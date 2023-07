En Colombia fueron casi 100.000 unidades vendidas; se quedó en el corazón de millones de hombres y mujeres alrededor del mundo. Lo que pocos admiradores del icónico Twingo saben es que al frente del desarrollo del proyecto w60, como se conoció internamente en Renault, estuvo una mujer: Elisabeth Bougis.



El proyecto había comenzado a andar a finales de la década de los 80 con un amplio grupo de diseñadores encabezado por el francés Zulay Villamizar, pero Bougis estuvo al frente del proceso de creación, investigación, fabricación, publicidad y venta; y fue ella quien logró un acuerdo con el diseñador Kenzo y la marca Benetton para darle al Twingo esa particular personalidad a su interior.

En una entrevista publicada por el portal Ladepeche.fr, la francesa contó que empezó a trabajar en la Régie Renault después de terminar el bachillerato en 1973. Luego se fue a entrenar hasta tener experiencia para llegar a ser la primera mujer nombrada como Gerente de Gestión de Producto.



"Las mujeres no éramos una legión, ahora somos más. Es cierto que al principio, en los años setenta, yo era ‘la cosa’, ahora, ver a una mujer en una reunión de treinta hombres es una situación normal en la empresa", dijo en esa entrevista.



Aunque es un lugar común decir que lo que tiene que ver con el automóvil es más cosa de hombres, los hechos demuestran que la mujer ha estado muy ligada a esta industria.



La historia está llena de grandes contribuciones que hicieron al desarrollo del automóvil.

Algunos inventos de mujeres usados en automóviles

El espejo retrovisor. Gracias a su pasión por los carros existe el espejo retrovisor. Dorothy Levitt lo inventó a principios de 1909 no sin antes soportar las burlas, pues pocos en esa época no le veían más utilidad que mirarse en los espejos. Diez años después, los retrovisores fueron incorporados de serie en la fabricación de autos.



El limpiarabrisas. Su inventora es Mary Anderson, quien durante un viaje a Nueva York vio como los conductores tenían que sacar la cabeza por la ventanilla para limpiar el cristal. En 1903 ella creó el primer limpiarabrisas, un artefacto que podía accionarse desde adentro del vehículo. A partir de 1916 se incorporó como equipo de norma.



Las ‘direccionales’ y la luz de stop. Estos importantes elementos de los automóviles surgieron de la creatividad de la canadiense Florence Lawrence, quien además de ser actriz era una gran apasionada y coleccionista de autos. Florence Annie Bridgwood, era su verdadero nombre antes de convertirse en una de las primeras estrellas del cine. Lawrence incorporó unos brazos al parachoques trasero de su auto que se activaban con una palanca y así indicar hacia donde iba a girar. Luego agregó otro brazo al pedal del freno, que al pisarlo, desplegaba la señal de ‘stop’.



Calefacción. Consistía en una pequeña apertura o ranura que llevaba el aire caliente directamente del motor al habitáculo. Fue un invento de Margaret A. Wilcox en 1893. Aunque el sistema no permitía controlar la temperatura, sentó las bases para el desarrollo de los sistemas de calefacción y aires acondicionados en los automóviles.