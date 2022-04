La discusión sobre la necesidad de una reforma pensional, que le ponga fin de una vez por todas a la inequidad, la baja cobertura y los desequilibrios del actual sistema que opera en país volvió a encenderse.



No solo por la importancia misma del tema, sino porque en medio del debate político de cara a las elecciones presidenciales, Gustavo Petro, candidato por el Pacto Histórico, propuso una reforma bajo un modelo de pilares en el que las cotizaciones de las personas hasta cuatro salarios mínimos irían directamente al régimen público (Colpensiones), y a partir de allí, a fondos de capitalización.



Su propuesta también incluye un bono pensional mensual de 500.000 pesos para 3 millones adultos mayores, con un costo de 18 billones de pesos, que se cubriría con recursos de los actuales fondos privados.



La iniciativa causó revuelo y rechazo, pues muchos coincidieron en que con ello se busca nacionalizar el ahorro del público, algo similar a lo ocurrido en Argentina hace más de una década (2009) con consecuencias nefastas para las pensiones y esa nación.

Juan David Correa, presidente de la AFP Protección, en entrevista con EL TIEMPO, dijo que el país requiere que “se hagan propuestas responsables y coherentes con la realidad del país en lo social, en lo fiscal y que brinden solución a ese diagnóstico que ya existe”.

Juan David Correa, presidente de Protección. Foto: Protección

¿Debería el próximo gobierno hacer una reforma pensional?



Contundentemente sí. Incluso, lo vengo planteando desde antes de las elecciones pasadas. No creo mucho que se necesiten más diagnósticos porque los tenemos claros, necesitamos es capacidad de ejecutar y avanzar en temas de cobertura, equidad y sostenibilidad. Más que una reforma, requerimos un sistema integral de protección a los adultos mayores.



¿Cómo evitar que esa discusión urgente no se quede solo en un tema de campaña?



Acá la invitación que quisiera hacerles a todos los actores para que, de este diálogo, construyamos una discusión con todos los argumentos, los juicios y diagnósticos que existen es que esas propuestas que surjan las hagamos pensando en la construcción de ese futuro que queremos para todos los colombianos. Que se hagan propuestas responsables y coherentes con la realidad del país en lo social, en lo fiscal y que brinden solución a ese diagnóstico que ya existe.



Gustavo Petro propone cotizar a Colpensiones hasta cuatro salarios mínimos y desde ahí en fondos de capitalización, ¿esto es viable?



Las discusiones que se den frente al sistema pensional deben ser con criterio técnico, que contribuyan a mejorar las condiciones en favor de todos los colombianos. Por ello, las propuestas no deben partir de si existe o no un régimen u otro, o qué monto ahorrar aquí o allá, sino que este sea un sistema equitativo y sostenible en favor de los colombianos, y que los actores, Colpensiones y fondos privados, puedan competir bajo los mismos principios. Es por esto, por ejemplo, que en ejercicios de construcción colectiva como ‘Diálogos Improbables’, destacamos la importancia de lograr un sistema que sea flexible, que se acomode a la realidad de los colombianos y no al contrario.



En ese sentido, ¿qué es lo que necesita el país?



Lo primero, un pilar solidario. El país ha sembrado una semilla importante que hay que fortalecer alrededor del programa Colombia Mayor, esa es la base que nos permitiría ampliar la cobertura. Lo que hemos dicho es que si reubicamos los subsidios a las grandes pensiones, una persona que está en ese programa puede recibir hasta 350.000 pesos, mucho más de los 80.000 mensuales de hoy.



Lo segundo, de cara a lo que es la realidad del país, es un pilar contributivo con el que se construya ahorro en la cuenta individual de cada colombiano de manera simétrica, porque lo que tenemos hoy son dos sistemas en competencia, uno de reparto y otro de ahorro individual con parámetros diferentes y subsidios diferentes. Entonces, nuestra aproximación es que tengamos un pilar contributivo en el cual la prestación de ese servicio pueda correr por cualquier tipo de entidad pública o privada.



Colpensiones tendría que operar como un fondo privado...



Lo que decimos es que Colpensiones puede ser una compañía como los fondos privados actuales, con unas mismas condiciones, y eso permite que le demos sostenibilidad fiscal al sistema. Hoy tenemos en ese mismo pilar competencias, algo que es asimétrico. Allí necesitamos simetría, incorporando todas las variables de cara a lo que es la realidad de los colombianos.



