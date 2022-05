Al próximo presidente le va a tocar lidiar con el creciente problema pensional que enfrenta Colombia en el cual, actualmente, hay más de 3 millones de adultos mayores que no reciben ninguna pensión y otros 1,7 millones a los que solo les llegan los 80.000 pesos mensuales del programa Colombia Mayor.



La elaboración de una reforma pensional que logre resolver el problema de la cobertura, la inequidad y la sostenibilidad del sistema ha sido uno de los temas más cruciales en la contienda electoral, que ya solo tiene en la pelea para la segunda vuelta a Gustavo Petro y Rodolfo Hernández.



Aunque ambos candidatos dicen que elaborarán tal reforma a la pensiones, cada uno plantea una manera diferente de hacerlo. Mientras que el candidato del Pacto Histórico quiere que el sistema sea mayoritariamente público, pues quienes ganen hasta 4 salarios mínimos deberán de manera obligatoria cotizar en Colpensiones, el ingeniero dice que le haría una reforma a esa institución para que también pueda captar ahorros como lo hacen hoy en día los fondos privados.



Adicional a ello, Petro dice que no se incrementará la edad de pensión, pero Rodolfo no hace referencia a ese punto en su programa.



Eso sí, los dos quieren ampliar la cobertura para que no queden adultos mayores sin pensión. Petro propone un bono pensional no contributivo equivalente a medio salario mínimo para los hombres y mujeres adultos que hoy día no tienen derecho a la pensión y Rodolfo habla de una especie de renta básica, pero sin especificar el monto.



Estas son las diferentes propuestas de cada uno de ellos:

¿Qué cambios quiere hacer Gustavo Petro en materia de pensiones?

Gustavo Petro acudió a las urnas este 29 de mayo. Foto: César Melgarejo/ EL TIEMPO

Dentro de su programa de Gobierno, Petro dice que quiere transitar hacia un sistema de pensiones unificado mayoritariamente público, complementario pero no competitivo, que garantice el derecho fuera del negocio. Este nuevo modelo –dice- retoma elementos del sistema creado en Holanda.



Esto significa que el mayor peso se lo daría a Colpensiones, mientras que los fondos privados existirían pero no tendrían la relevancia de hoy.



Para ello, establecería un sistema público universal basado en tres pilares: no contributivo, contributivo y complementario, combinando el régimen de prima media y el de capitalización a través de tres modalidades, así:



1. Pilar solidario básico: se garantizaría un bono pensional no contributivo equivalente a medio salario mínimo para los hombres y mujeres adultos mayores que hoy día no tienen derecho a la pensión.



El candidato del Pacto Histórico mencionó en uno de los debates presidenciales de EL TIEMPO y SEMANA que ese bono llegaría a unas 3 millones de personas y que tendría un costo de 18 billones de pesos al año.



Esos recursos -dijo- saldrían de una reforma pensional.



Jorge Llano, experto en el sistema pensional, indicó que la propuesta de Petro afectaría el nivel de ahorro como porcentaje del PIB y se estima que se llevaría cerca del 70 por ciento del ahorro futuro para aumentar gasto público. “Claro, aumentando la deuda que tendremos que pagar los jóvenes de hoy, y las siguientes generaciones cuando el país ya tenga muchos menos jóvenes por cada adulto mayor”, añadió.



2. Pilar contributivo: toda persona trabajadora, incluyendo las de mayores ingresos, cotizará de manera obligatoria a Colpensiones una suma calculada sobre la base de entre 1 y 4 salarios mínimos, lo que según su propuesta aseguraría una pensión básica bajo el régimen de prima media.



Y las personas cuyos ingresos sean superiores a esos 4 salarios mínimos decidirían libremente donde cotizar el excedente y en este pilar participarán las Administradoras de Fondos de Pensiones.



Para entender esta propuesta, hay que saber que hoy en día alrededor del 90 por ciento de los cotizantes están entre 1 y 4 salarios mínimos. Es decir, que muy pocas personas que cotizan por encima podrían decidir dónde pueden estar, si en lo público o en lo privado.



3. Ahorro voluntario complementario: todos quienes quieran complementar su pensión podrán ahorrar en un fondo voluntario de pensiones.



