El reto de mover la economía sin que aumenten las muertes por covid-19

La reactivación social, económica y cultural que empieza formalmente este martes en el país por disposición del Gobierno Nacional no solo será un enorme reto para la sociedad en su conjunto, sino que genera posiciones encontradas.



(Lea también: Abrir en el peor momento de la pandemia: el debate en el sector salud)

Por un lado, están las voces que subrayan que las finanzas nacionales y los bolsillos de la gente ya no aguantan más encierros y restricciones; y por el otro, las de quienes advierten sobre los costos en vidas que puede implicar esta reactivación justo en el momento más duro que haya vivido el país por la pandemia, con más de 500 muertos y 30.000 nuevos casos detectados cada día.



No obstante, el Gobierno Nacional confía en que la aceleración del proceso de vacunación y el esquema de apertura gradual y controlado que diseñó el Ministerio de Salud ayuden a que se logre el objetivo de mover la máquina de la economía nacional sin tener que lamentar grandes pérdidas en vidas humanas.



El proceso será manejado con los criterios establecidos en la resolución 777, que implanta un Índice de Resiliencia Epidemiológica Municipal (Irem), que operará con tres grados o niveles de apertura o reactivación a partir del monitoreo de cuatro criterios: ocupación UCI, la seroprevalencia, el avance en la vacunación y un promedio del testeo en los últimos tres meses.



(Le recomendamos: Vea qué tan cerca está su ciudad de la reactivación social y cultural)

Facebook Twitter Linkedin

En Medellín se levantarán las restricciones para reactivar la economía. Foto: Jaiver Nieto. EL TIEMPO

Bogotá y Medellín, que juntas representan el 32 por ciento del producto interno bruto del país, serán las puntas de lanza de esta reactivación. Y a ellas se suma Barranquilla, otro importante polo de la economía nacional, con un plan piloto especial.



La mencionada resolución cambia el rumbo de lo que se había establecido y se venía desarrollando a través de la resolución 666 de 2020. Este documento, que ya no está en vigor, fue promulgado el 24 de abril del año pasado. Entre las principales modificaciones está la eliminación del requisito de Coronapp para los vuelos nacionales y se elimina la obligatoriedad de solicitar prueba PCR para el ingreso al país (Siga leyendo: Sin prueba PCR, ¿cómo quedan los protocolos para ingresar a Colombia?).



El ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, explica que la ocupación de UCI de cada ciudad o municipio será un factor clave. Según él, hay un lineamiento “para aquellas ciudades que están por encima del 85 por ciento de ocupación UCI (unidades de cuidado intensivo), donde las medidas restrictivas continuarán, y otro para aquellas que vayan disminuyendo por debajo del 85 por ciento”.



“Lo que se está planteando en este momento es una apertura segura con unas condiciones que nos permitan ir graduando, en la medida que crece la vacunación y en la medida que las ciudades van pasando ese tercer pico”, dice Ruiz en un comunicado del ministerio.



(Además: Inflación a mayo, en 3,3 % anual y vuelve al rango meta del Emisor)



En todo caso, el documento aclara que para disfrutar de estos escenarios se debe cumplir con las medidas como el uso de tapabocas, lo cual se refuerza en la nueva reglamentación. También se insiste en la ventilación y el lavado y desinfección de manos, así como en la distancia social.



A la decisión del Gobierno Nacional se acogieron los alcaldes de las principales ciudades. Por ejemplo, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, señaló en entrevista con EL TIEMPO que reactivar el aparato productivo y empresarial de Bogotá “es la varita mágica para generar empleo y oportunidades. Tenemos el 15 por ciento de la población, pero a su vez producimos el 25 por ciento de la riqueza (sin contar los municipios vecinos)”.

Es una apertura segura con unas condiciones que nos permitan ir graduando, en la medida que crece la vacunación y en la medida que las ciudades van pasando ese tercer pico FACEBOOK

TWITTER

Por su parte, Daniel Quintero, alcalde de Medellín, dijo: “Esta noticia (sobre la reapertura) la estaban esperando y por eso hemos tomado la decisión de quitar desde el 8 de junio todas las restricciones que actualmente rigen en la ciudad, como toque de queda, ley seca y pico y cédula, para la reactivación económica de Medellín”.



