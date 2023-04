Fue el propio presidente Gustavo Petro el que en diciembre pasado le pidió a Roberto Vélez que dejara la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) para que el gremio entrara en una nueva transición. Sin embargo, casi cinco meses después de un proceso de elección que no estuvo exento de críticas, el mandatario sigue inconforme. El elegido Germán Bahamón, exgerente de Apple Colombia, no es afín a él y ya anunció que hablará con los departamentos sobre la decisión tomada. Sin embargo, los cafeteros sostienen que son una agremiación de carácter privado.



La relación entre la Federación y el Presidente se tornó más tensa que nunca en las últimas horas. Aunque el presidente Petro le solicitó al gremio en la noche del miércoles –después del anuncio de reemplazo de sus 7 ministros– que aplazara el congreso extraordinario para elegir al nuevo gerente, los cafeteros desoyeron su pedido y votaron por unanimidad a Bahamón como su nuevo líder.

La intención del Presidente era que el congreso se llevara a cabo una vez el nuevo ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, se posesionara en reemplazo de José Antonio Ocampo. Esto porque la Federación es la delegada por el Gobierno para la administración del Fondo Nacional del Café, el cual cuenta con recursos públicos, y son 4 los representantes del Ejecutivo que tienen silla en algunas decisiones cafeteras: los ministros de Hacienda, de Agricultura y de Comercio, más el director de Planeación Nacional.

Bahamón agradeció y se comprometió a trabajar por todos los caficultores del país. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

No obstante, en la decisión de ayer solo los 90 representantes de la máxima autoridad cafetera tenían voto y no encontraron motivo alguno para posponer el congreso del gremio. La única injerencia en el proceso que tuvo Ocampo, quien asistió ayer en calidad de invitado, fue cuando se seleccionó la terna y resultaron elegidos Bahamón, la excontralora Sandra Morelli y el exrepresentante en Asia de la Federación Santiago Pardo.



“Debo manifestar que me siento tranquilo con la elección unánime que hizo el congreso cafetero”, aseguró en medio de su discurso Ocampo, quien volverá a su puesto como profesor de la Universidad de Columbia en Nueva York.



Pero la cosa no terminó ahí. Una vez se conoció que Bahamón quedó elegido, Petro volvió a publicar un mensaje a través de su cuenta de Twitter. Esta vez dijo que pensaba “que era el tiempo de diálogo y construcción común” y que hablará de lo sucedido con las organizaciones regionales. Adicional a ello, adjuntó dos trinos viejos de Bahamón en los que lo acusaba directamente de violar el régimen de competencia de servicios públicos por el mal manejo del esquema de basuras cuando fue alcalde de Bogotá y lo igualaba con Venezuela.

Este es el nuevo presidente de la Federación Nacional de cafeteros. Pensé que era el tiempo del dialogo y la construcción común. Dialogaré con sus organizaciones de base regionales. pic.twitter.com/2sXzQgRkRs — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 27, 2023

“Gustavo Petro, inconstitucional e ilegal y violó régimen de competencia servicios públicos”, decía Bahamón en marzo del 2016.



Sin embargo, en su discurso de posesión, el nuevo gerente de la Federación fue cauteloso y aseguró que trabajará tanto con el Presidente como con las comunidades cafeteras para mejorar las condiciones de vida de las más de 540.000 familias que se dedican al grano en el país.

“A la brevedad iniciaré un trabajo mancomunado con el señor Presidente de la República y sus ministros para que los cafeteros contribuyamos a la realización de las metas del Plan Nacional de Desarrollo”, anticipó Bahamón.

Germán Bahamón, el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, es oriundo del Huila. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Críticas al proceso



La queja de muchos cafeteros fue que con el nuevo gobierno cambiaron las condiciones para elegir al gerente de la FNC. Si bien antes eran los comités departamentales los que postulaban a los candidatos, ahora fueron los propios interesados quienes se presentaron a una convocatoria pública, lo que permitió que más personas ajenas al café pudieran participar.



En total se postularon 45 personas y de ellos salió un listado de 7 candidatos preseleccionados: Carlos Felipe Robayo, César Augusto Echeverry, Germán Alberto Bahamón, Luis Fernando Mejía, Mauricio Velásquez, Sandra Morelli y Santiago Pardo.

​

No obstante, el Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, extendió en ese momento una solicitud a la Federación para que considerara a más mujeres como aspirantes a la gerencia ya que solo había una.

De izquierda a derecha, los ternados fueron: Germán Bahamón, Sandra Morelli y Santiago Pardo. Foto: Archivo particular

Los cafeteros no tuvieron en cuenta tal solicitud y semanas después el Comité Nacional de Cafeteros seleccionó la terna final de candidatos conformada por Bahamón, Morelli y Pardo.

