Díaz-Granados, en campaña de 20 días por presidencia de la CAF

El exministro de Comercio y actual director ejecutivo por Colombia ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Sergio Díaz-Granados, afronta desde este miércoles una campaña relámpago, de 20 días, para intentar ser elegido presidente ejecutivo de CAF-Banco de Desarrollo de América Latina.



En abril pasado, Colombia había manifestado la intención de postular la candidatura del hoy exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, pero el lunes el exfuncionario habló con el presidente Iván Duque y le pidió no tener en cuenta su nombre.



Este miércoles, Colombia, Perú, Ecuador y el sector de la banca privada que es socio de CAF presentaron la candidatura de Díaz-Granados. Tras el cierre de las postulaciones, quedaron dos candidatos. El otro es el subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales de Argentina, Christian Gonzalo Asinelli.



El proceso de elección seguirá con una entrevista formal a los candidatos por parte del Directorio de la entidad, y esa misma instancia se reunirá el próximo 5 de julio para votar. El nuevo presidente durará en sus funciones 5 años, pudiendo ser reelegido una sola vez por un período adicional.



El proceso de elección fue necesario luego de la renuncia a la presidencia de CAF de Luis Carranza Ugarte. Entre tanto, Renny Alberto López fue designado de manera interina.



En la misiva de los accionistas que postulan a Díaz-Granados, se advierte que en medio de los devastadores efectos que ha tenido la pandemia en los países de Latinoamérica, se hace fundamental trabajar de manera coordinada en la arquitectura financiera internacional para encontrar las mejores maneras de afrontar esta situación actual.



Se subraya que el exministro cuenta con una visión integral del desarrollo, desde la diversidad interna en cada país, el funcionamiento del Estado, de la institucionalidad democrática, la dinámica empresarial y el potencial del trabajo público y privado.



Si bien el Gobierno colombiano contemplaba inicialmente al exministro Carrasquilla, este expresamente pidió que su nombre no fuera presentado.



Según conoció EL TIEMPO, luego de que el exministro Carrasquilla volvió el lunes festivo pasado al país, procedente de Miami, se contactó directamente con el presidente Duque para hacer esa solicitud.



Fuentes enteradas del tema aseguraron que ese mismo día el alto gobierno habló con Carrasquilla y luego de ello se definió el nombre de Díaz-Granados como candidato a presidir un organismo que, como CAF, será clave en la adopción de medidas financieras para apoyar a todos los países de la región a superar los estragos de la pandemia en materia de desempleo y pobreza.



Por ahora, se desconoce si el exministro Alberto Carrasquilla llegará a algún cargo en otra entidad multilateral.



Los socios que postulan a Díaz-Granados representan 7 de los 19 votos que eligen al nuevo presidente.



A diferencia de otras instituciones multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), la votación es nominal y no por peso accionario. Colombia, Perú y Ecuador tienen dos votos cada uno, y la banca privada tiene un voto. Otros países con dos votos son Bolivia y Venezuela.



Con un voto cada uno están Argentina, Brasil, Panamá, Paraguay, Trinidad y Tobago y Uruguay. Las acciones de la serie C tienen dos votos en total, y corresponden a España, México, República Dominicana y Chile.



