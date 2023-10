El Salón del Automóvil de Bogotá está de vuelta en Corferias

A partir del próximo viernes y hasta el 13 de noviembre, estará abierto el Salón del Automóvil de Bogotá en Corferias en una edición especial, luego de cinco años, tras su suspensión por la pandemia del covid en 2020, que obligó a cancelar esta y otras convocatorias de este tipo como las de París, Ginebra o Beijing.



La última exhibición en la capital colombiana fue en el año 2018, y en el 2022, cuando debía realizarse la XVII edición, esta se malogró por los efectos colaterales de la pandemia que golpearon a la industria automotriz mundial: la falta de inventarios, la crisis de los contenedores y la escasez de microprocesadores.

También incidió en la decisión de no abrir las puertas de Corferias ese año, la caída en las ventas de vehículos y la negativa de varias marcas a participar por los altos costos que representaban para sus menguados presupuestos y la alta inversión en el montaje de sus pabellones en ese recinto.





Este año, luego de intensas negociaciones, Corferias y la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) lograron convencerlas, pero la muestra denominada ‘Edición especial 1’no tendrá toda la parafernalia del pasado. Como se dice popularmente, ‘el palo no está para cucharas’.





La caída progresiva en las ventas de carros cero kilómetros durante todo el 2023, que ronda el 36 por ciento, tiene que ver mucho con el apretón; sin embargo, el regreso del Salón de Bogotá es visto como la gran oportunidad de cuadrar caja estos dos últimos meses del año.



También, para los compradores que han aplazado la adquisición de vehículos cero kilómetros, cuyos precios se afectaron por la volatilidad del dólar, las altas tasas de interés y el difícil acceso y alto costo de los créditos, puede ser la oportunidad de hacerse a un carro nuevo en mejores condiciones.



Ahí están cifradas las expectativas de más de 40 marcas de vehículos y motocicletas, que suman unos 150 expositores. Entre todos tendrán a disposición del público unos 400 modelos, los más recientes de su portafolio (Ver ubicación de las marcas).



En ese amplio número de expositores, como en años anteriores, participan los autopartistas, distribuidores de accesorios, servicios y lubricantes y, en general, una gran variedad de productos relacionados con el sector automotor.



Serán 17 pabellones para que los visitantes disfruten de zonas de exhibición, pruebas de manejo y contarán además con la presencia de varios bancos, compañías de financiamiento y aseguradoras.



La muestra del 2023, claramente, será más comercial, no obstante, se podrán apreciar las propuestas más en vehículos eléctricos e híbridos que han llegado este año al país, todo esto acompañado de experiencias interactivas que permitirán a los visitantes una experiencia más real con los modelos en exhibición.



Entre estos, se destacan algunos lanzamientos como los anunciados por el Grupo Inchcape, que presentará el modelo Seres 5, un SUV eléctrico desarrollado junto a Huawei, y la van eléctrica DFSK EC35. Audi estrena su nuevo RS3 Sportback y exhibirá sus modelos de lujo Q5 Sportback, Q7 y Q8 y el eléctrico Q8 e-tron; Volkswagen, el deportivo Polo GTS y la superminimula Constellation 19.360 Titán, y SEAT estrenará la edición especial Arona Hero.



Chevrolet tendrá versiones especiales de sus modelos, entre estos, Bolt EUV, Blazer RS, Traverse RS, Tahoe, Tracker Turbo RS, Silverado, la pick-up Montana, además del regreso del Spark GT, que volvió a producción tras una pausa de varios años y luego de una inversión de 50 millones de dólares en la planta



Otra de las atracciones la tendrá Nissan con su modelo Z, con motos biturbo; además de la nueva X-Trail e-POWER, y las nuevas versiones de Kicks, Qashqai y el sedán Versa.



Y por el lado de las motocicletas, Triumph tendrá en exhibición la Street Triple 765 edición Moto2, Street Triple RS y Tiger 900 edición Rally Aragón; mientras que Ducatti tendrá la moto urbana Scrambler 800 y la off road Multistrada V4 RS.



Los horarios de la feria van de 10 a. m. a 8 p. m. todos los días y la boletería cuesta $ 28.000 comprándola a través del sitio web https://salondelautomovil.com/es/boleteria o un valor de $ 29.000 en taquilla. Los niños menores de 12 años no pagan.

La ubicación de las marcas

Pabellón 3 Nivel 1

Foton, Dongfeng, DFAC, JAC, Jetour, Karry, Harley-Davidson, CF Moto, GasGas, Triumph, AKT, Royal Enfield, Suzuki, KTM, Husqvarna, Kawasaki, Benelli, Honda.



Pabellón 3 Nivel 2

Chery, Mini, Motorrad, BMW, Audi, Can Am, Changang, SsangYong, MG, Honda.



Pabellón 4

Jaguar, Land Rover, Mercedes-Benz, DFSK, Subaru, Citroën, DS Automobiles, Suzuki.



Pabellón 5

Porsche



Pabellón 5A Nivel 1

Great Wall, Haval.



Pabellón 6 Nivel 2

Hyundai, JMC, Peugeot, Opel, Volvo, FJDR.



Pabellones 11 al 23

Toyota, Nissan, Chevrolet, Mazda, Volkswagen, Motorysa, Kia, Renault, Ford, Grupo Vardi.

