ha ratificado en diferentes foros la intención de materializar el freno a la exploración petrolera, suspendiendo la firma de nuevos contratos en momentos en que el barril de petróleo sigue arriba de los 100 dólares, el ministro de Minas y Energía saliente, Diego Mesa, advierte sobre la necesidad de reconsiderar esa idea, sobre todo pensando en los más de 10 millones de familias y los miles de industrias que usan el gas natural a diario.



En diálogo con EL TIEMPO, Mesa Puyo asegura que, sin duda, el sello de la administración del gobierno de Iván Duque en materia minero-energética es la transición energética, que hay que acelerar más y en la que los incentivos tributarios resultan claves a la hora de avanzar

¿Cuál fue el principal hito para el sector en el gobierno que termina?



Sin lugar a dudas la transición energética. Dejamos una normativa de política pública con incentivos tributarios y regulatorios, que ha sido catalogada como de las más atractivas para la inversión privada en América Latina, y eso lo han dicho la Agencia Internacional de Energía Renovable (Irena), el Foro Económico Mundial y el Consejo Mundial de Energía.



Y además dejamos adjudicados proyectos de generación en tres subastas por más de 2.880 megavatios, 100 veces más que lo que encontramos en el año 2018, y hoy ya estamos llegando a los 1.000 megavatios en operación.

Pasamos de un parque eólico y una granja solar en el 2018 a más de 25 granjas solares; dos parques eólicos en operación y uno que está terminando construcción y 14 más que vienen en camino; más de 3.000 proyectos de autogeneración a pequeña escala y 30.000 familias que reciben energía eléctrica por primera vez con paneles y baterías.



También dejamos la hoja de ruta del hidrógeno, dos pilotos en operación de hidrógeno verde en Cartagena, hoja de ruta de la energía eólica costa afuera y les apostamos a nuevas tecnologías con la primera subasta de baterías de gran escala en América Latina.

¿Cómo dejan el sector de hidrocarburos?



Desde el punto de vista económico es de los más trascendentales. Estamos dejando 70 contratos firmados con inversiones, solamente en la etapa de exploración, por más de 4.000 millones de dólares. Hay una gran expectativa costa afuera. Hace 26 años, el país no tenía dos taladros en aguas profundas operando al mismo tiempo; el del pozo Gorgon 2 de Ecopetrol y Shell; y el del pozo Uchiva-1, de Ecopetrol y Petrobrás.

El hallazgo del pozo Uchuva-1, en aguas del mar Caribe, que abre una nueva provincia de gas en el país, está a menos de 90 kilómetros de las costas de Colombia. Foto: Ecopetrol

¿Qué se hizo en minería?

Uno, la formalización minera, que veíamos como una política social muy importante. Ya cumplimos y llegamos a 27.000 mineros formalizados y multiplicamos por cuatro veces lo que se había hecho en 12 años.



La otra gran apuesta era la diversificación de la canasta minera.Pusimos en operación las rondas de áreas estratégicas mineras, lanzamos la de cobre, en la que alcanzamos a dejar 5 contratos, se lanzó la de fosfatos, la de oro que está abierta y ahí hay que seguir profundizando porque el mundo está demandando sobre todo minerales metálicos y Colombia es un país altamente inexplorado.



En la COP26 presentamos el Plan Integral de Gestión de Cambio Climático para el sector minero-energético, donde tenemos ya la senda de los escenarios para ser carbono neutro para el 2050. Logramos montar en esta tendencia de la carbono neutralidad a todo el sector minero-energético.

¿Cómo acelerar los grandes proyectos eólicos?



En la página de XM se pueden ver los proyectos en pruebas que ya le están entregando energía al sistema y hoy, solamente en proyectos solares, hay más de 415 megavatios de capacidad instalada, frente a 9 megavatios que había en 2018.



En el caso eólico, había solamente como 18 megavatios en el año 2018; hoy ya tenemos 38 megavatios y se viene Wesp 01, que casi está terminada. Pero hay que acelerar los grandes proyectos para los próximos dos años. Se vienen parques eólicos en La Guajira muy importantes.



Los más grandes son Alpha y Beta, de Electricidad de Portugal Renovable, que son 504 megavatios de energía eólica. Casi la totalidad de equipos están en Puerto Brisa, están arrancando el transporte y seguramente entran en operación de aquí a diciembre.

¿De cuánto será la necesidad de inversión en hidrógeno?



