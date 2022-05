Para la gran mayoría de los colombianos, el de mañana será un lunes rutinario, al inicio de la semana laboral. Pero en el caso de aquellos que le siguen la pista a la marcha de la economía, la expectativa es grande.



La razón es que el Dane revelará el comportamiento del producto interno bruto durante el primer trimestre de 2022 y todo apunta a un resultado muy superior a las apuestas de hace unos meses. Por ejemplo, el área de investigaciones de Bancolombia habla de un crecimiento de 8,3 por ciento entre enero y marzo, más de tres veces el ritmo calculado para América Latina este año.



Un desempeño de esa magnitud sería aún más notable, dados los vientos de desaceleración que soplan con fuerza en el mundo debido a factores como la guerra en Ucrania. La buena evolución de la demanda interna se expresa en las ventas del comercio, el comportamiento de la industria o las transacciones de finca raíz.



Sin embargo, el ánimo entre los observadores con respecto al país no es precisamente de euforia. El motivo es que la campaña presidencial, con la primera vuelta a escasas dos semanas de distancia, se ha convertido en fuente de ansiedad ante lo que puede suceder con la llegada del nuevo gobierno.



Y es que aparte de que las encuestas muestren consistentemente a Gustavo Petro encabezando las preferencias de los ciudadanos, quienes miran más allá del 29 de mayo o el 19 de junio subrayan que los desafíos económicos que enfrentará la administración que viene son enormes. Aparte de poner la inflación en cintura, asuntos como el alto desempleo, la compleja realidad de las cuentas públicas o el aumento en las tasas de interés internacionales, entre otros retos, exigirán respuestas efectivas y a tiempo.



Si a lo anterior se le agregan las expectativas de una opinión que pide resultados y está dispuesta a salir a protestar a las calles en caso de no ver respuestas rápidas, el margen de error es muy limitado. Debido a ello, el sucesor de Iván Duque estará obligado a llegar con un plan de acción concreto, tanto para atender las urgencias como para evitar que la buena dinámica actual sea efímera.



La palabra escrita

Lamentablemente, no es claro que eso sea así. Una revisión a las plataformas de los diferentes candidatos muestra una larga lista de compromisos de gasto, sin muchos detalles respecto a la manera de concretarlos.



“Oigo a todos soltar ideas que no necesariamente encajan en el concepto de sostenibilidad fiscal, que es indispensable para no afectar la estabilidad macro”, señala Marcela Eslava, decana de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. Dicho de otro modo, abunda el qué, pero no el cómo.



A lo anterior se añade que sobre la mesa hay concepciones radicalmente diferentes con respecto a la economía. Más que una disyuntiva entre énfasis distintos, lo que está planteado es una bifurcación en la que aparecen dos caminos que van en direcciones muy apartadas. Por un lado, el propuesto por el aspirante de la Colombia Humana y, por el otro, el de sus contendores, que oscilan entre tomar el carril derecho o el izquierdo de la vía.



Antes de hablar de las distancias, vale la pena destacar las similitudes. El exministro Mauricio Cárdenas subraya que hay consenso general sobre la búsqueda de una mayor diversificación productiva, orientada a un crecimiento más equilibrado.



En particular, concretar el potencial agrícola, estimular el turismo o seguir por la senda de la transición energética como respuesta al cambio climático es algo en lo que todos concuerdan. Bajo ese punto de vista, el país haría uso de sus ventajas comparativas en materia de tierra y agua para aumentar el área cultivada, atraería a muchos más visitantes y aprovecharía sus recursos de manera más limpia y sostenible.



No obstante, los parecidos llegan hasta ahí. La otra cara de la moneda muestra divergencias, muchas de ellas irreconciliables.



Estas comienzan con el papel de la minería y el petróleo, siguen con la apertura al comercio internacional, pasando por el sistema de pensiones y de salud, y llegan hasta los impuestos. Una caracterización revela sesgos ideológicos particulares, mezclados con concepciones distintas sobre el papel del Estado.



De tal manera, Gustavo Petro junta elementos proteccionistas y de mayor intervención en la economía, con la idea de dejar atrás las actividades extractivas. Busca aumentar los impuestos de manera sustancial tanto para empresas como para personas de altos ingresos, modificar el régimen pensional, cambiar la propiedad de la tierra y convertir al Estado en empleador de última instancia.



Federico Gutiérrez, por su parte, representa la continuidad, con ciertos ajustes. Si bien trataría de favorecer a los grupos más vulnerables de la población, por ejemplo con la entrega de una mesada para los mayores de 65 años, no representa en absoluto un rompimiento con el presente. El énfasis estaría en la modernización, ya sea de la Dian, de la canasta exportadora o de la infraestructura, junto con un mayor énfasis en el crecimiento verde.



Sergio Fajardo, a su vez, se ubica entre los dos primeros. Aparte de su conocida obsesión con la educación, el exgobernador insiste en la urgencia de mejorar la productividad para poder competir con éxito afuera. Aun así, elevaría algunos aranceles, proscribiría el fracking o se inclinaría por que Colpensiones maneje la gran mayoría de los aportes mensuales que hacen los trabajadores.



Finalmente, Rodolfo Hernández adopta pragmatismo, nacionalismo y soluciones aparentemente fáciles. Dada su trayectoria empresarial le quitaría obstáculos al sector privado, al tiempo que subiría las barreras a las importaciones. Sostiene que acabar con la corrupción daría fondos suficientes para hacer gastos y mantener la casa en orden.



