La idea de decretar una emergencia económica en Colombia se ha puesto sobre la mesa en tres ocasiones en los últimos seis meses; sin embargo, los hechos que la justifican son diferentes.



En marzo de este año, cuando el presidente Gustavo Petro era candidato presidencial aseguró que una de las primeras decisiones que iba a tomar cuando llegara a la Presidencia sería decretar una emergencia para poder resolver “la catástrofe social del hambre” que afronta el país. Con ello, se podría llevar alimento a la población vulnerable.

En julio, el director de la Dian, Luis Carlos Reyes, volvió a tocar el tema. El funcionario dijo que el gobierno entrante no descartaba la idea de decretar tal emergencia para enfrentar dicha crisis del hambre.



Y esta semana el presidente Petro planteó de nuevo que el país debe discutir con prontitud si se entra en una emergencia económica. No obstante, en esta ocasión la justificación fue para enfrentar y mitigar los riesgos a consecuencia de la crisis climática y el incremento de las lluvias durante los próximos tres meses.



“Si vamos a vivir un episodio peor que el del 2010, en términos de clima, entonces necesariamente el país tiene que entrar en una emergencia económica”, explicó. El problema, sostuvo, “es que acabamos de salir de otra, la del covid-19”.



La razón es que desde el Ideam prevén que este mes se inicie una segunda temporada de más lluvias que tendrá fuertes efectos al juntarse con el fenómeno de la Niña y la segunda temporada de huracanes. El modelo de predicción climática de la entidad está estimando que para el trimestre de septiembre, octubre y noviembre las lluvias sean un 30 por ciento superiores a los promedios históricos en La Guajira, Magdalena, Atlántico, Cesar, Norte de Santander, Boyacá, centro de la región Andina y trapecio Amazónico.

Facultades que tendría

De acuerdo con el artículo 215 de la Constitución Política de Colombia, el Presidente podrá declarar tal estado de emergencia cuando se presentan hechos que “perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente” el orden económico y social o que constituyan una “grave calamidad pública”. Este periodo puede ser de hasta 30 días, que sumados no podrán exceder los 90 días en el año calendario.



La última emergencia económica declarada en el país fue la del 17 de marzo del 2020 para contener la crisis generada por el covid-19. También se destaca la del 2010 para atender los desastres naturales del fenómeno de la Niña e impedir la extensión de sus efectos, o la del 1998, que pretendía enfrentar la crisis financiera doméstica de esa época.



De llegar a decretarse una emergencia económica, el Presidente podría, con la firma de todos los ministros, dictar decretos con fuerza de ley, es decir, sin tener que pasar por el Congreso. Esto le permitiría establecer nuevos impuestos o modificar los existentes de una manera transitoria.



No obstante, la Constitución establece que estos decretos deberían ser destinados de manera exclusiva a atender la crisis, en este caso, las consecuencias de la ola invernal.

Adicional a ello, el Gobierno le debe enviar a la Corte Constitucional al día siguiente de su expedición los decretos legislativos para que esta institución decida sobre su constitucionalidad. De este modo, esta podría tumbarlos en el caso de que no se ajusten.



Además, durante el año siguiente a la declaratoria, el Congreso podrá derogar, modificar o adicionar los decretos expedidos, en aquellas materias que ordinariamente son de iniciativa del Gobierno.

¿Existen condiciones?

Los expertos aseguran que para declarar tal emergencia el Gobierno deberá demostrar que efectivamente esta ola invernal sí es un hecho sobreviniente que afecta en forma grave e inminente el orden económico o que constituya una calamidad pública grave.



“La clave constitucional será que el hecho sea inesperado, es decir, que no se puede decretar para problemas conocidos que tenga el país, solo para las emergencias que surgen de manera inesperada, de manera que habría que ver cómo justifica el Gobierno una eventual declaración y será la Corte quien haga el control”, le dijo a EL TIEMPO el exministro Juan Manuel Restrepo.



Al igual, el constitucionalista Juan Manuel Charry recalcó que “no se puede decretar un estado de excepción por hechos previsibles” sino por los que sean imprevisibles. “Si algo se está previendo se deberían tomar las medidas necesarias ya”, subrayó.



Si bien esta declaratoria le podría permitir al Presidente decretar impuestos de manera transitoria. Mauricio Santamaría, presidente de Anif, asegura que es imposible aprobar una reforma tributaria por emergencia.



“Esta siempre debe surtir el trámite normal”, apunta. También Anwar Rodríguez, vicepresidente de Anif, indicó que este es un tema muy sensible porque muchas veces los gobiernos intentan utilizar esta figura para legislar en otros campos no relacionados con la emergencia, y eso es un tema que la Corte revisa con la mayor rigurosidad.



