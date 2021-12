Las nuevas generaciones en todo el mundo, a diferencia de otras épocas, no tienen como prioridad la consolidación de una familia bajo el concepto tradicional.



Para buena parte de los jóvenes-adultos de la actualidad existen otros asuntos sociales, laborales, académicos e incluso turísticos y culturales que adquieren una relevancia mucho mayor en comparación con la concepción de hijos y la formalización de hogares.

Y aunque esta es la tendencia generalizada, una voz ‘autorizada’ de la industria actual no está conforme con la abstención de tener hijos y lanzó ‘apocalípticas’ declaraciones.



Elon Musk aseguró que la especie se dirige hacia una extinción inminente si dejan de nacer seres humanos y, por lo tanto, se detiene el tránsito de las generaciones.

Los hogares sin hijos y el ‘descuerdo’ de Elon Musk

Un artículo de este diario dio a conocer que los hogares denominados como ‘dink’ (sigla en inglés de ‘double income / no kids’) se convirtieron en la tendencia de las parejas que desean conformar, poco a poco, un hogar en el que no haya concepción de hijos, al menos no de forma prioritaria. En muchas ocasiones incluso los retoños pueden ser ‘reemplazados’ por mascotas u otro tipo de compañías.



“La definición en español de este modelo familiar alude a las duplas sentimentales que prefieren invertir sus salarios en ellos dos, en sus propios caprichos personales y en llevar una vida de lujos, en la que los viajes, el cuidado personal, los estudios y hasta las mascotas integran la lista de prioridades en la canasta familiar”, indicó el texto.



Entre los argumentos de algunos hogares ‘dink’ aparece la sobrepoblación del mundo y el desequilibrio ambiental evidenciado por medio del calentamiento global y sus consecuencias sobre todo tipo de ecosistemas de la Tierra.



Pues bien, a este tema aludió Elon Musk, fundador de la compañía Tesla y uno de los multimillonarios más reconocidos —y a veces controversiales— del panorama actual.



En un evento organizado por ‘The Wall Street Journal’ este lunes 6 de diciembre, el magnate conversó por videollamada con la periodista Joanna Stern. Si bien la columna vertebral de la charla fue su rol como CEO y la innovación en la industria automotriz, llegó un momento cuando Musk ‘lanzó’ una de sus predicciones particulares. Esta vez se centró en el tema de la natalidad y advirtió las consecuencias ante la reducción de nacimientos.



“Si las personas no tienen más hijos, la civilización colapsará”, enfatizó.



“La base de la economía es el trabajo: el capital es solo mano de obra destilada (…) Y las mayores limitaciones son de trabajo: no hay suficiente gente”, añadió.

Elon Musk aludió al futuro de la humanidad.. Foto: EFE

El magnate insistió en la idea de un posible deterioro de la civilización humana contemporánea conforme pasen los años y las generaciones no se renueven. Dijo, además, que la sobrepoblación en el mundo no tiene mucha incidencia y que es “justamente lo contrario”.



“Por favor miren los números: si las personas no tienen más hijos, la civilización colapsará. Recuerden mis palabras”, concluyó.

Musk y Grimes oficializaron su separación hace unos meses. Aún así, el magnate dijo que seguían siendo grandes amigos.

Es importante destacar que Elon tiene seis hijos producto de dos matrimonios diferentes. Su retoño más reciente llegó de su relación, ya finalizada, con la cantante Grimes. El pequeño nació a principios de 2020 y decidieron bautizarlo como X Æ A-12. La rutilante combinación nominal tuvo que ser cambiada dado que las leyes del estado de California prohíben utilizar números en los nombres de los recién nacidos.



Claro que la modificación no fue del todo sustancial: ahora el pequeño se llama X AE A-XII.

La baja natalidad: tendencia desde mediados de los 60

Según el Banco Mundial, Colombia, en 2019, tuvo 14,6 nacimientos por cada 1.000 habitantes

Aunque en la actualidad se han adoptado y popularizado diversos términos para referirse a los hogares consolidados que no tienen hijos, esta tendencia se viene presentando desde mediados de los años 60 y solo hasta la actualidad tiene un impacto singular en las cifras.



Según registros del Banco Mundial, la tasa de natalidad en el mundo se redujo desde la mitad del siglo pasado hasta la actualidad. Países superpoblados, como China, registraron ciertos hitos históricos en torno a la concepción: el año pasado, el país asiático tuvo un nuevo récord mínimo de nacimientos.



Colombia, según mediciones del Banco hechas en 2019 —tiempo más reciente de este tipo de análisis demográfico a gran escala—, tuvo una reducción significativa: en ese año se presentaron 14,6 nacimientos por cada 1.000 personas en el territorio nacional.

Esta cifra fue incluso mayor a la proporcionada por China el año pasado: registró 8,5 nacimientos por cada 1.000 personas.

“La disminución de la natalidad es un problema al que se enfrentan muchos países, pero en China el descenso ha sido especialmente pronunciado debido a su política de décadas de duración de un solo hijo”, resaltó el medio ‘CNN’, el cual, además, indicó que las leyes en varias provincias del país asiático tuvieron modificaciones con el fin de impulsar la natalidad.



Desde 2015, cuando ya se veían los impactos demográficos con el reducido número de nacimientos, se estableció que los hogares podrían tener más de un hijo —era el mínimo establecido, paradójicamente, ante la sobrepoblación de los años 70—.

