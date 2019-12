El reto de llegar a enero con algunos recursos de la prima

En temporada de fin de año lo que hay son cosas en que gastarse la prima. Sin embargo, es clave aceptar el reto de lograr que esos recursos extras que le girará su empleador antes del 20 de diciembre, le alcance para llegar, aunque sea con algunos pesos, hasta enero. He aquí algunas sugerencias de los expertos para lograrlo.

1. Ir de vacaciones si, pero...



Todas las encuestas señalan que la mayor parte de los colombianos dispondrá de sus recursos extra par ir de vacaciones o dar regalos.



Si usted no dispuso de un plan de ahorro desde enero para ir de vacaciones, la sugerencia es hacer viajes cortos que también resultan divertidos pero más económicos.



2. Cómo regalar sin gastar mucho



En cuanto a los regalos, la cruda realidad es que muchas veces se entregan para ser parte de la temporada, sin que se tenga en cuenta el gusto del destinatario. De esa manera, lo que se hace es desperdiciar los recursos.



La recomendación. Entregue obsequios que no necesariamente tengan un precio, sino un valor. Allí caben desde objetos singulares de elaboración propia (Cajas con mensajes, por ejemplo) o simplemente, una visita, actividad que se ha vuelto una joya en medio de la poca presencia que está promoviendo el uso de las redes sociales.



Si desea dar regalo que consigue en el comercio, procure hacer una actividad que, de paso, será de integración entre amigos o familiares. Por ejemplo, convoque a escribir una carta al Niño Dios con una petición de obsequio. Así irá a la fija y, al menos la inversión no será en vano.



Otra alternativa es convocar a la familia o amigos a Jugar al amigo secreto con tope de dinero. Así, en vez de dar muchos regalos, solo tendrá que comprar uno, pero todos en el grupo tendrán un obsequio.



3. Pero la cena navideña hay que hacerla



Una de las tradiciones más arraigadas en el país, para Navidad y Año Nuevo, es reunir a la familia alrededor de la cena. Que tal si cada integrante lleva una parte del plato gastronómico que vayan a preparar. Será también una forma de integración y participación.



4. Deudas por amor.



Es muy común que las personas, aún sin los recursos suficientes, terminen endeudándose para demostrar amor. Esta es una práctica poco sana para sus finanzas. El amor no solo se demuestra con regalos, también con cercanía y un simple: 'me importas'.



5. Emprenda un negocio.



Si definitivamente su generosidad le impide pasar desapercibida esta época y le parece que hay que obsequiar al portero, a la empleada doméstica, al vecino, lo mejor es que disponga de más recursos. La sugerencia es que, en vez de ser un simple consumidor, se convierta en un emprendedor. Y, precisamente, esta época es apropiada para ello. Qué tal si usted es el que elabora los detalles que los demás van a regalar, la decoración navideña que van a usar, o la comida que degustarán. Así, no solo se asegurará que parte de su prima llegará hasta enero, sino que tendrá otros recursos adicionales. Usted elige.



