El tema de los impuestos es otra de las grandes preocupaciones de los colombianos, más en la coyuntura actual donde el dinero cada vez rinde menos con una inflación que a abril ya llegaba a 9,53 por ciento anual.

Lo que propone Petro

Debido a que el sistema tributario no satisface los principios constitucionales de equidad, progresividad y eficiencia, Petro dice que promoverá una reforma que acabe con los tratos diferenciales injustificados social y económicamente y que con ella logrará recaudar 50 billones de pesos.



Para ello, propondrá del desmonte de los beneficios tributarios, políticas de evasión y elusión y el aumento del recaudo por cuenta de la progresividad en los impuestos. Adicional a ello, derogará la reforma que impulsó este Gobierno.



Entre otros, también subirá la tarifa de los dividendos o pondría tributos como cargos por congestión en las ciudades. También habla de que las normas penales por evasión deberán ser más contundentes. Y que quienes reciben recursos públicos no podrán estar en paraísos fiscales. Además, se compromete a no extender el IVA a la canasta familiar e impulsar impuestos saludables.

Algunas de sus propuestas:

- Buscará desmontar de manera gradual aquellos beneficios tributarios que sin debida justificación económica y social introducen graves distorsiones a la competencia, incentivan la extracción minero-energética y privilegian primordialmente a, o son utilizados mayormente a su favor por, personas naturales y jurídicas de altos ingresos y patrimonio. En concreto, dice que avanzará en la reducción de la brecha entre la tarifa nominal de tributación y la tarifa efectiva de tributación.



- Eliminará las rentas cedulares creando una sola tabla en donde se cobre el mismo impuesto a las rentas laborales que a los dividendos y las ganancias ocasionales, eliminando la posibilidad de que las personas más ricas y de mayores ingresos tributen a tarifas preferenciales



- Dice que los dividendos pagarán impuestos independientemente de la forma en que se distribuyan o a quien distribuyan las utilidades los accionistas. “Será obligatorio decretarlos, al menos en un porcentaje cercano al 70 por ciento”.



- Las normas penales por evasión deberán ser más contundentes, no se deberá eliminar la cárcel efectiva solo por el hecho de aceptar el delito y comprometerse con el pago de los tributos evadidos, eso incentiva el delito.



- Quienes reciben recursos públicos no podrán estar en paraísos fiscales: Nadie que reciba recursos del Estado podrá tener cuentas en los denominados paraísos fiscales. Se propenderá por obligar a los denominados paraísos fiscales a suministrar información automática de los nacionales, so pena de prohibirse cualquier tipo de transacción con ellos.



- Establecerá políticas efectivas contra la evasión en la vía recomendada por la OCDE, mediante una exacción fiscal más estricta, herramientas de auditoría tributaria mejoradas e incrementando las penalidades.



- En relación con la tributación urbana, además de los instrumentos tributarios con base en el suelo, se asume el propósito de que los gobiernos de las ciudades adopten tributos como los cargos por congestión y distintos tipos de tasas de impacto, para mejorar la capacidad fiscal y para introducir progresiva y sostenidamente el modo férreo, el transporte eléctrico, las ciclo rutas y los tramos a pie en distancias cortas.



- Protección de los alimentos y la salud: No extenderá el IVA a la canasta familiar e impulsaremos impuestos saludables dirigidos a mejorar el acceso adecuado en cantidad y calidad nutricional de los alimentos y bebidas y a consolidar una visión de protección de la vida.

Lo que propone Rodolfo:

En cambio, Rodolfo propone aplicar una tarifa general de IVA del 10 por ciento, casi la mitad del porcentaje actual, que mantenga la canasta familiar libre del impuesto y reclasifique los demás bienes y servicios excluidos.



Más adelante, también buscaría eliminar el impuesto del 4 x 1000 y habla de prohibir las importaciones de productos que el campo colombiano produzca, hasta tanto no se haya asegurado su venta y se haya surtido el mercado local.



Respecto al estatuto tributario territorial, dice que hay que incrementar la base de los ingresos tributarios territoriales, sin que ello implique nuevas reformas tributarias. “Solo redistribuyendo fuentes y mejorando los recaudos donde campean la elusión y la evasión”, indica.

Alguna de sus propuestas:

- Evaluar cómo bajar el IVA general al 10 por ciento, del 19 por ciento actual, con una canasta básica exenta en un sistema sin deducciones de pagos descontables.



"Bajamos el IVA, pero quitamos las excepciones. Le quitamos ese nombre al IVA y ponemos impuesto al consumo, pero no hay devolución", reiteró el candidato



Según sus cálculos, la aplicación de la Tarifa Única del 10 por ciento el IVA permite un incremento del 28 por ciento en el recaudo general de la Nación, mientras los contribuyentes reciben la reducción del 52 por ciento en la tarifa del IVA de bienes y servicios.



- 60 días después de lograr la aprobación de la propuesta anterior, buscaremos eliminar el impuesto del 4 x 1000.



- Incentivar el emprendimiento entre los jóvenes estableciendo iniciativas de no pago por impuesto, hasta que cumplan tres años de operación y rendimiento sostenidos.

En la parte del estatuto territorial habla de:

- Incrementar la base de los ingresos tributarios territoriales, sin que ello implique nuevas reformas tributarias. Solo redistribuyendo fuentes y mejorando los recaudos donde campea la elusión y la evasión.



- Actualizar el catastro y asegurar su articulación con el registro para incrementar el predial.



- Revisar el portafolio de impuestos territoriales (simplificar o diferenciar).



-Introducir impuestos compartidos con el gobierno central (incentivo de eficiencia).



- Crear una nueva categorización de municipios por entornos y tipologías de desarrollo que mejore la distribución de recursos y la asignación de competencias subnacionales.

- Tener reglas de crecimiento de los gastos de funcionamiento y asignaciones salariales de los entes territoriales ajustados.



- Crear un Sistema Único de Control y Vigilancia de los recursos públicos y la gestión territorial.

En la parte de Comercio Exterior dice:

- Proteger las materias primas (sector primario) para que no se comercialicen a precios bajos y retornen más costosas después de procesos industriales simples.



- Prohibir las importaciones de productos que el campo colombiano produzca, hasta tanto no se haya asegurado su venta y se haya surtido el mercado local.



- Desarrollar un estudio de productos existentes diferenciadores para el impulso de su exportación. Buscar, además, la denominación de origen en opciones como café, cervezas, vinos, chocolate, suero, quesos y artesanías.