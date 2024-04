'El país estaría a días de racionamiento de luz': Asoenergía

Sandra Fonseca, directora del Asoenergía, la Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales para la competitividad explicó que la situación de las pocas lluvias, el nivel de los embalses en Colombia y las medidas que ha adoptado el Gobierno Nacional, son un preámbulo para el racionamiento de luz.

“Las medidas aplicadas por ministerio fueron tardías, desafortunadamente, y ahora solo tratamos de resolver cómo cubrir la demanda con la oferta disponible. Esto quiere decir que, si no llueve, y la demanda se incrementa aún más, estaríamos a días del racionamiento”, dijo Fonseca.

Para la directiva el Gobierno debió tomar más decisiones que esperar a que las lluvias de abril fueran suficientes para la demanda de energía de Colombia.

"Hay medidas que desde hace mucho debieron entrar en vigor, pero que aún no están, a pesar de la crítica situación en la que está el país, se esperaba que lloviera en abril y que en los próximos días la situación cambie no es lo adecuado. De hecho lo hace más y más delicado. No se había usado plenamente toda la generación térmica hasta hoy y se sigue con el agua, así que es un circulo complejo", expuso.

Para Fonseca además no hay un incentivo para que los usuarios ahorren, para que las plantas de centros industriales entren a operar, así que el sistema está siempre al borde de la capacidad.

"La situación está muy delicada porque estamos usando todos los recursos disponibles,todas las térmicas, toda la hidráulica, todas las no renovable y al hacerlo también usamos el agua que es la que debería estar ahorrándose y siguen bajando los niveles de los embalses, así que en la medida de que no llueva suficiente van a seguir bajando. Así que estamos a días de llegar a un punto en que no se puede seguir desembalsando y ahí es cuando habrá que empezar a programar los racionamientos",detalló.

Con la lluvia de ayer ingresaron cerca de 68 GW hora /día, pero hoy se programaron 122 GW/hora /día de generación térmica, lo que quiere decir que el país está usando toda la generación disponible para hacer más energía.

La directiva apunta a que si bien el ministro de minas y Energía, Andrés Camacho ha dicho que no es cierto y ordenó a las termoeléctricas del país operar al máximo de generación todos los días de la semana, como una media transitoria para enfrentar las condiciones energéticas del verano 2023-2024, "estas son medidas contrarias, son tardías e inoportunas y que además no tienen la responsabilidad de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, Creg y faltan muchas cosas en medio aparte del tema estructural".

La directiva enfatizó en que a Colombia le faltan obras de expansión en la infraestructura para la generación, transmisión y distribución de energía.

"Tenemos que ser realistas y estamos a días de enfrentar la programación de los racionamientos que se deben hacer de acuerdo a lo que establece la Creg en el Estatuto de desabastecimiento para situaciones de riesgo y lo que dice es que se le debe pedir al ministerio que lo declare, pero no sabemos si esas serían las condiciones porque el ministerio sacó una resolución para programar la generación térmica máxima que inició hoy. Así que ahora estamos sujetos a lo que el ministerio decida" señaló Fonseca.

Para la directora este punto vuelve a poner la atención sobre el limbo institucional. "La Creg ha estado inoperante por casi dos años o por lo menos ha estado en una interinidad muy complicada y las decisiones sectoriales las ha tomado el ministerio y necesitamos que se tome la determinación de los racionamientos para evitar que bajen a los niveles en los que ya no puedan operar".

Forero puntualizó en que el problema parece ser que el Gobierno sigue esperando las lluvias, "si hay que respetar la institucionalidad y hay que incentivar el ahorro de manera económica, bajando las tarifas y que se va a pagar a los usuarios que bajen el consumo, pero vemos además que el mensaje es que lo que se genera en térmico va a subirla y eso no es un incentivo. No hay una tranquilidad en el sector, ni en la entidades. La economía de un país no puede estar dependiendo de si llueve un fin de semana o no, hay que solucionar el problema de fondo".

