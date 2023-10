Minminas desestima riesgo de apagón tras advertencia de XM sobre empresas de energía

Recientemente, XM -operador del sistema interconectado y administrador del mercado de energía mayorista de Colombia- hizo un análisis de riesgo financiero que persiste entre los comercializadores de energía eléctrica que operan en Colombia. El estudio, conocido en primicia por EL TIEMPO, advierte sobre un posible efecto dominó que podría hacer colapsar financieramente a 36 empresas.



(Le recomendamos consultar: XM advierte efecto dominó que haría colapsar a 36 empresas de electricidad)



El ministro de Minas, en la mañana de este jueves 5 de octubre, habló sobre el informe y la situación de las compañías del sector en entrevista con 'W Radio'.

Al ser cuestionado sobre una presunta amenaza de apagón, el funcionario dijo: "Tenemos las estadísticas de cada uno de los embalses. En términos de energía, los datos nos muestran que tenemos el cubrimiento suficiente".



Y aclaró: "El tema más importante que estamos atendiendo es financiero de las empresas para que tengan condiciones de superar el Fenómeno de El Niño". De acuerdo con el funcionario, desde el Gobierno se está desarrollando un paquete de medidas para ofrecer al país la garantía de no tener afectación.



(También: Apagones en varias zonas de Ecuador por disminución en el suministro de Colombia)



Sobre si hay o no hay 36 empresas del sector en riesgo, dijo que el informe es una simulación del comportamiento de todas las empresas y bajo qué condiciones llegarían a ese punto; además, que lo que se está haciendo es evitar que lleguen a ese punto.



"En este momento, empresas con exposición en bolsa alta en riesgo son más o menos unas ocho", señaló.

Sobre las medidas que se tomarían, dijo que están trabajando con abogados y equipos asesores. Camacho informó que se contemplan dos vías de acción: por un lado, a través de resoluciones de la Creg; y, por el otro, a través de un decreto que se está estudiando expedir directamente desde el Ministerio de Minas.

Facebook Twitter Linkedin

La compañía eléctrica ISA ocupa el tercer lugar de las empresas que más dinero ganan. Foto: Guillermo González. Archivo EL TIEMPO

¿Qué pasa con el pulso del precio en la bolsa de energía?

El ministro de Minas también respondió, en 'W Radio', dudas sobre la situación actual de la bolsa de energía, que ha sido expuesta por las empresas comercializadoras como un motivo para su compleja situación financiera.



Explicó que uno de los mecanismos mediantes los que se adquiere energía en mercado es el de los contratos directos con las empresas comercializadoras y distribuidoras de energía; también los llamó contratos bilaterales.



"Lo que ha venido ocurriendo, por diferentes circunstancias, es que las empresas no adquirieron contratos bilaterales y entonces han tenido que comprar cada vez más porcentaje de energía en la bolsa. Eso es lo que se llama exposición en la bolsa", afirmó Camacho.



(Puede interesarle: El ultimátum a empresas de energía y la respuesta de Superservicios: ¿qué ha pasado?)



El funcionario dijo que se busca que el precio sea eficiente y que sea competitivo en la bolsa. Esto, para evitar que ocurran situaciones en las que haya un precio muy elevado y que eso lleve a que las empresas no tengan los recursos para comprarla allí.



En la misma línea, Camacho afirmó que se busca mayor eficiencia en la fijación de precios en la bolsa y que las empresas tengan cada vez más contratos bilaterales en firme que les den garantías.



Otra de las medidas que se están revisando es generar mecanismos de contratación express para que la energía disponible la puedan contratar directamente con generadoras, dijo el ministro. Asimismo, un mecanismo para que haya excedentes de energía que no estén expuestos a bolsa y que las empresas puedan conseguirla un poco más económica.

Las principales advertencias de XM sobre las empresas de energía

El documento de XM fue entregado, hace un mes, a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg); al ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho; y al superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Dagoberto Quiroga.



El operador planteó un escenario con aspectos que podrían ayudar o afectar la liquidez de los comercializadores como, por ejemplo, que no aumente la inflación mes a mes –un alza permite subir las tarifas de energía– y que se puedan pactar mayores precios en los contratos bilaterales entre comercializadores y generadores de energía.



(Siga leyendo: Colombia acelera sus importaciones de gas natural para enfrentar el fenómeno de El Niño)

Facebook Twitter Linkedin

Factura Foto: Cortesía

Además, se tuvo en cuenta una disparada en el precio de energía en la bolsa a partir de octubre, el pago de subsidios por parte del Gobierno Nacional, que los desembolsos de los créditos de Findeter comiencen en diciembre y que un 7,5 por ciento de usuarios no paguen su factura.



Teniendo estos supuestos como base, XM advierte que 17 comercializadores identificados tendrían dificultades financieras, que podría generar un efecto sistémico en el cual se podrían ver afectados significativamente 19 agentes adicionales.



Igualmente, asegura que por tratarse de un grupo de compañías que son comercializadores y distribuidores que no se pueden retirar del Mercado de Energía Mayorista, se podría presentar deudas en la bolsa hasta por 827.000 millones de pesos.



(Lea: Otra compañía renuncia a proyecto solar en Colombia: tributaria y licencia, las razones)



Adicionalmente, el saldo de la opción tarifaria que no han podido recuperar las empresas podría llegar a los 8 billones de pesos, cuando hace tres meses se calculaba en 4,9 billones de pesos.

REDACCIÓN ELTIEMPO.COM

*Con información de Economía