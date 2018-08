Empleo, objetivo de la reforma tributaria: Duque

El presidente de la república, Iván Duque, se comprometió de nuevo ante los banqueros y voceros del sector financiero colombiano a adelantar las reformas de fondo que el país necesita para lograr un país más equitativo, eficiente, seguro y atractivo para la inversión, y donde no haya brechas sociales tan marcadas como las que existen hoy en día.

Al clausurar la Convención Bancaria, en Cartagena, Duque dijo que “el gran objetivo es la equidad”, y para alcanzarla recordó que su propósito es trazar políticas de largo plazo con las cuales se logre hacer las transformaciones de fondo que requiere el país para consolidar su crecimiento, sin diferencias ideológicas.



“Es lo que quiero dejar después de estos cuatro años”, señaló el mandatario.

En ese sentido, se comprometió a combatir la informalidad laboral, la cual considera una de las mayores amenazas para Colombia, pues el fenómeno afecta no solo la sostenibilidad de la salud, del sistema pensional, sino también el sistema tributario.



Además, habrá mano fuerte para erradicar la corrupción, la ineficiencia y la incapacidad del Estado para ejecutar las políticas públicas, y recordó que “el 60 por ciento del presupuesto son inversiones económicamente improductivas”, algo que no puede continuar sucediendo en un país con tantas necesidades en el terreno de lo social.

El presidente Duque mencionó cuatro de los principales retos que se ha fijado en su administración y que en su opinión son la base fundamental para encarrilar el país hacia el logro de su objetivo de una nación más igualitaria y equitativa.



“Nuestros retos están enfocados en lograr una mayor formalización laboral, algo que no se puede hacer por decreto sino apoyando a las empresas, que son las que generan empleo; también, en la defensa de la legalidad, la lucha contra la corrupción y el logro de un Estado más eficiente, sin nóminas paralelas ni peregrinación burocrática, y con un ahorro efectivo en el gasto del Estado ”, agregó Duque.

Sin embargo, señaló que varios de estos propósitos no se lograrán si el país no consigue además un sistema tributario que le quite cargas a quienes generan el empleo formal en el país. Por eso recalcó que en materia tributaria, buscará que Colombia pueda tener una reforma “proformalización, proempleo, proinversión y procompetitividad”.



En su discurso de clausura de la 53.ª Convención Bancaria, Duque les dijo a los asistentes que trabajará para adecuar el marco regulatorio que permita acelerar la incursión de la tecnología en el sector financiero, que incentive al ciudadano a usar esas tecnologías, e hizo un nuevo llamado a los empresarios a profundizar el mercado de capitales, ante lo cual no descartó la posibilidad de llevar empresas públicas a este.

Semillero de propietarios

También en la Convención Bancaria, el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, presentó el programa ‘Semillero de propietarios’ para beneficiar con vivienda propia a 200.000 familias que hoy viven en arriendo en condiciones precarias.



La idea, explicó Malagón, es que una familia que hoy paga entre 10.000 y 15.000 pesos diarios o unos 350.000 pesos al mes por arrendar una habitación pueda generar un ahorro que al cabo de dos años, permita contar con una base para la cuota inicial de la vivienda, sin que implique un esfuerzo monetario adicional. La persona tendrá que inscribirse en el programa, seguir en su vivienda actual, y el Gobierno le subsidiará parte del arriendo.

CARLOS ARTURO GARCÍA