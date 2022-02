La Superintendencia de Transporte abrió investigación administrativa y formuló pliego de cargos en contra de los dueños de un predio aledaño al peaje de Altamira, ubicado en el corredor Neiva-Mocoa-Santana en el Huila.



La decisión se tomó porque presuntamente construyeron en su propiedad un camino alterno para que los usuarios de la vía puedan evadir el pago de dicho peaje, y por realizar cobros no autorizados para permitir el paso de vehículos particulares y de servicio público de transporte, generando incumplimiento de las normas y las políticas de legalidad establecidas por el Gobierno Nacional.



Según el Superintendente de Transporte, Wilmer Arley Salazar Arias, “es la primera vez que la Entidad abre un proceso administrativo sancionatorio por este tipo de hechos que desconocen el carácter de servicio público esencial que tiene el transporte, el cual se encuentra sometido a la regulación, vigilancia y control del Estado con el fin de garantizar su defensa y protección”.



La Superintendencia de Transporte recibió varias denuncias sobre una presunta evasión del pago del peaje de Altamira, ubicado en el PR 60+0500 RN 4505 margen izquierda del corredor vial concesionado Santana - Mocoa – Neiva, debido a que existe un camino adyacente a la vía concesionada, en un predio cuya propiedad es de particulares que presuntamente estaría siendo utilizado para evadir el pago de dicho peaje.

Al parecer, los propietarios de este predio, José Nelson Cardozo y Alba Luz Girón, construyeron un camino que permite que el usuario de la infraestructura de transporte esquive la estación de peaje de Altamira en el Departamento del Huila.



Esta maniobra es realizada, presuntamente, tanto por conductores de vehículos particulares como por conductores de vehículos de transporte público, con el beneplácito de los propietarios del predio ya que al parecer cobran el paso de los vehículos, estableciendo horarios como si se tratase de la prestación de un servicio autorizado, cuando no es así.



“La actividad que realizan los propietarios del predio o las personas autorizadas por ellos o las personas que hacen presencia en el camino adyacente al lugar no cuenta con permiso o autorización alguna; por lo tanto, la disposición del predio privado para el tránsito de los vehículos, los presuntos cobros que se efectúan en consecuencia, así como la organización de un horario, serían completamente ilegales”, dijo el organismo de control.



Y a recalcó que el camino de propiedad privada adyacente al lugar en donde se encuentra ubicada la estación para el cobro del peaje de Altamira en el corredor vial concesionado Neiva - Mocoa – Santana no hace parte del corredor vial que fue concesionado bajo el contrato de concesión de la APP No. 012 de 2015.



Es decir, al ser terreno natural, se encuentra ausente cualquier construcción de carácter técnico, como tampoco cuenta con ningún tipo de señalización, con las consecuentes afectaciones a la seguridad vial.



Por lo anterior, la Dirección de Investigaciones de Concesiones e Infraestructura de la Supertransporte encontró méritos para iniciar investigación administrativa de carácter sancionatorio por la presunta facilitación en que incurren unas personas particulares quienes ponen a disposición de los usuarios del corredor vial concesionado un predio privado con fines de evadir el pago del peaje de Altamira y proceder con un cobro de un servicio ilegal, no autorizado.



Los investigados se exponen a una multa de hasta 700 salarios mínimos mensuales, es decir, 700 millones de pesos.