Y el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, aseguró que los expertos del Ministerio de Salud llegaron a trabajar con la mesa de expertos de la alcaldía de Barranquilla para generar los protocolos de bioseguridad que “nos acompañarán a hacer una apertura gradual, pero dinámica, de muchos sectores, como el cultural, el del entretenimiento y el deportivo”.



(Le puede interesar: Lo que debe saber de la variante del SARS-CoV-2 hallada en Colombia)



La máxima expresión de la reapertura en Barranquilla es que el mismo 8 de junio podrá ingresar público al partido entre Colombia y Argentina por las eliminatorias para el Mundial. Aunque el aforo será limitado. Esto permitirá, según el alcalde, generar empleos y darles un respiro a las personas que dependen de estas actividades económicas en el plano formal e informal.

La clave es el empleo

Como justifican los gobiernos locales y nacionales, acompañados por economistas y empresarios, el empleo es la clave para lograr revivir una economía nacional que presenta una de las peores crisis económicas, si no la peor, en la historia moderna del país. En el 2020, la economía se desplomó 6,8 por ciento y 4,1 millones de personas perdieron sus empleos.



Sin embargo, la recuperación del empleo y de la economía será lenta. A Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, le preocupa que el problema en cuanto al desempleo es que muchos trabajos se perdieron porque las empresas cerraron; de ahí que es importante la creación de nuevos puestos de trabajo. Solo en Bogotá, en el 2020 hubo 55.000 empresas activas menos que en 2019, según datos de la Cámara de Comercio de la capital.



Esta es una de las razones por las que la reapertura es necesaria. “Lo que va a hacer es acelerar la recuperación del empleo”, asegura Mejía.



(Análisis de Ricardo Ávila: El viento sopla a favor para productor clave de la economía)



Según el Dane, la recuperación de puestos de trabajo en todo el país en abril de 2021 se dio justamente en los sectores más afectados al inicio de la implementación de medidas sanitarias; es decir, la construcción, la manufactura y el comercio minorista. “Todas estas actividades intensivas en mano de obra han sido las más sensibles a las restricciones a la movilidad de las personas en las principales aglomeraciones urbanas del país”, le explica a EL TIEMPO Juan Daniel Oviedo, director del Dane.

Facebook Twitter Linkedin

Según las últimas mediciones, uno de cada siete colombianos no cuenta con ingresos para adquirir una canasta básica de alimentos. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Al revisar las cifras del Dane y comparar abril de 2021 con el mismo mes del último año no afectado por pandemia –es decir, en 2019–, Colombia aún muestra 1,1 millones de desempleados de más, los mismos que dejaron como legado las medidas de contención sanitaria de todo el año 2020. Es decir, que en disminución de desempleados el país no ha avanzado desde diciembre.



La lógica que se está aplicando es que el empleo implica empezar a reducir las grandes cifras de pobreza y pobreza extrema que se generaron el año anterior. Esto comenzaría a cambiar una realidad que obligó a millones de familias a dejar de tener tres comidas al día, por ejemplo.



En resumen, según el director de Fedesarrollo, “el empleo es el punto más importante, pero de ahí se derivan una gran cantidad de efectos complementarios que van en la línea de una recuperación económica”. Así, el levantamiento de restricciones abriría las oportunidades de recuperar alrededor de 420.000 puestos de trabajo tan solo en las actividades más representativas de las principales ciudades.



(Le puede interesar: Bogotá pondrá la lupa sobre los aforos y prevé las consecuencias)



Para el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, si bien “es claro que la indisciplina social es lo que está causando este pico tan alto, también lo es que en los establecimientos donde se respetan los protocolos de bioseguridad y donde se le exige a la gente que los respete, el riesgo es bajo. Así que no tenía sentido mantener la economía cerrada y mantener restricciones absurdas que nada contribuyen a frenar los contagios”.



De no ejecutarse el plan de reactivación, según el director del Dane, “el país pierde la oportunidad de reactivar la demanda de los hogares, que resuelve uno de los problemas más importantes que resaltan los empresarios del país: la baja significativa de demanda que afecta el flujo de efectivo para la normal operación de las empresas”. En efecto, el 34,5 por ciento de los empresarios expresaron esta afectación en el último Pulso Empresarial del Dane.



