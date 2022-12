Desde la llegada del gobierno Gustavo Petro al poder, mucho se ha hablado sobre la continuidad de algunos programas sociales que nacieron en el país durante el 2020, la época más dura de la pandemia de covid-19.

Una de esas ayudas que más atención ha recibido ha sido Ingreso Solidario cuyo futuro ya está definido: no continuará en el 2023.



La directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Cielo Rusinque, ya había hablado al respecto.



“El subsidio se había dado en el marco de la pandemia para mitigar efectos. Había unos recursos limitados que no teníamos y el Gobierno anterior lo dejó dispuesto hasta el 31 de diciembre de 2022. Esa es la única transferencia que termina”, dijo Rusinque.



Así las cosas, los programas Familias en Acción y Jóvenes en Acción si continuarían.



La funcionaria aseguró que están elaborando una política pública que "corresponderá al principio o la orientación del nuevo Gobierno, en la que estamos apostando a un sistema no asistencialista, sino a garantizar un sistema de transferencias encaminado a impactar a la población más vulnerable. Además, con una oferta institucional integral que les permitirá superar ese estado de pobreza o pobreza extrema”.



El propio presidente Petro ya lo había asegurado también: “Se acaba este 31 de diciembre el Ingreso Solidario. Lo vamos a transformar en esto que queda del año de tal manera que una madre cabeza de familia sola, madre de niños y niñas, puedan recibir 500 mil pesos mensuales”.



Precisamente, Petro explicó, a finales de octubre, que Ingreso Solidario tendría giros por 500.000 pesos en sus últimas entregas, pero que no serían para todos quienes lo están recibiendo. "Algunos perderán en ello y tengo que pedirles perdón pero la plata no alcanza para todo", dijo en ese momento.



La ayuda de Ingreso Solidario beneficiaba a casi 2 millones de hogares en situación de pobreza extrema y el Gobierno dispuso $400.000 millones para garantizar la transferencia extraordinaria de diciembre.



En el caso de este subsidio, se incluyeron a 340.000 hogares, además de los 1,2 millones de familias que ya eran beneficiarias.

Más noticias

‘Más del 80 % de los peajes no subirá sus tarifas en 2023’: mintransporte

¿Por qué los embalses llenos no hacen bajar las tarifas de energía eléctrica?