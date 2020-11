Bolsas reaccionan y suben en medio de reñida elección en EE. UU.

Las principales bolsas mundiales mostraron fortaleza el miércoles a pesar de la incertidumbre en el recuento de votos en las elecciones presidenciales en Estados Unidos, unos comicios extremadamente reñidos entre Joe Biden y Donald Trump.



Aunque las elecciones presidenciales estadounidenses han deparado el escenario que menos gustaba a los inversores, con un resultado incierto y la posibilidad de que el actual presidente, Donald Trump, impugne el recuento, los mercados mantuvieron la calma después de una apertura bajista.

Tras haber abierto con pérdidas, las plazas europeas se recuperaron y cerraron con subidas. Londres ganó 1,7 por ciento, Fráncfort 2 por ciento, París 2,4 por ciento. Madrid ganó 0,45 por ciento, Milán 1,96 por ciento. Wall Street abrió con alza del 0,91 por ciento, y el índice Nasdaq, de valores tecnológicos, subía un 2,59 por ciento.



En Londres, resultaron perjudicados los bancos, con Standard Chartered a la cabeza, al retroceder un 4,72 por ciento. Le siguieron HSBC, que perdió 4,15 por ciento; Barclays, que descendió un 2,63 por ciento; Lloyds, que bajó un 2,48 por ciento tras anunciar una reducción neta de 730 empleos, y Natwest, que acabó con un 2,17 por ciento menos.

Entre los ganadores de la jornada en esa plaza bursátil se destacaron la farmacéutica AstraZeneca -que prepara una vacuna contra la covid-19-, que subió un 6,88 por ciento; los supermercados por internet Ocado, que sumaron un 5,39 por ciento, y la cadena de tiendas de ropa Next, que terminó con un 5,22 por ciento más.



En Asia, el índice Nikkei de la bolsa de Tokio cerró en fuerte alza de 1,72 por ciento. El Hang Seng de Hong Kong terminó con pérdidas de 0,21 por ciento, el índice de Shanghái ganó 0,19 por ciento y el de Shenzhen 0,31 por ciento.



Además de la elección estadounidense, los mercados chinos sufrían el mazazo del anuncio la víspera del aplazamiento de salida en bolsa del Ant Group, el mastodonte chino de pago en línea, lo que lastraba la acción de Alibaba, la antigua casa matriz.



"Hay una gran incertidumbre en torno a lo que Trump dice sobre el fraude en las elecciones y su intención de recurrir a la Corte Suprema", estimó a la AFP el analista Naeem Aslam.



"Trump acaba de declarar la guerra", indicó Neil Wilson de Markets.com, para quien estas afirmaciones del presidente explican la caída inicial de los índices. A media jornada, la incertidumbre creció ante la aparente recuperación de su rival demócrata, Joe Biden, que tomaba ventaja en Michigan y Wisconsin, dos estados clave del norte del país.



Jack Janasiewicz, de Natixis Investment Manager, considera que, pese a lo incierto del resultado electoral en EE.UU., “se ha evitado el peor de los escenarios posibles, problemas masivos en las urnas con disturbios sociales generalizados".



Además, en su opinión, los inversionistas valoran que probablemente los republicanos conservarán el Senado, lo que evitará un aumento generalizado de impuestos.



No obstante, la situación de incertidumbre impulsará a los inversionistas a buscar activos refugio. Según Franck Dixmier, de Allianz Global Investors, se esperan movimientos hacia activos seguros como los bonos del Tesoro de EEUU y el dólar.



En cuanto al impacto de los resultados electorales en la economía, los analistas coinciden en que no es un buen escenario. "No tener un resultado electoral claro es el peor resultado posible para la economía, ya que las esperanzas de un estímulo se desvanecen", apunta Keith Wade, de Schroders.



"Las situaciones de incertidumbre, cuando perduran, suelen ser perjudiciales para el crecimiento económico, ya que obligan a los inversionistas a ser extremadamente cautelosos. Eso se traduce en más ahorro y menos consumo", explica Manuel Maleki, economista de Edmond de Rothschild.

