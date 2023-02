Colombia enfrentaría un déficit de gas desde 2027, es decir, el gas producido localmente y el importado por medio de la regasificadora de Cartagena, Spec, no alcanzaría para cubrir las necesidades locales para dicho año.



Así lo explicó en su momento el entonces director de la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), Christian Jaramillo, quien expresó que esta era una de las razones que motivaban la licitación de la Regasificadora del Pacífico.



En este contexto, la Sociedad Portuaria El Cayao (Spec) anunció que estaba realizando un estudio de mercado para establecer el interés que hay para ampliar su capacidad de regasificación. Actualmente esta infraestructura tiene la capacidad de regasificar 400 millones de pies cúbicos por días (Mpcd) y con esto buscaría aumentar en 50 Mpcd para cierre de este año e incluso a 2026 podría llevarse a 530 Mpcd la capacidad.



De acuerdo con Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, gremio de generadoras térmicas, esto permitiría ampliar el plazo para que haya un déficit, aunque esto dependerá en gran medida de cuál sea la magnitud en la que se aumente la capacidad de Spec.



Las plantas térmicas y las grandes industrias tienen un alto consumo de gas.

Sin embargo, la posibilidad de un déficit llevó a que la Upme sacara por segunda vez la licitación para construir la Regasificadora del Pacífico. De esta forma, esta infraestructura permitiría aumentar en otros 400 millones de pies cúbicos por día la capacidad de procesar gas natural licuado (GNL) importad,o para atender la demanda del sur del país.



Castañeda explicó que hay una serie de retos regulatorios para ambas regasificadoras.



En el caso de Spec, en 2026 se vencen los términos regulatorios que especifican su remuneración.



En la actualidad el pago se hace 50% por parte de las térmicas y el otro 50% viene dado por las restricciones del sistema eléctrico. Por esto le han pedido a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) que se tomen prontas medidas para resolver estas dificultades y que no se llegue al límite de tiempo para establecer nuevamente el mecanismo.



Ahora bien, con respecto a la Regasificadora del Pacífico, esta es una obra que ha generado una serie de reparos en la industria. Algunos de los comentarios que se han hecho es que por su ubicación sería más cara, dado que requiere la construcción de un gasoducto para unir la terminal con el sistema.

Barrancabermeja

A esto Castañeda agrega que para esta obra aún no se han hecho los esquemas de remuneración que especifiquen de forma clara cómo se va a pagar su funcionamiento.



“Si bien salió en la consulta un posible esquema de pago, aún la Creg no ha sacado las regulaciones necesarias”, explicó.



Todo esto se da en el marco del anuncio del Gobierno Nacional de no otorgar nuevos contratos de exploración petrolera. Esto, pues según la ministra de Minas y Energía, los recursos del offshore y los prospectivos y contingentes, permitirían tener una autosuficiencia incluso hasta 2042.



Si bien el informe en el cual se basó para establecer este dato ha sido cuestionado, la Ministra ha señalado que la información allí presentada es certera. Por ello, Castañeda explicó que el mercado térmico, que es el principal comprador de gas del país, está a la espera del informe de recursos y reservas que presentará la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) en mayo.



Esto permitirá establecer la necesidad aún mayor de importar gas natural. Hasta el momento, varias compañías han anunciado hallazgos de gas, que se podrían agregar a las reservas actuales, aumentando la autosuficiencia del país.



Durante el segundo semestre del año es que se hacen las negociaciones de contratos para compra de gas.



“Fuera de esa ventana se pueden hacer compras pequeñas en el mercado secundario. Pero una vez se conozca la Producción Total de Demanda (PTD) en mayo y se cruce con demanda para que se pueda hacer la contratación”, apuntó el líder gremial.



Con base en estos resultados, así como el avance de la expansión de la construcción de la Spec y regasificadora del Pacífico, el mercado de la generación térmica así como otros consumidores de este gas podrán actuar para contrarrestar un posible déficit para los próximos años.

Estudio de expansión de Spec

A finales de enero, la Sociedad Portuaria El Cayao (Spec) lanzó un sondeo de mercado con el fin de conocer los intereses de actores por una ampliación de su capacidad de regasificación.



De acuerdo con José María Castro, gerente de Spec, aquellos actores que quieran desarrollar el mercado y para ello requieran de una mayor capacidad de gas natural pueden participar en el proceso que estará abierto hasta el 20 de febrero.