Se publicó la hoja de ruta y eso tiene unas metas para 2030 y 2050 en materia de producción y de inversiones. Ha habido un desarrollo muy importante por parte de las empresas, entonces queremos tener entre dos y tres gigas equivalentes de electrólisis para el 2030, que suponen unas inversiones aproximadamente de unos 7.000 a 9.000 millones de dólares y vemos que las empresas han venido haciendo compromisos en materia de inversión y producción.



Ecopetrol tiene una meta muy ambiciosa de producir un millón de toneladas de hidrógeno de cero y bajas emisiones para el 2040. Hoy la producción es de cerca de 155.000 toneladas, en su mayoría hidrógeno gris.



Para eso, Ecopetrol va a invertir 140 millones de dólares anuales de aquí al 2040. Luego del piloto la idea es tener un proyecto comercial, ojalá de cerca de 200 megavatios.

¿Se deben mantener las exenciones tributarias a estas tecnologías?

Los incentivos tributarios han sido fundamentales para las energías renovables no convencionales. Nivelamos la cancha cuando mejoramos los incentivos de la Ley 1715, porque antes eran más atractivos para las empresas locales pero no tanto para las nuevas, por qué porque los limitaban a cinco años y no le dan tiempo a la empresa del proyecto nuevo de tener renta líquida gravable para usar la sobreducción de inversiones en energía renovable contra el impuesto de renta.

¿Dejar de firmar nuevos contratos petroleros hará que las empresas hagan solo lo mínimo?



"Vladimir Putin decía que los yacimientos no convencionales eran un riesgo, pero estaba pensando en que eran una amenaza para su exportación de hidrocarburos, en particular de gas para Europa". FACEBOOK

TWITTER

El desincentivo está en que saben que va a estar paralizada la adjudicación en los próximos cuatro años. Los contratos firmados están en lo que contempla el gobierno entrante, pero sí preocupa que en este momento, donde hay gran demanda por hidrocarburos, donde los precios están fuertes, donde hay que pensar a largo plazo en la transición y que hay que ser capaz de monetizar lo más rápido posible los recursos, suspender la exploración de tajo sería una muy mala señal económica.



Creo que es importante que lo replanteen, sobre todo pensando en el tema del gas.

¿Con más de 10 millones de familias usando gas, sin offshore ni fracking ni nueva exploración, cuál es la salida?



Lo último que uno quisiera es estar en la situación de Alemania, que con gran potencial para seguir explorando gas y crudo en su territorio decidió darle la espalda a la exploración. Y a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania y toda la crisis energética europea, están quemando carbón a dos manos, que es mucho más contaminante y pagando precios muy altos, pudiendo tener un suministro local.



Hace 15 años, Europa era autosuficiente en gas y confluyó un activismo ambiental muy fuerte, pero además financiado por Rusia. El mismo Vladimir Putin decía que los yacimientos no convencionales (que se explotan con fracking) eran un riesgo, pero estaba pensando en que eran una amenaza para su exportación de hidrocarburos, y en particular de gas para Europa.

Con precios bajos, ¿la caída de producción y reservas sería más acelerada?

Es posible. Las reservas probadas traen siempre un componente económico porque hay unos campos que son viables a unos precios y a otros no. Entonces en este momento estamos con todo digamos a favor para poder continuar con una situación muy dinámica, y eso es lo que uno quisiera ver que se preserve en el mediano plazo.

¿Cuánto tiempo pueden seguir explotando las empresas el carbón?

Los contratos operan con periodos de 30 años, pero las reservas son de más de 50 años, muy ricas en contenido calorífico. Ahí también hay que pensar en el hidrógeno azul, que no es un tema menor porque si uno logra incorporar la tecnología de producción de hidrógeno azul, que es con captura, uso y almacenamiento del carbono, pues tenemos un combustible que va a ser neutro desde el punto de vista de emisiones.



Y se captura ese carbono para otro tipo de industrias como por ejemplo las bebidas carbonatadas y puede seguir explotando y monetizando ese recurso del carbón.

¿Qué le faltó por hacer?

Me hubiera encantado haber puesto en operación el primer proyecto comercial de hidrógeno verde. Eso queda para el próximo gobierno, y haber dejado el primer piloto de generación eólica costa afuera.



Tienen todo servido para llevarse esos dos hitos tan importantes para el sector. Y en minería también habría sido muy importante tener el arranque de la construcción y montaje de un primer proyecto importante de cobre a gran escala, que también queda ahí listo para que lo haga el próximo gobierno.

¿Y en regulación, qué quedó pendiente?

La agenda queda muy nutrida porque tuvo un efecto muy importante la pandemia, porque en pandemia hacíamos Creg casi que dos veces al día durante 30 a 40 días y hasta las 3 de la mañana, y eso retrasó temas de la agenda regulatoria.