Déficit de atención

Claramente, existen planteamientos más fundamentados que otros y cualquier votante potencial que desee adentrarse en lo que dicen los candidatos encontrará suficiente material de lectura. Dado que las plataformas están a un clic de distancia, contrastar posiciones es sencillo, así requiera tiempo y paciencia.



Una de las conclusiones posibles de ese ejercicio es la que saca Mauricio Santamaría, de Anif. “Hacen falta más y mejores ideas, especialmente en lo fiscal, porque el diagnóstico es inquietante y lo que uno encuentra es una amalgama de cosas irrealizables con una negación sobre la gravedad de la emergencia”, apunta.



De hecho, una queja constante de quienes analizan la carrera presidencial de 2022 es la falta de profundidad en la discusión pública. La decisión de Gustavo Petro de no asistir a debates con sus contrincantes forma parte de una estrategia electoral conocida, según la cual el que va de primero en la carrera debe minimizar los riesgos de una salida en falso, pero les quita herramientas de juicio a los ciudadanos.



Y en la presente oportunidad, eso sirve para que los electores se queden con una idea vaga de lo que representa cada uno de los integrantes del abanico de postulantes. De tal manera, al representante del Pacto Histórico se le ve asociado con el cambio, algo que basta para atraer a mucha gente que no quiere más de lo mismo.



Para los demás, cargar en mayor o menor medida con el peso del statu quo equivale a tener un lastre. Puesto de otra manera, la realidad conocida es indeseable para ese 75 por ciento de la opinión que, según los sondeos, piensa que el país va por mal camino.



“En una sociedad como la colombiana en la cual el prestigio de las instituciones está por los suelos y la percepción de que los dados están cargados a favor de unos pocos abunda, eso de que llegue alguien a patear el tablero resulta atractivo para los que piensan que peor no podemos estar”, dice un viejo conocedor de las lides electorales. “Las redes sociales ayudan a formar estereotipos y simplificar mensajes, algo que se ve todavía más ahora”, agrega.



Semejante diagnóstico permite entender por qué a tantos les suena la idea de un rompimiento con el pasado. Aceptando que eso es algo muy atractivo en la política, de vuelta a la economía no está de más recordar que cambiar ciertas partituras, sobre todo de manera abrupta, puede resultar extremadamente costoso.



Puede sonar retórico, pero la credibilidad en la calidad de la política económica es clave para conseguir el progreso, algo que se basa en principios como la responsabilidad fiscal, el pago a tiempo de la deuda pública, el respeto a las decisiones de carácter técnico o la autonomía de instituciones como el banco central. Quien no lo crea solo necesita observar el prolongado declive de Argentina, ahora acentuado por una inflación cada vez más difícil de controlar.



Por ese motivo es tan importante que en lugar de simplificar las elecciones de este año en Colombia como la disyuntiva entre un nuevo amanecer y un viejo ayer, vuelva a hablarse de lo que implican planteamientos cuya trascendencia será mayúscula en caso de ponerse en práctica. De lo que se trata es de mirar las propuestas, incluyendo la doble columna de los pros y los contras.



Para citar un tema candente, la idea de Gustavo Petro de marchitar la producción de hidrocarburos trae consigo implícitamente la eventual pérdida de la autosuficiencia, con lo cual Colombia se vería obligada a importar combustibles más temprano que tarde. No solo eso llevaría a sacrificar el primer renglón de las exportaciones y elevaría la tasa de cambio, sino que obligaría a traer gas natural licuado para abastecer a millones de hogares a un costo más elevado.



No menos importante es la consideración de que al optar irse por un camino diferente al que venía recorriendo, a la sociedad colombiana le quede casi imposible devolverse.



Como señala el investigador de Fedesarrollo Mauricio Reina, “a la par con el desplazamiento de la actividad privada por el Estado en áreas como salud o pensiones, se crean mecanismos de dependencia del gobierno de los agentes económicos que dan lugar a un esquema corporativista, lo cual se convierte en la norma”.



Obviamente, los riesgos señalados no son una invitación a dejar todo como está. Pretender que en Colombia no se necesitan varias intervenciones quirúrgicas profundas para combatir la pobreza, corregir la inequidad o la falta de oportunidades equivale a tapar el sol con las manos. Las reformas estructurales son urgentes, pero necesitan ser las adecuadas si se trata de que el remedio no resulte peor que la enfermedad.

De ahí que, independientemente del resultado de las urnas, en algún momento tenga lugar el examen que hasta ahora ha brillado por su ausencia. A fin de cuentas, las plataformas de campaña son apenas un bosquejo de lo que puede venir y lo que importa son las iniciativas precisas que traiga la nueva administración bajo el brazo, incluyendo el debido desarrollo legislativo.



Habrá que insistir, entonces, en que el Congreso haga su labor, no solo para estudiar y modificar lo que proponga el Ejecutivo, sino para que haga el control político que le corresponde. Porque lo que está en juego no es otra cosa que un cambio de modelo, mucho más fundamental de lo que tantos creen. De esa magnitud es lo que está en juego en las elecciones que vienen.



A finales del siglo XIX, el entonces senador Rafael Núñez hizo famosa la frase “regeneración o catástrofe”, para describir las opciones que tenía ante sí una nación dividida. Si bien las circunstancias ahora son distintas, el dilema vuelve a ser el mismo, bajo un gran signo de interrogación.



RICARDO ÁVILA

Analista Sénior

Especial para EL TIEMPO