Según advierte el director de Fedesarrollo, el cambio no se verá de la noche a la mañana. “No es inmediato porque, por supuesto, hay efectos permanentes de la restricción a la actividad productiva en términos de empresas que cerraron”, dice. Es difícil volver a iniciar cuando se ha perdido esa capacidad para generar negocios.



El freno en la actividad económica, con la consecuente pérdida de empleos, significó que entre marzo y noviembre los hogares hubieran perdido 29,6 billones de pesos en ingresos laborales, como lo muestra el análisis de la Anif (Asociación Nacional de Instituciones Financieras), con base en datos del Dane y el Ministerio de Hacienda.



(Para seguir leyendo: ¿Qué se podrá hacer y qué no? Las reglas de la reactivación en Bogotá)



“Básicamente hay muchísimas empresas cerradas, otras muy vulnerables, en muy malas condiciones económicas. Obviamente, esta reapertura tiene que venir de la mano de nuevos alivios de apoyo en medidas y tiene que tener una garantía de que abrimos para no volver a cerrar, porque es que abrir cuesta mucho, contratar gente, reactivar inventarios, abastecerse, que es otro problema que hay”, explica Cabal.



No se debe olvidar que “el 50 por ciento de los jóvenes ocupados en el país, y sobre todo en las principales ciudades beneficiarias de las medidas de reactivación, lo hacen en el comercio minorista, restaurantes y bares, servicios personales y de educación, así como en transporte”, recalca Oviedo.



“En el contexto de la reapertura y los desafíos vinculados a la recuperación de los niveles de empleabilidad, resulta deseable establecer estímulos y rutas preferenciales para grupos especialmente vulnerables en el contexto de la crisis económica y sanitaria: mujeres, jóvenes y personas con discapacidad, para remover las barreras de acceso al sistema laboral formal”, concluye Iván Jaramillo, director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario.



“El llamado de los comerciantes es: queremos trabajar, que nos dejen trabajar”, dice el presidente de Fenalco.



(Lea también: El impulso que el país podría perder si el paro se prolonga)

El llamado de los comerciantes es: queremos trabajar, que nos dejen trabajar FACEBOOK

TWITTER

Finalmente, el retorno de la presencialidad en la educación es clave para iniciar la recuperación de las pérdidas de bienestar de niñas, niños y adolescentes. Igualmente, las actividades de esparcimiento contribuyen a la mejora de la salud mental de los hogares urbanos (en abril, aún el 26,1 por ciento de las personas de más de 10 años reportaban sentirse solas, estresadas o preocupadas).



Para Mejía, es fundamental aumentar la rapidez de la vacunación. “Si piensan que el plan de vacunación no va a avanzar y que hay riesgos de nuevos confinamientos, eso naturalmente cambia las decisiones de inversión y las aplaza hasta tanto no se despeje el panorama”.

‘Sin salud, no hay trabajo’

El contrapeso al clamor de los empresarios, comerciantes y economistas es la mirada preocupada desde el sector de la salud. Luis Jorge Hernández, epidemiólogo, tiene una voz moderada al respecto. Señala que la reactivación es pertinente. “El covid-19 no se va a ir. Debemos aprender a convivir con el virus. No podemos estar encerrados de por vida”, asegura, y explica que las cuarentenas ya no sirven. “Solo deben aislarse los casos positivos o con síntomas y sus contactos”, explica.



Por su parte, Andrea Ramírez, médica experta en salud pública y epidemiología y profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, cree que la reapertura no debería ser total. “Debemos ser muy cautelosos en este momento”, dice, y aclara: “Se entiende la necesidad urgente de poder reactivar la economía en medio de la crisis que vive el país, pero estamos en el peor momento de la pandemia”. Los números de muertos y contagios no son favorables para nada, subraya.



