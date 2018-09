'Ley de financiamiento es para quitar ineficiencias'

Cuando el presidente Iván Duque señaló que el Gobierno no ha hablado de una reforma tributaria como tal, sino de una ley de financiamiento para conseguir los recursos para el funcionamiento del Estado en el 2019, se refería a que el Ejecutivo está planeando una exhaustiva revisión de la estructura de operación de las entidades públicas, con el fin de detectar ineficiencias que permitan liberar recursos, así como apretarle más el cinturón al gasto público y poner en venta activos que no le producen a la Nación.

Todo ello con el objetivo de tapar el descuadre de 25 billones de pesos que hay en las partidas planteadas para el Presupuesto General de la Nación del próximo año, toda vez que se detectó una serie de planes desfinanciados y sin los recursos asegurados.

En la clausura del congreso anual de Confecámaras, el director de la Dian, José Andrés Romero, explicó que la ley de financiamiento abarca aspectos adicionales a los impuestos, que son solo una fuente adicional de los ingresos del Estado.

Ley de financiamiento incluye recorte de gastos, apretón de cinturón, identificar cuáles entidades son ineficientes y cuáles necesitan o tienen muchas veces presupuestos que no ejecutan, entre otras

“La ley de financiamiento incluye recorte de gastos, apretón de cinturón, identificar cuáles entidades son ineficientes y cuáles necesitan o tienen muchas veces presupuestos que nunca ejecutan, mirar qué activos de la Nación están siendo improductivos para ver qué podemos vender y de dónde podemos conseguir recursos y qué otros temas financieros podemos mover para que la fuente de financiación de esos 25 billones de descuadre en el presupuesto no sean simplemente los impuestos”, señaló el funcionario.



Y señaló, adicionalmente, que se revisará si hay un espacio en materia de endeudamiento, “porque lo que no queremos es aumentar las cargas tributarias”.

Romero explicó que el impuesto simple será el remplazo del monotributo, cuya base no será hasta los 100 millones de pesos de ingresos sino que irá hasta los 2.500 millones anuales, para pasar de 229.000 la base de empresas que declaran renta a unas 600.000, pero con tarifas bajas por sector, según ingresos y no sus utilidades.

Periodicidad mensual

El impuesto se pagaría mensualmente con base en los ingresos de cada tipo de actividad económica y, por ejemplo, para el comercio la tarifa debería estar entre 3 y 8 por ciento; para el sector de servicios, entre el 4,5 y 10 por ciento; la de hoteles y restaurantes, entre el 10 y 15 por ciento (incluiría el impuesto al consumo.

El funcionario reconoció que la meta de recaudo no se cumplirá, pues entrarán 131,5 billones de pesos frente a una proyección de 135,7 billones.



ÓMAR AHUMADA

ECONOMÍA EL TIEMPO