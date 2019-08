El mayor productor de cerdo del mundo venderá hamburguesas vegetales

El mayor procesador de carne de cerdo del mundo está entrando en el mercado de rápido crecimiento de proteína de origen vegetal.



Smithfield Foods, una compañía de alimentos de US$ 15.000 millones, va a introducir en el mercado una nueva línea de productos a base de soya con la marca 'Pure Farmland', que incluye hamburguesas, albóndigas y empanadas de desayuno, según un comunicado difundido el lunes.

Las grandes compañías cárnicas están compitiendo para ponerse al día a medida que las proteínas de origen vegetal atraen el interés de los consumidores.



Beyond Meat Inc. ha aumentado su valor desde su debut bursátil en mayo y sus hamburguesas y salchichas se encuentran ahora en miles de tiendas y restaurantes en Estados Unidos.



Impossible Foods, su principal competidor, ha ampliado recientemente la presencia de su hamburguesa a nivel nacional con la cadena de comida rápida Burger King.



Smithfield sigue a otras grandes compañías cárnicas al adoptar proteínas alternativas.

Ya hay varios jugadores en el mercado

Tyson Foods ha anunciado que ofrecerá una hamburguesa hecha en un 50 % con carne de res y el otro 50 % con proteína de guisante, mientras que Perdue Farms introducirá "Chicken Plus", unos bocaditos empanados hechos con una mezcla de pollo, coliflor y garbanzos.



Ante el éxito de Beyond and Impossible, otras compañías están tratando de sacar provecho a la popularidad de la tendencia "flexitariana": consumidores que no evitan la carne por completo, pero quieren reducir su consumo reemplazándolo con otras opciones vegetales.



La categoría de proteína vegetal podría captar hasta el 10 % del mercado mundial de carne en diez años, llegando a US$ 140.000 millones, según un informe reciente de Barclays.



Smithfield fue adquirida en 2013 por WH Group, que cotiza en la bolsa de Hong Kong. En los últimos años ha tratado de introducirse más en el mercado de alimentos envasados, centrándose en productos como las lonchas de jamón y las chuletas de cerdo marinadas, para compensar la volatilidad en su negocio de productos básicos.



BLOOMBERG