Retos del nuevo líder



En la actualidad, la FNC aglutina a 540.000 familias productoras. El café se cultiva en 842.399 hectáreas, en 604 de los 1.123 municipios del país y su producción representa alrededor del 21 por ciento del PIB agrícola.



Este es uno de los gremios más importantes del país y los cafeteros estaban buscando un líder que supiera afrontar retos como la cada vez más envejecida mano de obra, la baja productividad y la inestabilidad de los ingresos de los productores debido a los fenómenos climáticos y a la volatilidad del mercado por el vaivén de los precios internacionales y, por ende, de los locales.

“El principal reto es consolidar la unidad como garantía de fuerza para resolver los problemas y aprovechar las oportunidades. Solo alguien que no divide, con experiencia gerencial probada y con conocimiento desde el campo hasta los mercados internacionales puede ofrecer esas garantías a las familias cafeteras y liderar una organización tan importante como la FNC”, le decía hace unos días Bahamón a EL TIEMPO.

Aumentar la productividad será uno de los retos principales de Bahamón al frente de la FNC. Foto: Mauricio Moreno/El Tiempo

En concreto, está el reto de aumentar la productividad a través de la renovación de los cafetales. En el 2022, la producción anual registrada de café de Colombia, mayor productor mundial de arábigo suave lavado, cerró en casi 11,1 millones de sacos de 60 kg, lo que representó una caída de 12 por ciento frente a los casi 12,6 millones de sacos de 2021. Además, las exportaciones del grano disminuyeron un 8 por ciento, a poco más de 11,4 millones de sacos de 60 kg de café verde.

“Es cierto que confluyeron unas variables de mercado que afectaron la productividad. Queremos volver a los 14 millones de sacos y trabajar con el área técnica, los comités departamentales y el Gobierno para lograr los 20 millones de sacos en el 2027, que es cuando la FNC cumple sus 100 años, su primer centenario”, dice Bahamón.



Además, en las bases para buscar al nuevo gerente especificaban que querían a una persona con una visión tanto doméstica como global que permita enfrentar los retos nacionales e internacionales que se avecinan y tener la capacidad de llevar a la FNC, al llegar a su primer centenario, a liderar la sostenibilidad y prosperidad de las familias cafeteras.



Igualmente, que convenza a los productores cafeteros de que en las épocas de altos precios como la actual es crucial que los productores honren sus compromisos de entregas a futuro, pues eso garantiza la estabilidad financiera futura del Fondo Nacional del Café (FoNC).

“Trabajaremos con todos los actores de la industria y del comercio. Debemos pensar en grande con la fábrica de café liofilizado Buencafé, es un gigante dormido y es imprescindible su desarrollo industrial para atender la demanda nacional e internacional del café”, señala el nuevo gerente del gremio del agro más importante del país.

Huilense, empresario y exdirector de Apple Colombia, así es el nuevo líder

El nuevo líder de los cafeteros no solo es oriundo del Huila, el mayor productor de café de Colombia, sino que es cafetero de tercera generación. Su abuelo Julio Bahamón Puyo fue pionero de la caficultura en el departamento y hoy él mismo tiene su propia marca de café especial llamada Zuluaga Coffee.

Bahamón tiene su propia marca de café especial llamada Zuluaga Coffee. Foto: Mauicio Moreno/ ElTiempo

“Luego de aprender de mi papá, hoy soy un cafetero romántico, yo cultivo café, hago todo el proceso de la cadena de transformación en mi finca hasta el trillado. Tenemos incluso tostión en finca para pequeños lotes y vendemos nuestro propio café, que tiene el nombre de la vereda más cercana a la finca, Zuluaga Coffee”, relata.



Más allá del café, este ingeniero de producción agroindustrial de la Universidad de la Sabana ha pasado en sus más de 20 años de experiencia por cargos de dirección general en diferentes países de la región en empresas como Sony Ericsson, Sony Corp, Kimberly Clark, Alquería y Apple.



Precisamente, esta última tecnológica la lideró en Colombia hasta hace unas semanas, algo que según él le beneficia a la hora de venderle al mundo la buena calidad que tiene el café colombiano.



Bahamón, quien es hermano de la conocida presentadora Claudia Bahamón, también cuenta con una especialización en mercadeo estratégico del Colegio de Estudios Superiores de Administración (Cesa) y en mercadeo ejecutivo por la Escuela de Administración Kellog, de la Universidad Northwestern, en Chicago.



El nuevo gerente de la Federación Nacional de Cafeteros también ha hecho política en los últimos años y en 2015 aspiró a convertirse, sin éxito, en el primer mandatario de Neiva, capital del Huila. Para ello, contó con el respaldo del Centro Democrático.

