Las apuestas de los precandidatos en materia de infraestructura

Un grupo de precandidatos a la presidencia de Colombia mostró sus cartas sobre el sector de la infraestructura durante un panel celebrado este jueves en el congreso nacional del sector que lidera la Cámara Colombiana de Infraestructura.



En líneas generales, el debate se centró en dos propuestas: la continuidad del actual modelo, con cambios particulares, o un giro de 360 grados.



(Le puede interesar: A cuatros años de la huelga, Avianca abre opción de volver a 100 pilotos)

El precandidato Alejandro Gaviria presentó un plan que contempla “concluir los proyectos en ejecución y estructuración; impulsar la transformación productiva con infraestructura y promover el desarrollo y la equidad territorial, conectando territorios históricamente aislados”.



Agregó que se deberá apostar por las vías terciarias para conectar al país y tener un desarrollo económico más eficiente.



Seguidamente, el candidato Juan Manuel Galán dijo que va a “continuar con los proyectos en marcha, vamos a avanzar con ellos porque no habrá espacio para obras inconclusas”.



(Además: ‘Vuelvo a mis raíces, a donde pertenezco, el campo’: Efraín Forero)



También señaló que las vías terciarias serán un eje fundamental de su política de infraestructura de ser electo.



Al momento de su intervención, el precandidato Rodolfo Hernández señaló que una de sus propuestas consiste en inspeccionar los costos directos y de formación en las Alianzas Público Privadas (APP).



Posteriormente, el precandidato Rodrigo Lara prometió “gestionar lo que se reciba” y profundizar en los modelos de concesiones de 4G y 5G.



(Le recomendamos leer: Urgen acelerar la toma de decisiones para impulsar mercado de gas natural)



También comentó que el país debe “cerrar brechas” y para ello deberán pisar el acelerador en aquellas obras que el actual Gobierno no ha concretado.



El exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, resaltó el avance de los programas de 4G y la llegada de los proyectos de 5G y prometió darle continuidad en caso de ser electo.



“Es fundamental entender el desarrollo rural y las vías terciarias, hay recursos pero no son utilizados de forma eficiente”, dijo el precandidato presidencial Gutiérrez.



El exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, coincidió en que el sector debe continuar como una política de Estado y que “debe tener gerencia”. El precandidato presidencial dijo que debe priorizarse las obras que dinamicen el acceso a las ciudades.



(Lea también: Salario mínimo empresarial: cómo ayudaría a la economía)



El candidato Gustavo Petro, a su turno, propuso “hacer un cambio” al modelo actual para enfrentar el cambio climático. Centró su propuesta en seis objetivos: gestión del agua, para enfrentar el cambio climático; crear un sistema de ferrocarriles eléctricos y modernos; creación de sedes para las universidad públicas a nivel nacional; fibra óptica para cerrar brecha social y digital y cambio de la matriz energética.



Por su parte, el precandidato Óscar Iván Zuluaga centró su participación en seis elementos: darle continuidad a la infraestructura como política de Estado, el fortalecimiento de la institucionalidad pública, redoblar esfuerzos en formación de talento, integración en los proyectos de infraestructura, profundizar esquemas financieros y la apuesta de las vías terciarias.



(Además: Inician investigación a viajeros que invadieron plataforma en El Dorado)

Medición del sector

En otro panel de la jornada académica, el director del Dane, Juan Daniel Oviedo, repasó la actualidad estadística del sector al presentar los nuevos indicadores de medición, como el caso del Índice de Producción de Obras Públicas (Ipoc) que evalúa el avance en la obra reportado por los contratistas.

También le puede interesar:

- Las razones que tienen al café colombiano en máximos históricos



- Se aplaza la fecha para iniciar la discusión del salario mínimo



- Gremios alertan por menores ventas ante exigencia del carné de vacunación



ROBERTO CASAS

PORTAFOLIO