(Le puede interesar: Los bloqueos no frenan la compra de vivienda)

Facebook Twitter Linkedin

Covid en Medellín Foto: AFP / Joaquin Sarmiento

Bogotá es una de las ciudades más afectadas: tiene un total acumulado de 1.014.815 casos –de los cuales más de 78.000 son activos– y 19.377 muertes. Cuando se analizan las cifras acumuladas con respecto a la semana pasada, se evidencia un aumento de aproximadamente 6 por ciento en número de casos confirmados, de 5 por ciento en fallecidos, 30 por ciento en casos activos, más del 50 por ciento en hospitalizaciones y de 1,5 por ciento en ocupación en UCI. A esto se suma que desde hace 40 días, Bogotá llegó al 90 por ciento de ocupación en UCI covid, y desde hace 21 días superó el 95 por ciento. “Eso quiere decir que ya completamos casi seis semanas en una situación crítica para el sistema de salud de la ciudad. De continuar así, en 18 días podríamos estar llegando a los 100.000 muertos en el país. Una cifra lamentable e inaceptable”, asegura Ramírez.



Según la experta, se deben extremar las medidas de autocuidado, pues hoy tres de cada 10 personas con las que tenga contacto pueden tener covid-19. “Si una persona se enferma, no puede trabajar. Si una mamá cabeza de familia sale a trabajar y se enferma, ¿cómo va a llevar la comida a la casa?”, pregunta.



José Luis Accini, expresidente de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, le aseguró a EL TIEMPO que “abrir una región (por ejemplo, la Costa) bajo el ‘irracional’ de que el pico pandémico ha pasado tiene una triple implicación negativa: en primer lugar, se envía un mensaje a la gente de laxitud frente a la única medida hoy día efectiva: la prevención. Esto produce un reforzamiento psicológico intenso y sostenido de un falso y lejano control de la situación”.



En segundo lugar, según el doctor Accini, “la reapertura visualiza al país como islas desarticuladas en la oferta del cuidado crítico, cuando deben actuar de manera coordinada y proactiva como una sola UCI: UCI Colombia”, opina.



Y por último, estas medidas, según él, “descuidan una parte frágil que está ad portas de estallar: el desgaste y el sufrimiento del cuerpo médico, talento humano multidisciplinar que tiene como factores generadores la sobrecarga laboral, el desarraigo familiar y el golpe moral de que resulta del fallecimiento de tantos pacientes”, concluye el experto.



Para Javier Jaimes, colombiano investigador epidemiólogo de la Universidad de Cornell (N. Y.), la recomendación más importante para esta reapertura es intensificar las campañas de promoción del autocuidado. “A pesar de que va a haber mucha más gente afuera, es clave que se evite ir a lugares donde hay muchas personas, que se siga usando el tapabocas y se siga manteniendo el distanciamiento físico”, sugiere.

El covid-19 no se va a ir. Debemos aprender a convivir con el virus. No podemos estar encerrados de por vida FACEBOOK

TWITTER

(Le puede interesar: Ingreso mínimo dependerá del número de personas por hogar)



Moisés Wasserman, exrector de la Universidad Nacional, cree que la reapertura es necesaria. “La gente no aguanta más”, asegura. Según él, resulta ingenuo hablar de confinamientos en estos momentos. Y concluye: “Ojalá se pudiera lograr con autodisciplina. No hay más remedio que regresar a la vida y aprender a manejar bien la situación. Es importante la autodisciplina y la consideración con los demás como obligación humana”, finaliza.



La aceleración de la vacunación es una gran luz de esperanza. En la semana del 17 al 23 de mayo, se aplicaron en promedio 120.705 dosis diarias, y en la semana siguiente ya eran 217.358, para un crecimiento del 80 por ciento en el ritmo de vacunación. Y esta semana, con los datos de lunes a viernes, el promedio subió a 283.764 dosis, lo que representa un salto del 30 por ciento con respecto a la semana anterior. La meta inicial de alcanzar las 250.000 vacunas diarias de forma sostenida ya se superó, y ahora el objetivo es estar por encima de las 300.000.



Pero a pesar de este gran avance, está claro que todo se juega en el comportamiento que tengan los ciudadanos con respecto al acatamiento de las normas de bioseguridad. Eso será lo que determine si la reactivación se logra sacar adelante con el menor número de muertes posibles o si, por el contrario, nos pone en un escenario que nos obligue a volver a las restricciones. Está en las manos de todos y cada uno de nosotros.

MATEO ARIAS Y SIMÓN GRANJA

REDACCIÓN DOMINGO