La venta de vivienda en Colombia sigue rompiendo registros históricos, pese a que el mercado y la economía mundial experimentan múltiples vientos en contra.

De acuerdo con los datos de los primeros 6 meses del 2022 revelados por Galería Inmobiliaria, en este período se dio la compra de 119.409 unidades habitacionales nuevas en el país, que representaron un aumento de 5 por ciento frente al mismo periodo del 2021.

De este número, 85.282 fueron viviendas de interés social (VIS) y 34.127 de rangos medio y alto (No VIS), que reportaron crecimientos de 7 por ciento y 1 por ciento, respectivamente.



“Sin duda, estos resultados son el reflejo de la efectividad de las políticas en materia de vivienda adoptadas por el gobierno del presidente Iván Duque, que consolidan al sector como líder de la reactivación económica y la generación de empleo”, dijo Susana Correa, ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio.



Y agregó que nunca antes en la historia del país se habían comprado en seis meses esa cantidad de viviendas. “Esto equivale a decir que en promedio, cada 2 minutos 11 segundos un hogar colombiano pudo comprar casa nueva”.



En cuanto al mes de junio, este fue un período en el que 16.195 hogares adquirieron igual cantidad de unidades VIS y No VIS en el país, con lo cual el sexto mes del año se ubicó en el segundo mejor junio en la historia de Colombia, con 12.382 unidades comercializadas en el segmento VIS y 3.813 en No VIS.



La generación de empleo también demuestra el impacto positivo de esta política, tal como lo confirman los cerca de un millón de trabajadores empleados en el sector edificador, según el Dane, con corte al último trimestre.

Propuesta de la ministra

Vivienda

Teniendo en cuenta ese buen desempeño, y a pocos días de que termine su gestión al frente del ministerio, Correa envió una carta a los futuros ministros en los que habla de los desafíos y hace sugerencias para seguir impulsando este sector, que en plena pandemia tuvo crecimientos récord.



Según la saliente ministra, es clave el trabajo en equipo con las constructoras, las inmobiliarias, los bancos, las cajas de compensación, los gremios, la comunidad y otros sectores del ecosistema.



Construir sobre lo construido debería ser el “mantra” de los futuros ministros de vivienda en Colombia, dice la ministra en su mensaje.



Correa señala que es necesario mantener, mejorar y potenciar el programa Mi Casa Ya, "una idea materializada por el gobierno anterior y que, debidamente desarrollada, nos permitió entregar durante este cuatrienio cerca de 200 mil subsidios. A esto se suma las más de 50 mil coberturas para compra de vivienda No VIS que han permitido que miles de familias cumplan el sueño de ser propietarios".



La funcionaria señala que es necesario profundizar en términos de equidad en estos programas en aras de seguir ayudando a quien más lo necesita.



Correa subraya que más de 852 mil hogares colombianos se volvieron propietarios en los últimos cuatro años, "una cifra sin precedentes lograda, además, en una época marcada por la incertidumbre que generó el covid-19".

Foto de referencia.

Recuerda la creación del programa Jóvenes Propietarios durante el gobierno que termina, que da beneficios a menores de 28 años que desean comprar vivienda nueva. Destacó, también, Ecobertura, un subsidio dispuesto para promover la construcción de vivienda sostenible.



Plantea, además, la necesidad de mantener el programa Casa Digna Vida Digna, con el que se atendió el déficit cualitativo de vivienda beneficiando a más de 637 mil hogares, a través de la líneas de mejoramientos de vivienda, mejoramientos de entorno y titulaciones.



El éxito del programa quedó evidenciado en el reciente informe del Dane, en el cual destacó cómo en el 2021 Colombia no solo logró reducir su déficit habitacional en las zonas urbanas, sino que, además, redujo la pobreza multidimensional en los indicadores de vivienda, dice la ministra.

REDACCIÓN VIVIENDA