Además, Petro dice que se respetarían las actuales pensiones y no se afectarían los derechos adquiridos. En ese sentido, dice que no se incrementará la edad ni tampoco se modificará la pensión de sobrevivencia para cónyuges, hijos con discapacidad, estudiantes y demás beneficiarios.



¿Cómo financiar esos 18 billones de pesos?

Una de las dudas de la campaña de Petro ha sido si parte de los recursos que ya tienen ahorrados los 18 millones de trabajadores en los fondos privados de pensiones pasen no solo a utilizarse para financiar el déficit del régimen público a cargo de Colpensiones, sino para darles pensión a los adultos mayores que aún no la tienen.



Esta alerta surgió porque en el debate de EL TIEMPO y SEMANA el candidato propuso que “en lugar de tener fondos privados de pensiones con cotizaciones para ahorro individual administradas al 30 por ciento que cobran en un banco, usted manda esa plata a un fondo público: Colpensiones. Con esa plata se paga inmediatamente las actuales pensiones que hoy está pagando el Estado. Entonces liberas al Estado de 18 billones de pesos anuales en el Presupuesto y los gastas en los que no tienen pensión”.



Esas declaraciones fueron calificadas como irresponsables por varios voceros de los fondos privados, así como por expertos y académicos. “Quiero hacer un llamado para defender el ahorro pensional que es de los trabajadores. Asofondos quiere un debate informado, basado en cifras”, sentenció Santiago Montenegro, presidente de Asofondos.



Sin embargo, en debates posteriores, Petro aseguró que nunca se refirió a los stocks de ahorro, es decir, al dinero ya ahorrado en pensiones, sino a los flujos de cotización.



Según Daniel Wills, vicepresidente técnico de Asofondos, el contenido de la propuesta de Petro es una propuesta mala que pone en riesgo la financiación de las pensiones, sin resolver los problemas más graves que tiene el sistema hoy.

¿Qué cambios quiere hacer Rodolfo Hernández en materia de pensiones?

Rodolfo Hernández, candidato a la Presidencia. Foto: Prensa Rodolfo Hernández

Para Rodolfo, debe ser una reforma pensional que no desmejore las condiciones de los trabajadores, desestimule la generación de empleo o termine por aumentar los requisitos de quienes están muy cerca de pensionarse.



Aunque en su programa no se estipulan las cifras de cómo podría realizar esta reforma, estos son algunos de los objetivos que por el momento propone:



1. Autorizar la devolución de saldos pequeños en Beps (Beneficios Económicos Periódicos) con la contrapartida o subsidio del Estado, cuando se haya demostrado un esfuerzo en ahorro por parte de la persona vinculada. Tal medida debe enlazarse con el programa Colombia Mayor, con el fin de asegurar un ingreso mínimo que evite a los beneficiados caer en la miseria que muchos adultos mayores viven hoy.



2. Por ley, otorgaría una pensión a todos los adultos mayores, sin importar que hayan o no cumplido los requisitos hasta hoy vigentes, en la forma de una renta básica, además de un apoyo para cubrir temas de salud.



En otro punto de su programa específica que esa pensión es de salario mínimo y que se debería buscar financieramente cómo otorgarla.



3. Revisaría la implementación de una carga impositiva a los pensionados privilegiados, como una medida que aplane la punta de la pirámide en que se ha convertido el sistema pensional colombiano, en el que unos muy pocos reciben pensiones muy altas, mientras la mayoría -en la base- percibe una remuneración pequeña.



4. Reformaría Colpensiones para permitirle la captación de ahorros, de manera que pueda competir con los fondos.



5. Impulsar un consenso judicial para las decisiones sobre reconocimiento o cambio de beneficios del sistema pensional, de tal manera que todas las personas en iguales condiciones reciban los mismos beneficios. Esto ayudará a planear mejor el gasto público.



De acuerdo con Wills, suenan bien algunos puntos como el de enlazar el programa de Colombia Mayor con los Beps para asegurar un ingreso a los adultos mayores que no alcanzan a pensionarse. Sin embargo, considera que no es viable financieramente la propuesta de esa renta básica.