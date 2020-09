Lupa a las garantías de inversión de operadores eléctricos en la Costa

A pocas semanas de que el Gobierno realice la entrega formal de los dos mercados en que fue dividida la operación de Electricaribe, la Contraloría General de la República, bajo la figura del control previo, está haciendo una revisión detallada del esquema de garantías que hay en los contratos que firmará el Gobierno con los nuevos operadores, que son EPM (Caribe Mar) y el Consorcio Energía de la Costa, integrado por la Empresa de Energía de Pereira y Latin American Corp. (Caribe Sol).



Según pudo conocer EL TIEMPO, el organismo de control, que avanza en simultánea en las acciones del control posterior y cuyos resultados se conocerían en noviembre, revisa la pertinencia de estas coberturas y, en caso de ver riesgos, hará las recomendaciones respectivas al Ejecutivo.



El objetivo es que, por la experiencia con Electricaribe y la multimillonaria cifra que le ha costado su rescate al país, el ente de control está analizando los esquemas que el Gobierno usará para cubrirse del riesgo de que no se realicen las inversiones (8 billones de pesos inicialmente, pero que podrían subir a 10 billones de pesos a 10 años), o porque a la vuelta de unos años, las firmas se descapitalicen y las inversiones futuras se puedan ver comprometidas.



Lo anterior teniendo en cuenta que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), que ya recibió para análisis y aprobación los expedientes tarifarios de los dos operadores bajo la resolución 015 de 2018, no tiene la potestad de exigir el cumplimiento de dichas inversiones, porque la norma reconoce unos ingresos a los operadores en función de unos parámetros de calidad.



Fuentes del sector enteradas del tema explican que uno de los mecanismos que está analizando la Controlaría es el de las garantías bancarias, exigibles de forma inmediata, utilizado por la Unidad de Planeación Minero Energética en las convocatorias de los sistemas de transmisión regional y nacional.