Wall Street repuntaba en medio de la incertidumbre

En Nueva York por su parte, Wall Street sorprendió este miércoles respondiendo con euforia a la incertidumbre sobre quién será el próximo presidente de Estados Unidos tras una intensa jornada electoral que se saldó sin un claro vencedor, en contraste con las encuestas que daban ventaja al candidato demócrata Joe Biden y que barajaban incluso la posibilidad de una "ola azul" (demócrata).



A media sesión se alcanzaron máximos intradía en la Bolsa de Nueva York: con el principal indicador, el Dow Jones de Industriales, llegando a subir 727 puntos (2,65 por ciento); el selectivo S&P 500, que representa al mercado amplio, ganando 108 puntos (3,19 por ciento) y el índice Nasdaq, que aglutina a las firmas tecnológicas más importantes, disparándose 474 puntos (4,25 por ciento).



La buena marcha la plaza bursátil , pese a la incógnita presidencial, sorprendía hoy, ya que los analistas y expertos destacaron en los últimos días que el deseo de los mercados era tener un claro vencedor sin demoras, ya fuera Trump o Biden, pero hoy los márgenes seguían siendo muy estrechos en varios estados clave que todavía siguen escrutando el voto.



El Centro de Investigación Financiera Schwab señalaba en una nota que la presidencia "cuelga de la balanza" de los estados bisagra de Georgia, Michigan, Nevada, Pensilvania y Wisconsin, en los que el conteo puede alargarse toda la semana, un escenario que "no era inesperado" pero puede generar "volatilidad", explicó su estratega jefa de inversiones, Ann Sonders.



"Los inversionistas están preocupados porque las disputas de conteo de votos, los recuentos y los problemas legales puedan dejar la carrera presidencial sin resolver durante semanas", agregó. "Si esto termina ante el Tribunal Supremo, entonces tardaríamos aún más en conocer el resultado y podríamos enfrentarnos al que sería quizás el peor escenario de todos los que barajamos por el momento", coincidió Jesse Cohen, analista de Investing.com

Petróleo, al alza

Por su parte, el mercado petrolero se vio sorprendido por una caída de las reservas en Estados Unidos. Según las cifras de la Agencia estadounidense de Información sobre Energía (EIA), las reservas de crudo se ubicaron en 484,94 millones de barriles al 30 de octubre frente a 492,4 millones de barriles al 23 de octubre, una caída de 8 millones de barriles.



Al cierre de la jornada, el precio del barril de crudo Brent para entrega en enero terminó este miércoles en el mercado de futuros de Londres en 41,24 dólares, un 3,93 por ciento más que al finalizar la sesión anterior.



El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, concluyó la jornada en el International Exchange Futures con un incremento de 1,56 dólares respecto a la última negociación, cuando cerró en 39,68 dólares.



La cotización del barril repuntó en una jornada en la que el mercado estuvo pendiente del resultado de las elecciones en Estados Unidos. Una victoria del demócrata Joe Biden, argumentan los analistas, podría variar algunos aspectos del mercado energético estadounidense y, el contexto internacional, relajar la presión sobre Irán y permitir un aumento de sus exportaciones de crudo.



La sesión estuvo asimismo marcada por un descenso de cerca de 8 millones de barriles de la reservas de petróleo de Estados Unidos, cuando el mercado anticipaba un incremento de 890.000 barriles. Ese aumento rebajó temporalmente la preocupación entre los inversores por un posible frenazo de la demanda debido a las restricciones contra el coronavirus.



Entre tanto, en Nueva York, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró este miércoles con un alza del 4 por ciento, hasta 39,15 dólares el barril, impulsado por una caída semanal superior a lo esperado en las reservas de crudo y con el trasfondo de las elecciones presidenciales que se celebraron en EE.UU., en las que siguen contándose votos.



Al final de las operaciones en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos de futuros del WTI para entrega en diciembre sumaron 1,49 dólares respecto a la sesión del martes, con lo que encadenan tres jornadas consecutivas de ganancias después de experimentar ventas masivas la semana pasada por el temor a la segunda ola de covid-19.

ECONOMÍA Y NEGOCIOS CON AFP Y EFE