Nuevo ‘round’ entre ingenieros y Gobierno por los pliegos tipo

Luego de que la Agencia Nacional de Contratación (Colombia Compra Eficiente) expidió el pasado 21 de julio la resolución 116, que introdujo modificaciones a tres cláusulas del factor de calidad en los pliegos tipo, para la modalidad de contratación bajo el esquema de licitación pública, el sector de la ingeniería mantuvo sus reparos por el aumento de los ofrecimientos absurdos y desbordados en los procesos de contratación.

Hace unos días, en una carta enviada al director de Colombia Compra Eficiente, José Andrés O’Meara, el presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, Juan Martín Caicedo, y el presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, Germán Pardo, le pidieron al funcionario reconsiderar la norma, que introdujo límites a los criterios de garantía suplementaria o adicional, cuadrillas de trabajo adicional y mantenimiento adicional, que se incluyeron dentro del factor de calidad.



“En el corto tiempo de aplicación de esta versión 2, un poco más de 4 meses, se constató nuestras preocupaciones sobre la posibilidad de que el Estado recibiera ofertas con ofrecimientos absurdos y desbordados, sin fundamento técnico ni económico alguno, solo con el ánimo de ser los adjudicatarios de los contratos, y se hicieron realidad”, señala la comunicación.

Y agrega que el ajuste tampoco resuelve la preocupación sobre la eliminación definitiva del requisito de visita al sitio de obra, que a pesar de ser opcional para la entidad que contrata, ha sido utilizado históricamente para restringir e imposibilitar la participación de interesados, e inclusive para direccionar los procesos a únicos oferentes.



El presidente de la CCI, Juan Martín Caicedo, señala que dichos límites no tienen fundamento porque el problema no es tener un tope, sino que la ingeniería no puede asumir costos y gastos que no estén presupuestados en los contratos de obra, lo que lleva a que sean las pymes de ingeniería las más perjudicadas.



Lo anterior porque no tendrán la capacidad de ofrecer mayores garantías de estabilidad de las obras que las que la misma ley exige, o hacer mantenimientos adicionales de las obras entregadas y recibidas a satisfacción hasta por dos años y medio, pues no habría margen de utilidad en los contratos.

Privado vs. público

Pero mientras los gremios sostienen que al ser bienes públicos, cualquier ofrecimiento adicional en las obras públicas deben ser remunerados por el Estado, el director de Colombia Compra Eficiente, José Andrés O’Meara, señala que mientras los gremios defienden los intereses económicos de sus afiliados, la Agencia salvaguarda el interés general de la sociedad que necesita obras de calidad. “Es una tensión de intereses particulares y generales”, indicó el funcionario.



Y agregó que cuando se respetan los documentos y pliegos tipo no hay únicos oferentes. “Al contrario, hay pluralidad de oferentes y para eso nacieron”, recalcó O’Meara, al revelar que mientras para 72 procesos adjudicados entre agosto y octubre del año pasado hubo un promedio de 27,84 oferentes, para otros 140 procesos entre noviembre del año pasado y enero de 2020 el promedio fue de 17,27 oferentes.



Pero este año, en un análisis a 13 procesos adjudicados entre febrero y junio, el promedio ascendió a 52,92 oferentes.



En cuanto al impacto en las pymes, el funcionario dice que son las primeras beneficiadas porque antes de los pliegos tipo, para construir 10 kilómetros de carretera les pedían experiencia en 100 o 200 kilómetros para no habilitarlas, pero ahora con cuatro contratos que sumen los 10 kilómetros como experiencia quedan habilitadas.



A juicio de O’Meara, los pliegos exigen más calidad para las obras y no puede haber haber más riesgos por exigir esa calidad.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS - EL TIEMPO