¿Qué otro aspecto es necesario?



Hay un tercer pilar arriba que es el ahorro voluntario, porque la esperanza de vida sigue creciendo. Antes se trabajaban 40 años para vivir 20, ahora trabajamos 40 para vivir otros 40 en jubilación, por lo que, en la medida de lo posible, se requiere que haya una contribución adicional y un aporte voluntario para efectos de complementar esos recursos necesarios para el futuro.



Necesitamos un pilar contributivo que construya ahorro individual. Hoy existen 350 billones de pesos de los colombianos que ayudan al desarrollo económico del país. Cerca del 5 por ciento del PIB ocurre porque ese ahorro privado está invertido en proyectos de desarrollo, mientras los colombianos se benefician de los rendimientos de esos recursos.



¿De dónde saldrán los recursos para darle sostenibilidad al tema solidario de los adultos mayores?



Lo primero es que con la cobertura de hoy, si reenfocamos los subsidios que tenemos en los salarios más altos (quintiles 4 y 5), ahí empezamos a generar posibilidades para que se tenga un claro enfoque alrededor del pilar solidario y habrá que mirar hasta dónde hay capacidad adicional del mismo Estado para efectos de seguir dando cobertura y amplitud a Colombia Mayor, pero deben ser recursos del Estado.



Creo que esa es una semilla y un punto de partida para ampliar la cobertura paralelo a todas las discusiones que también se deben hacer de cara a una mirada hacia una reforma laboral, de tal manera que los empresarios del país encuentren los incentivos para seguir generando empleo formal.



Es decir, se requiere en paralelo una reforma laboral...



Tenemos que hacer muchas cosas y una de esas, como lo mencioné, es cómo les damos más posibilidades a los trabajadores formales para que realmente coticen. Ahí el tema es cómo incentivar que las empresas generen más empleo formal.

Por eso, cuando se habla de estos temas no solo se puede tocar lo pensional sino hay que profundizar alrededor de una reforma laboral para que los empresarios tengan la posibilidad de fomentar mayor nivel de empleabilidad y que los colombianos tengan un compromiso claro alrededor de la cotización para su pensión.



La Misión del Empleo y Fedesarrollo también han abordado el tema de las pensiones, ¿qué tomaría y qué no de esas iniciativas?



Desde Protección valoramos y resaltamos este tipo de ejercicios, que aportan a la conversación en torno no solo al sistema de pensiones que necesita el país, sino a la urgencia de establecer un sistema integral de protección a la vejez. Partiendo de las propuestas proyectadas por La Misión del Empleo y Fedesarrollo, reiteramos que el foco de los cambios más importantes debe estar concentrados en la capacidad del sistema de ser equitativo, sostenible y con amplia cobertura. De otra manera, será difícil sortear las falencias del mismo.



Una queja constante de las personas es que el monto de las mesadas de los fondos privados es muy bajo...



Lo que sucede es que acá estamos comparando un sistema subsidiado con otro que no lo es. Lo cierto es que una persona de salario mínimo en Colombia se jubila con el ciento por ciento de su mesada en cualquiera de los dos sistemas, porque si logra lo parámetros, pero no los recursos necesarios, se activan los mecanismos de solidaridad.



Lo importante es seguir impulsando el ahorro debido a las mayores tasas de longevidad. Entonces, se requiere de mecanismos de ahorro adicional porque la esperanza de vida aumenta en promedio un año cada cuatro años. Ahí existen retos inmensos, tenemos que ahorrar más, que las personas coticen más años y de manera persistente.



Francia Márquez dice que los pocos pensionados de las AFP muestran el fracaso de este sistema, ¿qué opina?



Para comprender a qué corresponde la diferencia en la cantidad de pensionados de cada régimen es importante tener en cuenta que el régimen privado fue fundado en 1994 y solo lleva 27 años en operación, 50 años menos que el régimen público. Además, así como el Rais es joven, sus afiliados también lo son: su edad promedio es de 35 años. Se trata de trabajadores que aún están cotizando para alcanzar la edad de pensión y apenas están construyendo su ahorro.



