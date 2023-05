Durante la conferencia de resultados de Ecopetrol en el primer trimestre de 2023, el presidente de la compañía, Ricardo Roa, explicó cuáles son las prioridades de su gestión y aclaró que los nuevos contratos de exploración aún son importantes, pues otorgan estabilidad a largo plazo.



Roa, quien asumió la dirección de la petrolera con una visión ambiental, explicó que su intención no es detener la firma de nuevos contratos de exploración, pues estos garantizan que la estabilidad de la empresa se mantenga a largo plazo.



"No es cierto que el presidente de Ecopetrol haya dicho que no firmará nuevos contratos de exploración, ojalá haya más y ojalá sigan habiendo rondas porque es lo que le da la estabilidad a una empresa petrolera en el largo plazo; el incremento de sus reservas, y para incrementarlas hay que tener áreas para buscar petróleo y gas", afirmó.



El directivo añadió que lo que sí intentó explicar en su momento fue que Ecopetrol mantendría rentable su operación con los recursos disponibles: "lo que sí he dicho es que, con los contratos existentes, vamos a tener el gran reto de hacer una mayor eficiencia".



Presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. Foto: Néstor Gómez. El Tiempo

Roa aprovechó la ocasión para recordar que, a la fecha, Ecopetrol cuenta con 48 contratos disponibles para explorar y buscar petróleo y gas. Además, "también hemos encontrado oportunidades en 30 contratos de explotación, dentro de los que podemos y vamos advirtiendo posibilidad de nuevos hallazgos", explicó.



El directivo comentó que es consciente de la situación actual en donde se está haciendo una revisión sobre la disponibilidad de recursos de la nación para atender el aumento de la demanda de combustible a nivel nacional, por ello, su labor es "robustecer la eficiencia y la competitividad de las actividades y líneas de negocio". El gran reto de todo esto será garantizar la transición energética sin descuidar la protección del negocio tradicional.

